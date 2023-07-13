Уперше виявлено історичний викид енергії: він змінює уявлення про причини таких явищ

Астрономи вперше виявили довгий гамма-сплеск у центрі стародавньої галактики.

Related video

Міжнародна група вчених представила нове дослідження в журналі Nature Astronomy, в якому сказано, що астрономи вперше виявили довгий гамма-сплеск у центрі стародавньої галактики. Це дуже важливе відкриття, адже згідно з наявними уявленнями про появу таких викидів енергії, їхніх джерел у центрі стародавніх галактик немає, пише SciTechDaily.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Гамма-сплесками називають масштабні викиди енергії гамма-випромінювання. Вважалося, що довгі гамма-сплески тривалістю щонайменше кілька секунд виникають тільки після смерті величезних зірок, коли вони перетворюються на наднову, або під час злиття нейтронних зірок у подвійній системі. Але в центрі стародавніх галактик ні тих, ні інших немає, а значить, що джерелом цього явища є щось інше і автори нового дослідження з'ясували, що це може бути.

Вважали, що довгі гамма-сплески тривалістю щонайменше кілька секунд виникають тільки після смерті величезних зірок, коли вони перетворюються на наднову, або під час злиття нейтронних зірок у подвійній системі... Фото: wikipedia

Про те, що довгі гамма-сплески можуть з'являтися під час вибуху дуже великих зірок було відомо вже відносно давно. Але тільки торік астрономи з'ясували, що під час зіткнення двох нейтронних зірок у подвійній системі, коли відбувається вибух кілонової, також з'являються довгі гамма-сплески. І ось, рік потому, група астрономів виявила третє джерело появи такого викиду енергії.

Нове джерело гамма-сплесків

Автори дослідження використали кілька телескопів для аналізу гама-сплеску, який був зафіксований ще 4 роки тому і результати показали, що цей викид енергії стався недалеко від центру стародавньої галактики. Але в центрах таких галактик майже немає величезних зірок, які могли б вибухнути надновою. З іншого боку будь-який вибух наднової був би добре помітний в оптичному діапазоні світла, чого не спостерігалося.

За словами вчених, у центрах галактик на відстані приблизно 4 світлових роки (це дистанція, що відокремлює Сонце від Проксима Центавра, найближчої зірки) від їхньої надмасивної чорної діри знаходиться величезна кількість звичайних зірок. За словами вчених їх може бути сотні тисяч, крім того, тут також знаходяться і нейтронні зірки, зірки білі карлики і навіть маленькі чорні діри. Тому ймовірність зіткнення між різними об'єктами дуже висока.

Вчені дійшли висновку, що цей гамма-сплеск з'явився через зіткнення двох абсолютно різних і не пов'язаних між собою в одній системі нейтронних зірок. Передбачається, що ці зірки наблизилися одна до одної на небезпечну відстань унаслідок впливу гравітації величезної кількості звичайних зірок у центрі далекої галактики.

Вчені дійшли висновку, що цей гамма-сплеск з'явився через зіткнення двох абсолютно різних і не пов'язаних між собою в одній системі нейтронних зірок Фото: SciTechDaily

Може бути й інша причина

Водночас науковці визнають, що гамма-сплеск міг бути спричинений зіткненням двох невеликих чорних дір, або ж білих карликів. Нейтронні зірки, як і чорні діри, є результатом загибелі величезних зірок. У той час як білі карлики з'являються в результаті загибелі таких зірок, як Сонце, або трохи більших за розмірами і масою об'єктів.

На білий карлик перетвориться наше Сонце після своєї смерті Фото: space.com

Автори нового дослідження вважають, що потрібно й надалі проводити спостереження за довгими гамма-сплесками, але цього разу потрібно спостерігати за ними разом з аналізом гравітаційних хвиль, які з'являються під час катастрофічних зіткнень. Це допоможе точніше сказати, що ж спричинило цей та подібні до нього викиди енергії, які відбуваються в центрах галактик. Можливо подальше дослідження покаже абсолютно нову причину, яка змінить і попередні уявлення про гамма-сплески.

Згідно з новою теорією, у Всесвіті на самому ранньому етапі його існування з'явилися, можна сказати, "темні зірки". Тобто це зірки, життя яких підтримувала не термоядерна реакція, а зіткнення частинок темної матерії, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що канадський фізик запропонував нове рішення деяких проблем космології. Він вважає, що всі відомі космічні аномалії у Всесвіті насправді не аномалії, просто ми неправильно уявляємо собі тривалість еволюції космосу і час, коли стався Великий вибух.