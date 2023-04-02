Гола планета та дощі з сапфірів. 10 найдивніших екзопланет з усіх, що відомі науці

За останні десятиліття дослідники відкрили тисячі екзопланет, і хоча двійника Землі поки не знайдено, вчені відшукали вкрай дивовижні світи.

Related video

Екзопланета (від давньогрецького ἔξω, exō — "поза", "зовні") — це планета, яка знаходиться поза Сонячною системою. Перші екзопланети були відкриті астрономами ще у 1990-х, і вони вразили уяву людства своєю унікальністю.

З того часу вчені продовжують відкривати все нові й нові екзопланети у пошуках хоча б одного світу, де може існувати життя. Поки що такого знайти не вдалося, але люди змогли відшукати тисячі дивовижних світів, які наочно показують, наскільки різноманітний наш Всесвіт.

Ось десять екзопланет, які займають головні місця у списку найдивніших світів із усіх нами відкритих.

HD 189773b — планета зі скляними дощами

Екзопланета є найближчим до нашої планети "гарячим Юпітером" Фото: экзопланета

Унікальна екзопланета розташовується всього за 64 світлові роки від Землі, що за космічними мірками досить близько. Також ця екзопланета є найближчим до нашої планети "гарячим Юпітером".

Здалеку планета виглядає, як куля з темно-синього мармуру, що безтурботно літає у космосі. Але спуск на поверхню планети був би дуже безглуздим рішенням.

Крім того, що ви відчуєте на собі всю руйнівну силу вітру швидкістю 8700 км/год, вас у буквальному значенні посіче скляним дощем.

Річ у тому, що цей чудовий темно-синій колір планеті надає силікат у її атмосфері. Там він нагрівається до температури 1300°C і перетворюється на крихти скла.

TOI 849 b – гола планета

Планета має розміри газового гіганта, такого як Нептун, але вона кам'яниста. Фото: экзопланета

Екзопланета TOI 849 b була знайдена апаратом NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) у 2020 році. Знайдена екзопланета настільки близько обертається навколо своєї зірки, що рік на ній пролітає лише за 18 годин. Вчені також з'ясували, що на планеті немає атмосфери, а температура на ній досягає 1530°C.

Але не це робить TOI 849 b такою унікальною. Планета має розміри газового гіганта, такого як Нептун, але вона кам'яниста. Ця екзопланета в 40 разів масивніша за Землю.

Вчені припускають, що це перший виявлений залишок ядра газового гіганта, який втратив всю свою масивну атмосферу.

WASP-12b – надута планета

Екзопланета WASP-12b розташована за 600 світлових років від Землі в сузір'ї Возничого. Фото: экзопланета

Екзопланета WASP-12b знаходиться зовсім близько до смерті від рук рідної зірки – жовтого карлика.

WASP-12b розташована за 600 світлових років від Землі в сузір'ї Візничого. Вона настільки близько підійшла до своєї зірки, що почала буквально деформуватися під дією гравітації.

Крім цього, інтенсивне випромінювання від зірки змусило планету настільки сильно роздутися, що екзопланета розвалюється на частини.

Екзопланети-вигнанці

Планета OT44 розташована за 550 світлових років від Землі в сузір'ї Хамелеон. Фото: экзопланета-изгой

Більшість знайдених нами екзопланет виглядають лячними та негостинними, але ці планети схожі хоча б в одному: вони обертаються навколо своїх зірок. Щоправда, це стосується далеко не всіх виявлених екзопланет.

У той час як більшість планет пов'язані навіки зі своїми батьківськими зірками, деякі світи можуть вільно борознити галактики. Вдалині від яскравого і теплого світла зірки, життя космічних кочівників досить самотнє і холодне.

Знайти такі об'єкти поки що вкрай важко, тому що поруч із ними немає жодного джерела світла, яке змогло б їх освітити. Очікується, що телескоп NASA Ненсі Грейс, який буде запущений у 2025 році, зможе впоратися із цим непростим завданням.

Одним з таких унікальних об'єктів є планета OT44, яка розташована за 550 світлових років від Землі в сузір'ї Хамелеон.

Дивний космічний мандрівник в 11 разів перевищує масу Юпітера, і можливо, має диск із пилу, каменю та льоду.

55 Cancri e – алмазна планета

Ця екзопланета має бути дуже багата на вуглець. Фото: экзопланета

Екзопланета, яка обертається на орбіті сонцеподібної зірки 55 Раку A, може виявитися по-справжньому коштовною.

55 Cancri e є першою суперземлею, яка знаходиться поряд із зіркою у стабільній фазі свого життя. Планета повинна бути дуже багата на вуглець, який завдяки величезному тиску і температурі 2700°C перетворився на алмаз. Вчені вважають, що вся внутрішня частина планети є алмазною.

Пізніші дослідження показали, що на планеті менше вуглецю ніж гадалося, але це не робить планету менш цікавою.

TrES-2b — найтемніша екзопланета

Екзопланета відображає менше 1% падаючого на неї світла Фото: экзопланета

Екзопланету TrES-2b було виявлено телескопом NASA Kepler у 2011 році. З цього моменту вона по праву вважається найтемнішою з відомих екзопланет, яка відображає менше ніж 1% світла, що падає на неї.

Дослідникам відомо, що TrES-2b обертається навколо своєї зірки на відстані 750 світлових років. Зазначена планета є газовим гігантом, а її температура досягає 980 °C.

Вчені вважають, що такий чорний колір пов'язаний зі складом атмосфери газового гіганта та супервисокою температурою.

"Планета темніша за самий чорний шматок вугілля, темніша за саму чорну акрилову фарбу. Просто безглуздо, наскільки ця планета темна", — каже провідний автор дослідження з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики Девід Кіпінг.

KELT-9b – пекло втілення

Рік на екзопланеті KELT-9b триває менше півтора дня Фото: экзопланета

Екзопланета KELT-9b є ультрагарячим Юпітером, вона настільки спекотна, що гарячіша за багатьох зірок.

Річ у тому, що відкрита планета обертається настільки близько до своєї зірки, що її поверхня нагрівається до 4300°C. Через таку високу температуру в атмосфері планети можна знайти атомарні залізо та титан.

Рік на KELT-9b триває менше півтора дня.

Дані космічного телескопа Спітцер показали, що екстремальні температури на денному боці планети розривають молекули газоподібного водню на частини. Вони знову збираються разом на нічній стороні планети тільки для того, щоб бути знову розірваними на денній стороні.

HR 5183b — планета, що скаче

Екзопланета HR 5183b має дуже дивну орбіту.

Екзопланета HR 5183b має найдивнішу орбіту з будь-коли виявлених. Загалом планета-гігант, яка в 3 рази масивніша за Юпітера, здійснює один оберт навколо своєї зірки за 74 роки.

Здебільшого планета неквапливо тиняється по околицях своєї системи, але в якийсь момент вона робить крутий стрибок до своєї зірки. HR 5183b робить дуже близький проліт повз зірку-господаря і знову вирушає у свою неквапливу подорож.

За таку поведінку планету почали називати або "плигаючою", або "хлистовою планетою".

HR 5183b також порівнюють із лиходієм, який своїми руйнівними стрибками не дає розвиватися іншим планетам у своїй системі.

K2-18b – планета зі смертельно небезпечними морями

K2-18b була першою виявленою кам'янистою планетою, що обертається в населеній зоні. Фото: экзопланета

Радіус планети K2-18b вдвічі перевищує земний, а її маса в 8 разів більша за масу нашої планети. Протягом довгих років екзопланета залишалася у списку головних претендентів на двійника Землі, а у 2019 році в її атмосфері було виявлено воду.

K2-18b була першою виявленою кам'янистою планетою, що обертається в населеній зоні, а також на поверхні якої могла бути рідка вода.

Але подальші дослідження показали, що планета K2-18b може бути більше схожа на менш дружні міні-нептуни. На цих планетах є водна атмосфера, вода на поверхні та кам'яно-залізне ядро. Але температура і тиск на таких планетах настільки високі, що життя не залишається жодного шансу.

Нові дані показують, що екзопланета належить до третьої групи: планети, які тільки виглядають як газоподібні міні-нептуни, але насправді є кам'янистими планетами. Вони вкриті перегрітими та надстислими морями, де вода знаходиться на кордоні між рідиною та газом. І так, в атмосферах таких планет є водяна пара.

HAT-P-7b – планета із сапфіровими дощами

Вчені гадають, що на цій планеті можуть йти сапфірові дощі. Фото: экзопланета

Планета HAT-P-7b належить до надгарячих Юпітерів, а її орбітальна площина розташована під кутом 108° щодо її зірки-господаря.

Цей надгарячий Юпітер обертається так близько до своєї зірки, що рік на HAT-P-7b триває менш як три дні. По суті, планета більш ніж у 20 разів ближча до своєї батьківської зірки, ніж Земля до Сонця.

Вдень температура на HAT-P-7b підіймається вище за 2200°C, що перевищує температуру на багатьох зірках.

Крім цього, планета є одним із найтемніших світів, приблизно таким же чорним як вугілля. Вона поглинає понад 97% видимого світла. Також у її атмосфері було виявлено оксид алюмінію – речовину, яка утворює корунд, рубін та сапфір.

Вчені вважають, що на цій планеті можуть йти сапфірові дощі, але поки що ця теорія не була підтверджена спостереженнями.

Важливо