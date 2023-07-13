Вирішує проблеми космології. Всесвіт не такий, як ми думали: що говорить нова теорія

Учений із Канади вважає, що одна з відомих відкинутих гіпотез допомагає пояснити деякі аномалії, які бачать астрономи у Всесвіті.

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Канадський фізик припускає, що насправді вік нашого Всесвіту у 2 рази більший, ніж вважають учені. Такого висновку він дійшов, об'єднавши теорію про розширення космосу з відкинутою зараз гіпотезою старіючого світла. Таким чином Раджендра Гупта з Оттавського університету запропонував нову теорію, згідно з якою Всесвіт з'явився не 13,8 млрд років тому, а 26,7 млрд років тому. Такий вік Всесвіту допомагає розв'язати деякі проблеми космології та пояснити спостережувані аномалії в космосі, пише ScienceAlert.

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Червоний зсув

Згідно з існуючими уявленнями про космос, наш Всесвіт постійно розширюється, тому дуже далекі об'єкти випромінюють світло в більш червоному діапазоні світла, і це явище називається червоним зміщенням. Тобто, чим далі об'єкт, тим більший у нього червоний зсув. Світло розтягується протягом тривалого часу проходження через космос і досягає таких довжин хвиль саме завдяки розширенню простору. Тобто ґрунтуючись на спостереженнях за цим старішим, червоним світлом, можна використовувати розширення космосу для визначення віку Всесвіту.

Гіпотеза старіючого світла

Але ще одну версію того, чому світло на більш далекій відстані стає більш червоним, запропонував у 1929 році астрофізик Фріц Цвіккі. Згідно з його гіпотезою, світло стає таким через те, що воно втрачає свою енергію під час проходження через космос. Тобто що менше в нього енергії, то нижча частота випромінювання і більша довжина хвиль світла, що й призводить до зміщення в червоний діапазон спектра. Ця теорія отримала назву гіпотеза світла, що стирає, і не передбачала існування розширення Всесвіту. Згодом наукова спільнота відкинула цю теорію.

Канадський фізик припускає, що насправді вік нашого Всесвіту у 2 рази більший, ніж вважають учені Фото: space.com

Але Гупта вважає, що теорія про розширення Всесвіту і гіпотеза старіючого світла не обов'язково є взаємовиключними поняттями. Якщо їх об'єднати, то можна отримати відповідь на питання про те, чому найстаріші галактики, відомі нам, виглядають надзвичайно зрілими, хоча їм лише кілька сотень мільйонів років. Це також може пояснити чому ці галактики виглядають такими маленькими, хоча мають значну масу.

Всесвіт у 2 рази старший

Згідно з теорією Гупти, насправді цим галактикам уже мільярди років і все пояснюється неправильною оцінкою віку Всесвіту. Науковець вважає, що справді має величезні розміри і постійно розширюється, але взаємодії між частинками змінюються з часом і це впливає на поведінку світла, яке може втрачати енергію. Тобто вік Всесвіту насправді не 13,8 млрд років, а приблизно 26,7 млрд років, вважає Гупта, тобто у 2 рази більший, ніж вважається зараз.

Вчений вважає, що світло, яке втрачає енергію, може впливати на те, чому ми бачимо дуже далекі галактики такими маленькими, хоча насправді вони можуть бути величезними з огляду на їхню масу.

Як завжди, це поки що тільки чергова теорія, яка потребує свого підтвердження, але якщо припустити, що вона правильна, то це може змінити наші уявлення про космос та еволюцію Всесвіту.

Фокус уже писав про те, що нове дослідження переписує оцінку віку поверхні Місяця, водночас учені не змінюють оцінку віку самого супутника Землі.

Також Фокус писав про те, що згідно з припущенням учених, гравітаційні хвилі допоможуть розв'язати давні проблеми космології, які стосуються швидкості розширення космосу.