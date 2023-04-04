Схожа на Землю планета надсилає радіосигнали: вона знаходиться всього за 12 світлових років від нас

Астрономи вперше виявили існування магнітного поля у планети за межами Сонячної системи.

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Вивчення незвичайних радіосигналів, що виходять із планети, схожої на Землю, яка знаходиться всього за 12 світлових років від нас, показало наявність у неї магнітного поля. Як відомо, магнітне поле Землі захищає життя на нашій планеті від небезпечного випромінювання Сонця, пише Live Science.

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На нашій планеті магнітне поле захищає усі живі організми від небезпечного сонячного випромінювання, а також сприяє появі яскравих полярних сяйв. Планети нашої Сонячної системи також мають магнітні поля, але досі не було нічого відомо про те, чи мають їх кам'янисті планети, схожі на Землю, в інших зіркових системах.

Американські вчені вивчили радіосигнали, що виходять із кам'янистої екзопланети YZ Ceti b за допомогою радіотелескопа Very Large Array. Виявилося, що ця близька до нас планета, що розташована за 12 світлових років від нас, має магнітне поле. Таким чином, вчені вперше виявили наявність магнітного поля на планеті за межами Сонячної системи.

Американські вчені вивчили радіосигнали, що виходять із кам'янистої екзопланети YZ Ceti b за допомогою радіотелескопа Very Large Array. Виявилося, що ця близька до нас планета, що розташована за 12 світлових років від нас, має магнітне поле. Вчені виявили наявність магнітного поля на планеті за межами Сонячної системи Фото: Live Science

Наявність магнітних полів на екзопланетах може говорити про потенційну придатність для життя такого світу. Адже якщо такого магнітного поля немає, то частки зірки просто зруйнують атмосферу, і життя тут не зможе існувати.

Але вчені вважають, що планета YZ Ceti b не може бути придатною для життя, тому що вона дуже близько розташована до своєї зірки і температура тут дуже висока. Також екзопланета здійснює повний оберт навколо своєї зірки з такою швидкістю, що рік тут триває лише 2 земні дні.

Але вчені вважають, що планета YZ Ceti b не може бути придатною для життя, тому що вона дуже близько розташована до своєї зірки і температура тут дуже висока. Також екзопланета здійснює повний оборот навколо своєї зірки з такою швидкістю, що рік тут триває лише 2 земні дні Фото: экзопланета

За словами вчених, YZ Ceti b знаходиться настільки близько до своєї зірки, що проходить крізь потоки плазми, що виходять від неї. Але наявність магнітного поля у планети сприяє тому, що ця плазма відштовхується до зірки, взаємодіє з її магнітним полем і з'являються дуже яскраві спалахи з викидами енергії.

Вчені вважають, що дивними радіосигналами, які вони виявили, були полярні сяйва на зірці, створені в результаті взаємодії з екзопланетою. За словами Себастьяна Пінеди з Університету штату Колорадо в Боулдері, США, на планеті YZ Ceti b також мають з'являтися полярні сяйва, якщо на ній є атмосфера.

У той же час, вчені поки що не на всі 100% впевнені, що полярні сяйва на зірці з'являються виключно завдяки взаємодії з магнітним полем планети. Можливо, ця зірка просто має свої унікальні особливості.

На нашій планеті магнітне поле захищає усі живі організми від небезпечного сонячного випромінювання, а також сприяє появі яскравих полярних сяйв. Планети нашої Сонячної системи також мають магнітні поля, але досі не було нічого відомо про те, чи мають їх кам'янисті планети, схожі на Землю, в інших зіркових системах Фото: Live Science

У будь-якому випадку виявлення магнітного поля на планеті за межами Сонячної системи вже є значним проривом у дослідженні космосу і це ще один крок для виявлення екзопланет, що потенційно можуть бути придатними для життя, вважають учені. Також вчені кажуть, що потрібна ще серія спостережень, щоб повністю підтвердити їхнє нове відкриття.

Фокус вже писав про те, що вчені виявили дві нові блукаючі в космосі планети, які не пов'язані з жодною зіркою. Одна з цих планет, які називають планетами-ізгоями, за розміром та масою нагадує Землю, а друга дуже схожа за цими параметрами на Нептун.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, коли люди зможуть колонізувати Марс та екзопланети за межами Сонячної системи. Виявляється, побудувати колонію на Марсі, як і дістатися сюди набагато простіше, ніж зробити те саме у випадку з планетами поза Сонячною системою. І на це є свої причини.