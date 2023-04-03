Как Земля и Нептун. Ученые обнаружили две планеты-изгоя, но многие годы не знали об этом

Изучая архивные наблюдения за космосом, астрономы выяснили, что 9 лет назад были обнаружены сразу две свободно плавающие планеты.

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Группа ученых из Новой Зеландии и Японии еще в 2014 году закончила масштабный обзор Млечного Пути, а также его двух галактик-спутников — Большого Магелланова облака и Малого Магелланова облака. Но до сих пор астрономы анализируют полученные данные. Новое исследование показывает, что еще 9 лет назад было обнаружено две планеты-изгоя, одна из которых по массе похожа на Земле, а вторая – на Нептун, пишет Inverse.

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Астроном Наоки Косимото из NASA представил новое исследование, в котором говорится о том, что ученые оказывается еще 9 лет назад обнаружили две свободно парящие в космосе планеты и только теперь этому есть подтверждение.

Планеты-изгои

Как известно, планеты формируются вокруг своих звезд и связаны с ними с помощью гравитации. Они могут перемещаться по звездной системе и иногда удаляться на очень большое расстояние от своей звезды. Но связь при этом между ними не нарушается. Но в результате разных катастрофических событий планета может быть выброшена из звездной системы, и в таком случае она отправляется в свободное путешествие по галактике. Такие планеты называют планетами-изгоями или планетами-сиротами, а еще свободно плавающими планетами. Кстати, некоторые ученые считают, что такие планеты иногда могут появиться отдельно от звезд в глубинах космоса. Но обнаружить такие планеты очень сложно, потому как их не освещает свет ближайших звезд. Но это не означает, что найти их вообще невозможно.

В результате разных катастрофических событий планета может быть выброшена из звездной системы и в таком случае она отправляется в свободное путешествие по галактике. Такие планеты называют планетами-изгоями или планетами-сиротами, а еще свободно плавающими планетами Фото: Inverse

Метод поиска таких планет

Существует известный метод поиска очень далеких галактик с помощью гравитационного линзирования. В этом случае огромная галактика или скопление галактик выступают в качестве линзы, которая усиливает свет от фонового источника. Но существует и другой метод поиска далеких и невидимых обычным способом объектов, который называется гравитационное микролинзирование. В этом случае огромная звезда находится позади искомого объекта, в данном случае планеты, и с помощью света этой далекой звезды можно обнаружить планету, которая находится ближе к нам. Чем дольше продолжается увеличение яркости света от звезды, которая освещает планету, тем больше масса этого объекта.

Cуществует и другой метод поиска далеких и невидимых обычным способом объектов, который называется гравитационное микролинзирование. В этом случае огромная звезда находится позади искомого объекта, в данном случае планеты, и с помощью света этой далекой звезды можно обнаружить планету, которая находится ближе к нам Фото: wikipedia

Две новые планеты-изгои

Пока что астрономы обнаружили только семь свободно плавающих планет, но анализ данных девятилетней давности показал, что ученым удалось обнаружить еще две подобные планеты. По словам Косимото, одна из планет-изгоев по массе напоминает Землю и ее назвали MOA-9y-5919L. Это пока что только вторая свободно плавающая планета из известных ученым, которая имеет такую массу. Это означает, что таких планет, которые свободно летают в космосе, может быть много. Вторая планета-изгой получила название MOA-9y-770, и по массе и размерам она напоминает Нептун. Новое исследование предполагает, что свободно плавающие планеты, которые похожи на Землю по размерам и массе, встречаются намного чаще в космосе, чем похожие на Нептун.

По словам ученых, значительный прорыв в поиске планет-изгоев произойдет после того, как начнет свою работу в конце этого десятилетия новый космический телескоп — Nancy Grace Roman Space Telescope. Одна из его задач состоит в поиске далеких экзопланет, но также он сможет обнаружить и большее количество планет-изгоев с помощью гравитационного микролинзирования.

По словам ученых, значительный прорыв в поиске планет-изгоев произойдет после того, как начнет свою работу в конце этого десятилетия новый космический телескоп — Nancy Grace Roman Space Telescope Фото: Inverse

Некоторые ученые считают, что только в нашей галактике может находиться около триллиона планет-изгоев.

Фокус уже писал о том, что согласно предположению ученых, одна из планет-изгоев может уничтожить жизнь на Земле. Это может произойти после того, как эта планета прилетит в Солнечную систему, что приведет к настоящей космической катастрофе.

Также Фокус писал о десяти самых странных экзопланетах из всех, что известны астрономам на сегодняшний день. За последние десятилетия исследователи открыли тысячи экзопланет, и хотя двойник Земли пока не найден, ученые отыскали очень необычные миры.