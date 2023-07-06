Прощай, Ariane 5. Основная европейская ракета-носитель полетела в космос в последний раз (видео)

После 27 лет эксплуатации тяжелая ракета-носитель Ariane 5 отправила спутники в космос в последний раз. Теперь Европа осталась на некоторое время без подобных транспортных средств.

Related video

Основная ракета-носитель Европейского космического агентства (ЕКА) под названием Ariane 5 совершила свою последнюю космическую миссию, выведя на орбиту 2 спутника. Таким образом завершилась длительная, 27-летняя карьера этой ракеты. За все время тяжелые ракеты-носители Ariane 5 совершили 117 полетов в космос. До конца этого года, а может быть и дольше, ЕКА осталось без ракеты-носителя, ведь первый полет Ariane 6 еще не состоялся, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В 1 час ночи по Киеву, 6 июля 2023 года, космическая ракета ЕКА совершила свой последний старт с космодрома Куру во Французской Гвиане (Южная Америка). Примерно через 2,5 минуты полета твердотопливные ускорители ракеты Ariane 5 отделились от основной ступени, и на единственном двигателе ракета унесла в космос 2 спутника связи. Двигатель основной ступени отключился примерно через 9 минут, а выводить на орбиту полезный груз продолжила верхняя ступень, которая отделилась. Примерно через 30 минут после начала полета первый спутник Heinrich-Hertz был выпущен на геостационарную орбиту над Землей, а еще через 3 минуты туда же полетел и второй спутник Syracuse 4B.

После 27 лет эксплуатации тяжелая ракета-носитель Ariane 5 отправила спутники в космос в последний раз Фото: ESA

Heinrich-Hertz — это немецкий спутник связи, а Syracuse 4B – французский. Оба будут вращаться вокруг нашей планеты на высоте в 35 800 метров над поверхностью Земли.

Сегодняшний запуск ракеты Ariane 5 завершил 27 лет эксплуатации этих ракет-носителей, которые были основными транспортными средствами для доставки полезных грузов в космос для ЕКА. Благодаря этому Европа была независимой от поставщиков подобных услуг из других стран мира, например, США.

Двухступенчатая тяжелая ракета-носитель Ariane 5 была создана компанией Airbus и впервые отправилась в космос в 1996 году. Хотя дебютный запуск закончился катастрофой, почти все последующие были успешными. За время длительной эксплуатации ракета была несколько раз модернизирована и имела 5 разных конфигураций. Последние две версии ракеты Ariane 5 EC/A и Ariane 5 ES эксплуатировались с 2009 года.

По данным ЕКА, за все время ракеты Ariane 5 выполнили 117 полетов в космос и вывели на орбиту 239 полезных грузов. Из всех этих миссий 96% были успешными.

Более 10 лет продолжалось создание новой ракеты-носителя для ЕКА под названием Ariane 6, которая должна стать достойной заменой Ariane 5. В ЕКА заявили, что новая ракета позволит запускать в космос больше полезных грузов, а сами ее полеты будут стоить дешевле. Новая ракета будет иметь две версии с двумя и четырьмя твердотопливными ускорителями.

Изначально первый полет ракеты Ariane 6 был запланирован на 2020 года, затем неоднократно переносился. В ЕКА хотят совершить этот дебютный запуск в конце этого года или скорее всего это произойдет в 2024 году, как уже писал Фокус. По крайней мере ракету уже приготовили для наземных испытаний на космодроме Куру.

Новая ракета-носитель Ariane 6 на стартовой площадке космодрома Куру Фото: ESA

Но до этого времени ЕКА остается без своей ракеты-носителя и, возможно, пока будет использовать для запусков в космос полезных грузов ракету Falcon Heavy от компании SpaceX.