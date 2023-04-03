Як Земля і Нептун. Вчені виявили дві планети-сироти, але багато років не знали про це

Вивчаючи архівні спостереження за космосом, астрономи з'ясували, що 9 років тому було виявлено одразу дві вільні планети.

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Група вчених із Нової Зеландії та Японії ще в 2014 році закінчила масштабний огляд Чумацького Шляху, а також його двох галактик-супутників — Великої Магелланової хмари та Малої Магелланової хмари. Але досі астрономи аналізують отримані дані. Нове дослідження показує, що ще 9 років тому було виявлено дві планети-сироти, одна з яких схожа на Землі, а друга — на Нептун, пише Inverse.

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Астроном Наокі Косімото з NASA представив нове дослідження, в якому йдеться про те, що вчені виявляється ще 9 років тому виявили дві планети, що вільно літають у космосі, і тільки тепер цьому є підтвердження.

Планети-сироти

Як відомо, планети формуються навколо своїх зірок і пов'язані з ними за допомогою гравітації. Вони можуть переміщатися по зірковій системі й іноді віддалятися на велику відстань від своєї зірки. Але зв'язок між ними не порушується. Але внаслідок різних катастрофічних подій планета може бути викинута із зіркової системи, і в такому разі вона вирушає у вільну подорож по галактиці. Такі планети називають планетами-сиротами, а ще вільними планетами. До речі, деякі вчені вважають, що такі планети можуть іноді з'явитися окремо від зірок у глибинах космосу. Але виявити такі планети дуже складно, тому що їх не освітлює світло найближчих зірок. Але це не означає, що знайти їх взагалі неможливо.

Унаслідок різних катастрофічних подій планета може бути викинута з зіркової системи і в такому випадку вона вирушає у вільну подорож по галактиці. Такі планети називають планетами-ізгоями або планетами-сиротами, а ще планетами, що вільно плавають Фото: Inverse

Метод пошуку таких планет

Існує відомий метод пошуку дуже далеких галактик за допомогою гравітаційного лінзування. У цьому випадку величезна галактика або скупчення галактик є лінзою, яка посилює світло від фонового джерела. Але існує й інший метод пошуку далеких і невидимих звичайним способом об'єктів, що називається гравітаційним мікролінзуванням. У цьому випадку величезна зірка знаходиться позаду об'єкта, що треба знайти, в такому випадку планети, і за допомогою світла цієї далекої зірки можна виявити планету, яка знаходиться ближче до нас. Чим довше продовжується збільшення яскравості світла від зірки, що освітлює планету, тим більша маса цього об'єкта.

Існує й інший метод пошуку далеких і невидимих звичайним способом об'єктів, який називається гравітаційним мікролінзуванням. У цьому випадку величезна зірка знаходиться позаду об'єкта, що треба знайти, в такому випадку планети, і за допомогою світла цієї далекої зірки можна виявити планету, яка знаходиться ближче до нас Фото: wikipedia

Дві нові планети-сироти

Поки що астрономи виявили лише сім вільних планет, але аналіз даних дев'ятирічної давнини показав, що вченим вдалося виявити ще дві подібні планети. За словами Косімото, одна із планет-сирот за масою нагадує Землю і її назвали MOA-9y-5919L. Це поки що тільки друга вільна планета, з відомих вченим, що має таку масу. Це означає, що таких вільних планет у космосі, може бути багато. Друга планета-сирота отримала назву MOA-9y-770, і за масою та розмірами вона нагадує Нептун. Нове дослідження передбачає, що вільні планети, що схожі на Землю за розмірами і масою, зустрічаються набагато частіше в космосі, ніж схожі на Нептун.

За словами вчених, значний прорив у пошуку планет-сирот відбудеться після того, як розпочне свою роботу наприкінці цього десятиліття новий космічний телескоп — Nancy Grace Roman Space Telescope. Одне з його завдань полягає у пошуку далеких екзопланет, але також він зможе виявити і більшу кількість планет-сирот за допомогою гравітаційного мікролінзування.

За словами вчених, значний прорив у пошуку планет-сирот відбудеться після того, як розпочне свою роботу наприкінці цього десятиліття новий космічний телескоп — Nancy Grace Roman Space Telescope Фото: Inverse

Деякі вчені вважають, що тільки в нашій галактиці може бути приблизно трильйон планет-сирот.

Фокус уже писав про те, що згідно з припущенням учених, одна із планет-сирот може знищити життя на Землі. Це може статися після того, як ця планета прилетить до Сонячної системи, що призведе до справжньої космічної катастрофи.

Також Фокус писав про десять найдивніших екзопланет з усіх, що відомі астрономам на сьогодні. Останні десятиліття дослідники відкрили тисячі екзопланет, і хоча двійника Землі досі не знайдено, вчені знайшли дуже незвичайні світи.