Голая планета и дожди из сапфиров. 10 самых странных экзопланет из всех, что известны науке

За последние десятилетия исследователи открыли тысячи экзопланет, и хотя двойник Земли пока не найден, ученые отыскали крайне удивительные миры.

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Экзопланета (от древнегреческого ἔξω, exō — "вне", "снаружи") — это планета, которая находится вне Солнечной системы. Первые экзопланеты были открыты астрономами еще в 1990-х, и они поразили воображение человечества своей уникальностью.

С тех пор ученые продолжают открывать все новые и новые экзопланеты в поисках хотя бы одного мира, где может существовать жизнь. Пока такой найти не удалось, но люди смогли отыскать тысячи удивительных миров, которые наглядно показывают, насколько разнообразна наша Вселенная.

Вот десять экзопланет, которые занимают лидирующие места в списке самых странных миров из всех нами открытых.

HD 189773b — планета со стеклянными дождями

Экзопланета является ближайшей к нашей планете "горячим Юпитером" Фото: ESO/M. Kornmesser

Уникальная экзопланета располагается всего в 64 световых годах от Земли, что по космическим меркам довольно близко. Также эта экзопланета является ближайшей к нашей планете "горячим Юпитером".

Со стороны планета выглядит, как шар из темно-синего мрамора, безмятежно парящий в космосе. Но спуск на поверхность планеты был бы очень глупым решением.

Помимо того, что вы ощутите на себе всю разрушительную силу ветра скоростью 8700 км/ч, вас в буквальном смысле изрежет стеклянным дождем.

Дело в том, что этот восхитительный темно-синий цвет планете придает силикат в ее атмосфере. Там он нагревается до температуры в 1300°C и превращается в крупинки стекла.

TOI 849 b – голая планета

Планета имеет размеры газового гиганта, такого как Нептун, но при этом она каменистая. Фото: University of Warwick/Mark Garlick

Экзопланета TOI 849 b была найдена аппаратом NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) в 2020 году. Найденная экзопланета настолько близко вращается вокруг своей звезды, что год на ней пролетает всего за 18 часов. Ученые также выяснили, что на планете отсутствует атмосфера, а температура на ней достигает 1530°C.

Но не это делает TOI 849 b такой уникальной. Планета имеет размеры газового гиганта, такого как Нептун, но при этом она каменистая. Данная экзопланета в 40 раз массивнее Земли.

Ученые предполагают, что это — первый обнаруженный остаток ядра газового гиганта, который потерял всю свою массивную атмосферу.

WASP-12b – надутая планета

Экзопланета WASP-12b расположена в 600 световых годах от Земли в созвездии Возничего Фото: NASA/ESA/G. Bacon

Экзопланета WASP-12b находится совсем близко к смерти от рук своей родной звезды – желтого карлика.

WASP-12b расположена в 600 световых годах от Земли в созвездии Возничего. Она настолько близко подошла к своей звезде, что начала в буквальном смысле деформироваться под действием гравитации.

Кроме этого, интенсивное излучение от звезды заставило планету настолько сильно раздуться, что экзопланета разваливается на части.

Экзопланеты-изгои

Планета OT44 расположена в 550 световых годах от Земли в созвездии Хамелеон. Фото: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (Caltech-IPAC)

Большинство найденных нами экзопланет выглядят пугающими и негостеприимными, но эти планеты схожи хотя бы в одном: они вращаются вокруг своих звезд. Правда, это касается далеко не всех обнаруженных экзопланет.

В то время как большинство планет связаны навеки со своими родительскими звездами, некоторые миры могут свободно бороздить галактики. Вдалеке от яркого и согревающего света звезда, жизнь космических кочевников достаточно одинока и холодна.

Рассмотреть такие объекты пока крайне тяжело, так как рядом с ними нет ни единого источника света, который смог бы их осветить. Ожидается, что телескоп NASA Нэнси Грейс, который будет запущен в 2025 году, сможет справиться с этой непростой задачей.

Одной из таких уникальных объектов является планета OT44, которая расположена в 550 световых годах от Земли в созвездии Хамелеон.

Странный космический скиталец в 11 превышает массу Юпитера, и возможно, имеет диск из пыли, камня и льда.

55 Cancri e – алмазная планета

Эта экзопланета должна быть очень богата углеродом Фото: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC)

Экзопланета, которая вращается на орбите солнцеподобной звезды 55 Рака A, может оказаться по-настоящему драгоценной.

55 Cancri e является первой суперземлей, которая находится рядом со звездой в стабильной фазе своей жизни. Планета должна быть очень богата углеродом, который благодаря огромному давлению и температуре 2700°C превратился в алмаз. Ученые полагают, что вся внутренняя часть планеты является алмазной.

Более поздние исследования показали, что на планете меньше углерода чем полагалось, но это не делает планету менее интересной.

TrES-2b — самая темная экзопланета

Экзопланета отражает менее 1% падающего на нее света Фото: David A. Aguilar (CfA)

Экзопланета TrES-2b была обнаружена телескопом NASA Kepler в 2011 году. С этого момента она по праву считается самой темной из известных экзопланет, которая отражает менее 1% падающего на нее света.

Исследователям известно, что TrES-2b вращается вокруг своей звезды на расстоянии в 750 световых лет. Отмечается, что найденная планета является газовым гигантом, а ее температура достигает 980 °C.

Ученые полагают, что такой черный цвет связан с составом атмосферы газового гиганта и супер-высокой температурой.

"Планета темнее самого черного куска угля, темнее самой черной акриловой краски. Просто нелепо, насколько эта планета темная", — говорит ведущий автор исследования из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Дэвид Киппинг.

KELT-9b – ад воплоти

Год на экзопланете KELT-9b длится меньшем чем полтора дня Фото: NASA/JPL-Caltech

Экзопланета KELT-9b является ультрагорячим Юпитером, она настолько обжигающая, что горячее многих звезд.

Дело в том, что открытая планета вращается настолько близко к своей звезде, что ее поверхность нагревается до рекордных 4300°C. Из-за такой высокой температуры в атмосфере планеты можно найти атомарные железо и титан.

Год на KELT-9b длится меньшем чем полтора дня.

Данные космического телескопа Спитцер показали, что экстремальные температуры на дневной стороне планеты разрывают молекулы газообразного водорода на части. Они вновь собираются вместе на вечно ночной стороне планеты только для того, чтобы быть снова разорванными на дневной стороне.

HR 5183b – скачущая планета

Экзопланета HR 5183b имеет очень странную орбиту

Экзопланета HR 5183b имеет самую странную орбиту из когда-либо обнаруженных. В целом, планета-гигант, которая в 3 раза массивнее Юпитера, совершает один оборот вокруг своей звезды за 74 года.

По большей части, планета неспешно слоняется по окраинам своей системы, но в какой-то момент она делает стремительный скачок к своей звезде. HR 5183b делает очень близкий пролет мимо звезды-хозяина и снова отправляется в свое неторопливое путешествие.

За такое поведение планету начали называть или "скачущей", или "хлыстовой планетой".

HR 5183b также сравнивают со злодеем, который своими разрушительными скачками не дает развиваться другим планетам в своей системе.

K2-18b – планета со смертельно опасными морями

K2-18b была первой обнаруженной каменистой планетой, вращающейся в обитаемой зоне. Фото: ESA/Hubble, M. Kornmesser

Радиус планеты K2-18b в два раза превышает земной, а ее масса в 8 раз больше массы нашей планеты. На протяжении долгих лет экзопланета оставалась списке главных претендентов на двойника Земли, а в 2019 году в ее атмосфере была обнаружена вода.

K2-18b была первой обнаруженной каменистой планетой, вращающейся в обитаемой зоне, а также на поверхности которой могла присутствовать жидкая вода.

Но последующие исследования показали, что планета K2-18b может быть больше похожа на менее дружелюбные мини-Нептуны. На этих планетах имеется водная атмосфера, вода на поверхности и каменисто-железное ядро. Но температура и давление на таких планетах настолько высокие, что у жизни не остается ни единого шанса.

Новые данные показывают, что экзопланета относится к третьей группе: планеты, которые только выглядят как газообразные мини-Нептуны, но на самом деле являются каменистыми планетами. Они покрыты перегретыми и сверхсжатыми морями, где вода находится на границе между жидкостью и газом. И да, в атмосферах таких планет имеется водяной пар.

HAT-P-7b – планета с сапфировыми дождями

Ученые полагают, что на этой планете могут идти сапфировые дожди. Фото: NASA, ESA and G. Bacon (STScI)

Планета HAT-P-7b относится к числу сверхгорячих Юпитеров, а ее орбитальная плоскость расположена под углом 108° относительно ее звезды-хозяина.

Этот сверхгорячий Юпитер вращается так близко к своей звезде, что год на HAT-P-7b длится меньше трех дней. По сути, планета больше чем в 20 раз ближе к своей родительской звезде, чем Земля к Солнцу.

Днем температура на HAT-P-7b поднимается выше 2200°C, что превышает температуру на многих звездах.

Кроме этого, планета является одним и самых темных миров, примерно такой же черной как древесный уголь. Она поглощает более 97% видимого света. Также в ее атмосфере был обнаружен оксид алюминия – вещество, которое образует корунд, рубин и сапфир.

Ученые полагают, что на этой планете могут идти сапфировые дожди, но пока эта теория не была подтверждена наблюдениями.

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