Монополія NASA закінчилася: коли на Місяць полетять астронавти з Європи

Стало відомо, коли на супутник Землі вперше висадяться астронавти Європейського космічного агентства.

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Генеральний директор Європейського космічного агентства (ЄКА) Йозеф Ашбахер повідомив про те, коли ж нарешті на Місяць вирушать разом з астронавтами NASA і астронавти з ЄКА. Чекати залишилося недовго, пише Space.

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За словами Ашбахера, було досягнуто домовленостей з NASA щодо участі європейських астронавтів у майбутніх пілотованих місіях на Місяць у рамках американської місячної програми Artemis.

По одному астронавту ЄКА полетить на Місяць у рамках майбутніх місій Artemis 4 і Artemis 5. Що стосується дат польоту, то це, найімовірніше, будуть 2028 і 2029 роки. Ще один астронавт ЄКА обов'язково полетить на Місяць у рамках ще однієї місії, але поки що не зрозуміло якої саме, після виконання попередніх польотів на супутник Землі.

"У нас налагоджено добрий діалог із NASA і ми робимо все, щоб наші плани здійснилися", — сказав Ашбахер в інтерв'ю виданню Space.

ЄКА одним із перших підписало угоду Artemis Accords під керівництвом NASA, метою якої є міжнародне співробітництво з освоєння та дослідження Місяця. Цю угоду вже підписали 27 країн світу.

ЄКА і так бере активну участь у місячній програмі Artemis, бо вже раніше надало службовий модуль для космічного корабля Orion, який торік у рамках місії Artemis 1 облетів Місяць уперше за 5 десятиліть. Щоправда на його борту не було астронавтів.

По одному астронавту ЄКА полетить на Місяць у рамках майбутніх місій Artemis 4 і Artemis 5 Фото: NASA

Вони з'являться на борту цього корабля наприкінці 2024 року, коли в рамках місії Artemis 2 буде здійснено перший за багато десятиліть пілотований обліт Місяця. Ну, а потім вже через рік або трохи пізніше, у 2026 році, астронавти NASA мають ступити на поверхню Місяця.

Тож, коли точно завершиться ця місія, то стане зрозуміло, коли будуть місії Artemis 4 і Artemis 5. Можливо європейські астронавти полетять на Місяць трохи пізніше.

ЄКА також продовжує відправляти астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС). Наприклад, астронавт Андреас Могенсен із Данії полетить на МКС уже 15 серпня цього року на борту космічного корабля Crew Dragon від SpaceX, який використовує NASA для своїх польотів. Ця місія отримала назву Crew 7, бо SpaceX уже всьоме доставляє астронавтів (за великі гроші від NASA) на МКС. А наприкінці 2023 року на орбіту полетить Маркус Вандт, астронавт зі Швеції. Він здійснить політ також на кораблі Crew Dragon, але цією місією завідує приватна компанія Axiom Space зі США. Це буде третій пілотований політ у космос для цієї компанії, а тому місія отримала назву Ax-3.

За словами Ашбахера, що країни-члени ЄКА продовжують обговорювати, яким чином вони відправлятимуть своїх астронавтів у космос найближчими роками. Восени відбудеться важлива зустріч, на якій буде обговорюватися питання створення європейського космічного корабля.

Фокус уже писав про те, що основна ракета-носій ЄКА вирушила нещодавно в космос востаннє. Тому на деякий час Європа залишилася без космічної ракети, здатної виводити корисні вантажі на орбіту.

Також Фокус писав про те, що Індія має відправити в липні на Місяць свою нову місію "Чандраян-3" у складі посадкового апарату і місяцеходу.