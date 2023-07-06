Прощавай, Ariane 5. Основна європейська ракета-носій полетіла в космос востаннє (відео)

Після 27 років експлуатації важка ракета-носій Ariane 5 відправила супутники в космос востаннє. Тепер Європа залишилася на деякий час без подібних транспортних засобів.

Related video

Основна ракета-носій Європейського космічного агентства (ЄКА) під назвою Ariane 5 здійснила свою останню космічну місію, вивівши на орбіту 2 супутники. Таким чином завершилася тривала, 27-річна кар'єра цієї ракети. За весь час важкі ракети-носії Ariane 5 здійснили 117 польотів у космос. До кінця цього року, а може бути й довше, ЄКА залишилося без ракети-носія, адже перший політ Ariane 6 ще не відбувся, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

О 1 годині ночі за Києвом, 6 липня 2023 року, космічна ракета ЄКА здійснила свій останній старт із космодрому Куру у Французькій Гвіані (Південна Америка). Приблизно за 2,5 хвилини польоту твердопаливні прискорювачі ракети Ariane 5 відокремилися від основного ступеня, і на єдиному двигуні ракета забрала в космос 2 супутники зв'язку. Двигун основного ступеня відключився приблизно за 9 хвилин, а виводити на орбіту корисний вантаж продовжила верхній ступінь, який відокремився. Приблизно через 30 хвилин після початку польоту перший супутник Heinrich-Hertz було випущено на геостаціонарну орбіту над Землею, а ще через 3 хвилини туди ж полетів і другий супутник Syracuse 4B.

Після 27 років експлуатації важка ракета-носій Ariane 5 відправила супутники в космос востаннє Фото: ESA

Heinrich-Hertz — це німецький супутник зв'язку, а Syracuse 4B — французький. Обидва обертатимуться навколо нашої планети на висоті 35 800 метрів над поверхнею Землі.

Сьогоднішній запуск ракети Ariane 5 завершив 27 років експлуатації цих ракет-носіїв, які були основними транспортними засобами для доставки корисних вантажів у космос для ЄКА. Завдяки цьому Європа була незалежною від постачальників подібних послуг з інших країн світу, наприклад, США.

Двоступенева важка ракета-носій Ariane 5 була створена компанією Airbus і вперше вирушила в космос у 1996 році. Хоча дебютний запуск закінчився катастрофою, майже всі наступні були успішними. За час тривалої експлуатації ракета була кілька разів модернізована і мала 5 різних конфігурацій. Останні дві версії ракети Ariane 5 EC/A та Ariane 5 ES експлуатувалися з 2009 року.

За даними ЄКА, за весь час ракети Ariane 5 виконали 117 польотів у космос і вивели на орбіту 239 корисних вантажів. З усіх цих місій 96% були успішними.

Понад 10 років тривало створення нової ракети-носія для ЄКА під назвою Ariane 6, яка має стати гідною заміною Ariane 5. У ЄКА заявили, що нова ракета дасть змогу запускати в космос більше корисних вантажів, а самі її польоти коштуватимуть дешевше. Нова ракета матиме дві версії з двома і чотирма твердопаливними прискорювачами.

Спочатку перший політ ракети Ariane 6 був запланований на 2020 рік, потім неодноразово переносився. У ЄКА хочуть здійснити цей дебютний запуск наприкінці цього року або, найімовірніше, це станеться у 2024 році, як уже писав Фокус. Принаймні ракету вже приготували для наземних випробувань на космодромі Куру.

Нова ракета-носій Ariane 6 на стартовому майданчику космодрому Куру Фото: ESA

Але до цього часу ЄКА залишається без своєї ракети-носія і, можливо, поки що використовуватиме для запусків у космос корисних вантажів ракету Falcon Heavy від компанії SpaceX.