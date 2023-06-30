Скоро запуск у космос. Новий телескоп "Евклід" допоможе розкрити дві загадки Всесвіту

У суботу, 1 липня, відбудеться запуск у космос новітньої обсерваторії, яка допоможе знайти темну енергію і темну матерію.

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Новий космічний телескоп під назвою "Евклід" був створений вченими Європейського космічного агентства, і вже ввечері, в суботу, 1 липня ракета-носій Falcon 9 відправить його в космос. Головне завдання нової обсерваторії полягає в тому, щоб розгадати таємницю двох найзагадковіших компонентів Всесвіту: темної матерії і темної енергії, пише Live Science.

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Наразі вважається, що лише 5% усього Всесвіту становить звичайна матерія, решту становить темна матерія і темна енергія. Але ні ту, ні іншу досі не виявили напряму. Але їх можна знайти за допомогою ефектів гравітаційного викривлення простору, яке можна виявити в багатьох галактиках Всесвіту. Саме цим і займатиметься нова космічна обсерваторія.

Що таке космічний телескоп "Евклід"?

Телескоп отримав своє ім'я на честь "батька геометрії" давньогрецького математика Евкліда. Ця обсерваторія має довжину 4,5 метра і діаметр 3,1 метра. Телескоп має на борту всього 2 прилади: камеру ближнього інфрачервоного діапазону, яка вимірюватиме яскравість галактик і відстань до них, а також камеру видимого світла, яка вивчатиме форму галактик.

Космічний телескоп "Евклід" Фото: ESA

Насправді подібні прилади стоять і на інших космічних телескопах, але у "Евкліда" набагато більший діапазон огляду космосу. Вчені очікують, що протягом 6 років роботи обсерваторія зможе вивчити 30% всього видимого Всесвіту, і це дасть змогу внести до каталогу понад 1 млрд галактик.

Космічний телескоп "Евклід" не зможе побачити галактики на відстані понад 13 млрд світлових років, як це робить телескоп Вебб, але все ж він зможе спостерігати за галактиками на відстані до 10 млрд світлових років від нас.

Що вивчатиме космічний телескоп "Евклід"?

Після того, як обсерваторія збере всі дані, вчені хочуть створити дві абсолютно нові карти Всесвіту. За допомогою ефектів гравітаційного викривлення простору телескоп зможе дати краще уявлення про розподіл темної матерії в космосі.

Для створення другої карти вчені використовують дані про баріонні коливання, тобто гігантські ударні хвилі матерії, які були створені ще на самому початку існування Всесвіту. Ці хвилі можна використовувати для вивчення розширення Всесвіту і передбачуваної причини цього розширення — темної енергії.

Що таке темна матерія?

Темною матерією називають загадковий і невидимий тип матерії, який, як вважається, становить 85% усього Всесвіту Фото: Inverse

Темною матерією називають загадковий і невидимий тип матерії, який, як вважається, становить 85% усього Всесвіту. Темну матерію не можна побачити безпосередньо, адже вона не вступає у взаємодію зі світлом. Проте вона вступає в гравітаційну взаємодію з галактиками і зірками. Учені вважають, що саме завдяки темній матерії галактики існують у тому вигляді, в якому ми їх знаємо, а також вона впливає на швидкість руху зірок навколо центрів галактик.

Досі точно не відомо, з чого саме складається темна матерія. Одна теорія припускає, що вона складається з такої поки що не виявленої частки як вімп, або її ще називають слабо взаємодіюча масивна частка. Передбачається, що маса цієї частки може бути в 10-100 разів більшою за масу частки світла — фотона. Згідно з іншою теорією, темна матерія складається з також гіпотетичної частки — аксіона. Передбачається, що вона настільки маленька, що її розмір становить приблизно одну мільярдну частину електрона.

Що таке темна енергія?

Темною енергією вчені називають загадкову силу, яка сприяє стрімкому розширенню Всесвіту Фото: New Atlas

Хоча темна матерія і темна енергія у своїй назві мають одне спільне слово, на цьому їхня схожість закінчується. Темною енергією вчені називають загадкову силу, яка сприяє стрімкому розширенню Всесвіту. Хоча цієї сили не повинно існувати з огляду на величезну масу і гравітацію нашого Всесвіту. Але розширення космосу відбувається, а значить ця сила існує і штовхає матерію далі.

Як уже писав Фокус, вчені вперше виявили примарні частинки, що прилітають з нашої галактики. Нове відкриття нейтрино високої енергії дасть змогу по-новому вивчити властивості Чумацького Шляху.