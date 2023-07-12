Поверхня Місяця на сотні мільйонів років старша, ніж вважали вчені

Один із кратерів на Місяці з'явився внаслідок зіткнення з величезним астероїдом.

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Дослідники з Норвегії та Франції з'ясували, що поверхня Місяця набагато старша, ніж передбачалося раніше. Нове відкриття означає, що тепер учені краще розуміють, коли місячний ландшафт став таким, яким він є, пише Daily Mail .

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Міжнародна група вчених з Європи представили результати свого нового дослідження Місяця, згідно з яким виявилося, що поверхня нашого супутника на 200 млн років старша, ніж показували попередні оцінки.

Як приклад вчені наводять величезний ударний кратер, який з'явився внаслідок падіння величезного астероїда, в ньому зараз знаходиться місячне море під назвою Море Дощів. Цей ударний кратер, діаметром понад 1100 км, є четвертим за величиною кратером у Сонячній системі.

Нове дослідження припускає, що цей ударний кратер з'явився після падіння астероїда не 3,9 млрд років тому, як припускали попередні дослідження, а 4,1 млрд років тому. Тобто його вік насправді на пару сотень млн років більший.

За словами вчених, вони знайшли спосіб узгодити різні системи визначення віку поверхні Місяця, зокрема з використанням зразків місцевих порід, які були доставлені на Землю астронавтами місій "Аполлон".

Один із кратерів на Місяці з'явився внаслідок зіткнення з величезним астероїдом Фото: NASA

За словами Стефані Вернер з Університету Осло, результати нової наукової роботи показують, що деякі частини місячної поверхні справді набагато старші, ніж передбачалося, але це не змінює оцінок віку самого супутника Землі. Тобто Місяць з'явився приблизно 4,5 млрд років тому вже після утворення Землі, але цей ударний кратер з'явився через приблизно 400 млн років внаслідок падіння дуже великого астероїда.

За словами вчених, нове відкриття дає змогу відсунути назад у часі період інтенсивного бомбардування Місяця космічним камінням, який існував до глобальної вулканічної активності на нашому супутнику.

За словами Вернер, якщо Місяць зазнав таких інтенсивних ударів у той час, то, найімовірніше, на Землю також 4,1 млрд років тому падали такі самі астероїди.

Фокус уже писав про те, що вчені зробили важливе відкриття про хімічний склад Меркурія. Вчені використовували дані першого апарату, який полетів до Меркурія, щоб з'ясувати особливості хімічного складу першої планети від Сонця.

Також Фокус писав про те, що на Місяць вперше вирушать не тільки астронавти з NASA, а й представники Європейського космічного агентства. І станеться це вже через кілька років.

Нагадуємо, що вченим вдалося виявити під поверхнею нашого супутника раніше невідомий об'єкт, який доводить давню вулканічну активність на Місяці, як уже писав Фокус.