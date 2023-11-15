Найяскравіший в історії космічний вибух уперше вдарив по Землі: чим це загрожує (фото)

Вчені вважають, що рекордний гамма-сплеск вплинув на верхню частину атмосфери нашої планети.

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На початку жовтня 2022 року астрономи зафіксували появу найпотужнішого викиду енергії, який називається гамма-сплеск. Це був найпотужніший і найяскравіший викид енергії з усіх відомих ученим, який стався на відстані 2 млрд світлових років від нас. Передбачалося, що він з'явився внаслідок вибуху зірки, але джерело цього гамма-сплеску досі точно не визначено. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Nature Communications, з'ясували, що це перше в історії подібне явище, яке торкнулося верхньої частини іоносфери Землі, пише Space.

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Рекордний гамма-сплеск отримав офіційну назву GRB 221009A, а також неофіційну — BOAT (це перші літери словосполучення Brightest Of All Time, тобто Найяскравіший за весь час). Цей викид енергії був сильнішим приблизно в 10 разів, ніж усі відомі до цього гамма-сплески. Тобто він був найяскравішим за всю історію спостережень за космосом. Вважається, що під час таких вибухів виділяється стільки ж енергії за дуже короткий час, скільки виділяє Сонце за мільярди років.

Якщо спочатку вчені припускали, що BOAT виник десь у межах Чумацького Шляху, то потім виявилося, що джерело його виникнення розташоване на відстані 2 млрд світлових років від нас в іншій галактиці. Припускають, що BOAT виник унаслідок вибуху масивної зірки, але наслідків цього вибуху в тому місці, де він, імовірно, виник, так і не було виявлено.

Якщо спочатку вчені припускали, що BOAT виник десь у межах Чумацького Шляху, то потім виявилося, що джерело його виникнення розташоване на відстані 2 млрд світлових років від нас в іншій галактиці. Припускають, що BOAT виник унаслідок вибуху масивної зірки, але наслідки цього вибуху в тому місці, де він, імовірно, виник, так і не було виявлено... Фото: комета

Згідно з новим дослідженням виявлений гамма-сплеск був не тільки рекордним, а й уперше було виявлено вплив таких явищ на атмосферу Землі. Вчені використовували дані космічних апаратів і з'ясували, що BOAT призвів до великих змін у верхній частині верхнього шару атмосфери Землі, що називається іоносфера.

Іоносфера починається з позначки в 50 км над поверхнею Землі і протирається на висоту в 950 км. Усе, що знаходиться вище позначки 350 км називається верхньою частиною іоносфери. Вчені помітили зміни в цій частині на висоті приблизно 500 км.

Так виглядав гамма-сплеск BOAT через годину після виникнення Фото: NASA

За словами вчених, гамма-сплеск призвів до змін електричного поля в цій частині атмосфери. Тобто всі заряджені частинки в цьому шарі зазнали впливу рекордного викиду енергії з далекого космосу. І це дуже здивувало вчених, адже вони виявили таке вперше. Також автори дослідження вказують на те, що вплив BOAT поширився і на деякі нижні частини іоносфери. Ці дані дуже важливі, адже життя на Землі залежить від того, наскільки стабільною є її атмосфера.

Вчені кажуть, що вплив гамма-сплеску було помічено всього за 50 км над поверхнею планети, що можна порівняти з впливом сонячних частинок, які проникають сюди після спалахів на Сонці.

І все ж вчені кажуть, що смертельних наслідків для людства цей космічний вибух не спричинив. Але подібний гамма-сплеск, якщо він виникне набагато ближче до Землі, може виснажити озоновий шар у стратосфері. Цей шар, як відомо, захищає все живе на нашій планеті від ультрафіолетового випромінювання Сонця, яке смертельне для живих організмів. Дані спостережень показують, що зараз з озоновим шаром усе гаразд.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили історичний гамма-сплеск у далекій галактиці, який змінює уявлення про причини виникнення таких явищ.

Нагадуємо, що, як показує нове дослідження, комети, що "стрибають" від планети до планети, переносять життя у Всесвіті, як уже писав Фокус .