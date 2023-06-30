Скоро запуск в космос. Новый телескоп "Евклид" поможет раскрыть две загадки Вселенной

В субботу, 1 июля, состоится запуск в космос новейшей обсерватории, которая поможет найти темную энергию и темную материю.

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Новый космический телескоп под названием "Евклид" был создан учеными Европейского космического агентства и уже вечером, в субботу, 1 июля ракета-носитель Falcon 9 отправит его в космос. Главная задача новой обсерватории состоит в том, чтобы разгадать тайну двух самых загадочных компонентов Вселенной: темной материи и темной энергии, пишет Live Science.

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Сейчас считается, что только 5% всей Вселенной составляет обычная материя, остальную часть составляет темная материя и темная энергия. Но ни ту, ни другу до сих пор не обнаружили напрямую. Но их можно найти с помощью эффектов гравитационного искривления пространства, которое можно обнаружить во многих галактиках Вселенной. Именно этим и будет заниматься новая космическая обсерватория.

Что такое космический телескоп "Евклид"?

Телескоп получил свое имя в честь "отца геометрии" древнегреческого математика Евклида. Данная обсерватория имеет длину 4,5 метра и диаметр 3,1 метра. Телескоп имеет на борту всего 2 прибора: камеру ближнего инфракрасного диапазона, которая будет измерять яркость галактик и расстояние до них, а также камеру видимого света, которая будет изучать форму галактик.

Космический телескоп "Евклид" Фото: ESA

На самом деле подобные приборы стоят и на других космических телескопах, но у "Евклида" гораздо больший диапазон обзора космоса. Ученые ожидают, что в течение 6 лет работы обсерватория сможет изучить 30% всей видимой Вселенной и это позволит внести в каталог более 1 млрд галактик.

Космический телескоп "Евклид" не сможет увидеть галактики на расстоянии в более 13 млрд световых лет, как это делает телескоп Уэбб, но все же он сможет наблюдать за галактиками на расстоянии до 10 млрд световых лет от нас.

Что будет изучать космический телескоп "Евклид"?

После того, как обсерватория соберет все данные, ученые хотят создать две абсолютно новые карты Вселенной. С помощью эффектов гравитационного искривления пространства телескоп сможет дать лучшее представление о распределении темной материи в космосе.

Для создания второй карты ученые используют данные о барионных колебаниях, то есть гигантских ударных волнах материи, которые были созданы еще в самом начале существования Вселенной. Эти волны можно использовать для изучения расширения Вселенной и предполагаемой причины этого расширения – темной энергии.

Что такое темная материя?

Темной материей называют загадочный и невидимый тип материи, который как считается составляет 85% всей Вселенной Фото: Inverse

Темной материей называют загадочный и невидимый тип материи, который как считается составляет 85% всей Вселенной. Темную материю нельзя увидеть напрямую, ведь она не вступает во взаимодействие со светом. Тем не менее она вступает в гравитационное взаимодействие с галактиками и звездами. Ученые считают, что именно благодаря темной материи галактики существуют в том виде, в котором мы их знаем, а также она влияет на скорость движения звезд вокруг центров галактик.

До сих пор точно не известно из чего именно состоит темная материя. Одна теория предполагает, что она состоит из такой пока не обнаруженной частицы как вимп или ее еще называют слабо взаимодействующая массивная частица. Предполагается, что масса этой частицы может быть в 10-100 раз больше массы частицы света – фотона. Согласно другой теории, темная материя состоит из также гипотетической частицы – аксиона. Предполагается, что она настолько маленькая, что ее размер составляет примерно одну миллиардную часть электрона.

Что такое темная энергия?

Темной энергией ученые называют загадочную силу, которая способствует стремительному расширению Вселенной Фото: New Atlas

Хотя темная материя и темная энергия в своем названии имеют одно общее слово, на этом их сходство заканчивается. Темной энергией ученые называют загадочную силу, которая способствует стремительному расширению Вселенной. Хотя этой силы не должно существовать, учитывая огромную массу и гравитацию нашей Вселенной. Но расширение космоса происходит, а значит эта сила существует и толкает материю дальше.

Как уже писал Фокус, ученые впервые обнаружили призрачные частицы, прилетающие из нашей галактики. Новое открытие нейтрино высокой энергии позволит по-новому изучить свойства Млечного Пути.