Поверхность Луны на сотни миллионов лет старше, чем считали ученые

Один из кратеров на Луне появился в результате столкновения с огромным астероидом.

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Исследователи из Норвегии и Франции выяснили, что поверхность Луны намного старше, чем предполагалось ранее. Новое открытие означает, что теперь ученые лучше понимают, когда лунный ландшафт стал таким, какой он есть, пишет Daily Mail.

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Международная группа ученых из Европы представили результаты своего нового исследования Луны, согласно которому оказалось, что поверхность нашего спутника на 200 млн лет старше, чем показывали предыдущие оценки.

В качестве примера ученые приводят огромный ударный кратер, который появился в результате падения огромного астероида, в нем сейчас находится лунное море под названием Море Дождей. Этот ударный кратер, диаметром более 1100 км, является четвертым по величине кратером в Солнечной системе.

Новое исследование предполагает, что этот ударный кратер появился после падения астероида не 3,9 млрд лет назад, как предполагали предыдущие исследования, а 4,1 млрд лет назад. То есть его возраст на самом деле на пару сотен млн лет больше.

По словам ученых, они нашли способ согласовать разные системы определения возраста поверхности Луны, в том числе с использованием образцов местных пород, которые были доставлены на Землю астронавтами миссий "Аполлон".

Один из кратеров на Луне появился в результате столкновения с огромным астероидом Фото: NASA

По словам Стефани Вернер из Университета Осло, результаты новой научной работы показывают, что некоторые части лунной поверхности действительно намного старше, чем предполагалось, но это не меняет оценок возраста самого спутника Земли. То есть Луна появилась примерно 4,5 млрд лет назад уже после образования Земли, но этот ударный кратер появился через примерно 400 млн лет в результате падения очень большого астероида.

По словам ученых, новое открытие позволяет отодвинуть назад во времени период интенсивной бомбардировки Луны космическими камнями, который существовал до глобальной вулканической активности на нашем спутнике.

По словам Вернер, если Луна подверглась таким интенсивным ударам в то время, то скорее всего на Землю также 4,1 млрд лет назад падали такие же астероиды.

Фокус уже писал о том, что ученые сделали важное открытие о химическом составе Меркурия. Ученые использовали данные первого аппарата, полетевшего к Меркурию, чтобы выяснить особенности химического состава первой планеты от Солнца.

Также Фокус писал о том, что на Луну впервые отправятся не только астронавты из NASA, но и представители Европейского космического агентства. И произойдет это уже через несколько лет.

Напоминаем, что ученым удалось обнаружить под поверхностью нашего спутника ранее неизвестный объект, который доказывает древнюю вулканическую активность на Луне, как уже писал Фокус.