Как Земля и Нептун. Ученые обнаружили две планеты-изгоя, но многие годы не знали об этом
Изучая архивные наблюдения за космосом, астрономы выяснили, что 9 лет назад были обнаружены сразу две свободно плавающие планеты.
Группа ученых из Новой Зеландии и Японии еще в 2014 году закончила масштабный обзор Млечного Пути, а также его двух галактик-спутников — Большого Магелланова облака и Малого Магелланова облака. Но до сих пор астрономы анализируют полученные данные. Новое исследование показывает, что еще 9 лет назад было обнаружено две планеты-изгоя, одна из которых по массе похожа на Земле, а вторая – на Нептун, пишет Inverse.
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Астроном Наоки Косимото из NASA представил новое исследование, в котором говорится о том, что ученые оказывается еще 9 лет назад обнаружили две свободно парящие в космосе планеты и только теперь этому есть подтверждение.
Планеты-изгои
Как известно, планеты формируются вокруг своих звезд и связаны с ними с помощью гравитации. Они могут перемещаться по звездной системе и иногда удаляться на очень большое расстояние от своей звезды. Но связь при этом между ними не нарушается. Но в результате разных катастрофических событий планета может быть выброшена из звездной системы, и в таком случае она отправляется в свободное путешествие по галактике. Такие планеты называют планетами-изгоями или планетами-сиротами, а еще свободно плавающими планетами. Кстати, некоторые ученые считают, что такие планеты иногда могут появиться отдельно от звезд в глубинах космоса. Но обнаружить такие планеты очень сложно, потому как их не освещает свет ближайших звезд. Но это не означает, что найти их вообще невозможно.
Метод поиска таких планет
Существует известный метод поиска очень далеких галактик с помощью гравитационного линзирования. В этом случае огромная галактика или скопление галактик выступают в качестве линзы, которая усиливает свет от фонового источника. Но существует и другой метод поиска далеких и невидимых обычным способом объектов, который называется гравитационное микролинзирование. В этом случае огромная звезда находится позади искомого объекта, в данном случае планеты, и с помощью света этой далекой звезды можно обнаружить планету, которая находится ближе к нам. Чем дольше продолжается увеличение яркости света от звезды, которая освещает планету, тем больше масса этого объекта.
Две новые планеты-изгои
Пока что астрономы обнаружили только семь свободно плавающих планет, но анализ данных девятилетней давности показал, что ученым удалось обнаружить еще две подобные планеты. По словам Косимото, одна из планет-изгоев по массе напоминает Землю и ее назвали MOA-9y-5919L. Это пока что только вторая свободно плавающая планета из известных ученым, которая имеет такую массу. Это означает, что таких планет, которые свободно летают в космосе, может быть много. Вторая планета-изгой получила название MOA-9y-770, и по массе и размерам она напоминает Нептун. Новое исследование предполагает, что свободно плавающие планеты, которые похожи на Землю по размерам и массе, встречаются намного чаще в космосе, чем похожие на Нептун.
По словам ученых, значительный прорыв в поиске планет-изгоев произойдет после того, как начнет свою работу в конце этого десятилетия новый космический телескоп — Nancy Grace Roman Space Telescope. Одна из его задач состоит в поиске далеких экзопланет, но также он сможет обнаружить и большее количество планет-изгоев с помощью гравитационного микролинзирования.
Некоторые ученые считают, что только в нашей галактике может находиться около триллиона планет-изгоев.
Фокус уже писал о том, что согласно предположению ученых, одна из планет-изгоев может уничтожить жизнь на Земле. Это может произойти после того, как эта планета прилетит в Солнечную систему, что приведет к настоящей космической катастрофе.
Также Фокус писал о десяти самых странных экзопланетах из всех, что известны астрономам на сегодняшний день. За последние десятилетия исследователи открыли тысячи экзопланет, и хотя двойник Земли пока не найден, ученые отыскали очень необычные миры.