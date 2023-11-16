В 100 млрд раз больше энергии Солнца. Мощный взрыв в космосе поставил ученых в тупик

По словам ученых, они еще никогда не видели ничего подобного, настолько яркого и настолько мощного явления.

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Обнаруженный в прошлом году космический взрыв, получивший название "Тасманийский дьявол", поставил ученых в тупик. Они обнаружили энергетические вспышки, мощность которых в 100 млрд раз больше энергии Солнца, которые повторялись в течение нескольких месяцев. Подобный настолько яркий и настолько сильный выброс энергии ученые еще никогда не видели. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nature, это явление связано с "трупом" массивной звезды, пишет New Atlas.

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Еще в 2018 году астрономы впервые узнали о существовании таких явлений, как Светящийся быстрый голубой оптический переходный процесс (LFBOT). Это редкие космические взрывы, которые намного ярче и сильнее, чем взрывы сверхновых. Но они существуют очень недолго и исчезают в течение нескольких дней.

Но в сентябре 2022 года астрономы обнаружили новый LFBOT, которому было присвоено название AT2022tsd, а также ученые дали ему прозвище "Тасманийский дьявол" из-за его необычности. Этот космический взрыв, случившийся на расстоянии примерно в 1 млрд световых лет от нас, бросил вызов тому, что астрономы знали об этих редких явлениях.

Вместо того, чтобы исчезнуть вскоре после своего появления, AT2022tsd существовал еще в течение 120 дней в виде 14 очень ярких и очень мощных вспышек, во время которых было выброшено в 100 млрд раз больше энергии, чем производит Солнце. Вспышки хотя и длились в течение нескольких минут, каждый раз были ярче, чем предыдущие. Таким образом и так очень странное явление и редкое явление стало еще более необычным.

Обнаруженный в прошлом году космический взрыв, получивший название "Тасманийский дьявол", поставил ученых в тупик Фото: phys.org

Авторы нового исследования считают, что появление AT2022tsd связано с неудавшейся сверхновой. То есть звезда, примерно в 20 раз больше Солнца, когда у нее закончилось топливо для поддержания термоядерного синтеза в ядре, сжалась до значительно меньшего размера и превратилась либо в нейтронную звезду, либо в черную дыру, но сам взрыв сверхновой не произошел.

То есть яркие повторяющиеся вспышки исходят либо от нейтронной звезды, либо от черной дыры, которые появились в результате первоначального явления LFBOT. Таким образом ученые пока считают, что именно превращение массивных обычных звезд в нейтронные звезды или черные дыры звездной массы являются источниками загадочных явлений LFBOT.

По словам ученых, ничего подобного, как AT2022tsd они раньше не видели, но именно подобные явления могут раскрыть секрет того, как именно умирают некоторые звезды.

Ученые хотят изучить процессы, которые вызвали повторяющиеся вспышки света. Возможно, они связаны со струями плазмы, выпускаемыми черной дырой. Также существует вероятность того, что такой LFBOT мог возникнуть в результате поглощения черной дырой промежуточной массы другой звезды или же в результате взаимодействия других объектов с горячими яркими звездами Вольфа-Райе.

Ученые хотят изучить процессы, которые вызвали повторяющиеся вспышки света. Возможно, они связаны со струями плазмы, выпускаемыми черной дырой Фото: NASA

Ученые хотят окончательно определить источник появления AT2022tsd, а также выяснить насколько распространенными во Вселенной являются именно такие явления. Ведь предыдущие обнаруженные LFBOT совсем не похожи на "Тасманийского дьявола".

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, что на планете из "сахарной ваты" идут не менее странные дожди. Исследователи изучили атмосферу планеты с помощью космического телескопа Уэбб.