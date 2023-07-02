Европейский ответ NASA: как выглядит новая мощная космическая ракета Ariane 6 (фото)

Европейское космическое агентство (ЕКА) показало свою новую ракету на стартовой площадке в Южной Америке.

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ЕКА обнародовало первые фотографии новой мощной ракеты Ariane 6, которая находится в собранном виде на стартовой площадке космодрома Куру (Французская Гивана, Южная Америка). Новую космическую ракету готовят к первым испытаниям работы двигателей, которые должны состоятся в июле, пишет Space.

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Это первая фотография тяжелой ракеты-носителя Ariane 6 в вертикальном положении на стартовой площадке. Эту ракету начали создавать еще в начале 2010-х годов, и она должна заменить собой ракету-носитель Ariane 5. В ЕКА говорят, что теперь полезные грузы, в частности спутники, можно будет доставялть на разные орбиты и на разную высоту в космос, при этом стоимость запусков будет намного дешевле.

Ракета-носитель Ariane 6 Фото: ESA

На этом снимке ракета Ariane 6 показана рядом со специальным зданием, в котором хранят ракету-носитель перед испытаниями. Для перемещения ракеты на стартовую площадку для проведения запуска двигателей используются специальные рельсы.

Ракета-носитель Ariane 6 Фото: ESA

Сейчас необходимо провести серию тестовых запусков двигателя, перед тем, как ракета впервые сможет полететь в космос в рамках испытательного полета. Изначально такой запуск планировали осуществить еще в 2020 году, но затем его неоднократно переносили. Сейчас инженеры из ЕКА нацелены на то, чтобы отправить Ariane 6 в космос во втором квартале 2024 года.

Пока что, согласно заявлению ЕКА, ракета не готова оправиться в полет, и кроме испытаний двигателей проводится проверка прочности конструкции и работоспособности ее основных компонентов. Также инженеры тестируют прочность и надежность инфраструктуры, необходимой для запуска.

Ракета-носитель Ariane 6 Фото: ESA

Ракета Ariane 6 построила компания ArianeGroup по заказу ЕКА. Основная часть ракеты и разгонные ступени были отправлены во Французскую Гвиану и собраны горизонтально. Затем ракету переместили на стартовую площадку, где расположили вертикально. После этого были прикреплены твердотопливные ускорители и полезная нагрузка. Согласно заявлению ЕКА, это первый раз, когда ракета Ariane собирается горизонтально, что сокращает время и стоимость запуска в космос.

Напоминаем, что 1 июля в космос полетел новый космический телескоп "Евклид", созданный учеными из ЕКА. Он поможет найти темную энергию и темную материю во Вселенной.