На планете из "сахарной ваты" идут не менее странные дожди: что выяснили астрономы

Исследователи изучили атмосферу планеты с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба.

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Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил планету, на которой идут дожди из песка, пишет The Guardian.

По словам астрономов, планета Wasp-107b находится на расстоянии около 200 световых лет в созвездии Девы. Она уже привлекала внимание ученых своими размерами, которые достаточно велики, но ее вес сравнительно маленький, за что ее прозвали "планетой из сахарной ваты". Последние наблюдения за планетой показали, что на ней идут дожди и формируются облака из силикатного песка, поднимается очень высокая температура, бушуют сильные ветры и стоит отчетливый запах диоксида серы, как от сгоревших спичек.

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Планета была открыта в 2017 году после того, как астрономы увидели небольшие затмения родительской звезды каждый раз, когда планета проходила перед ней. По словам ученых, это похоже на то, если бы муха пролетала перед уличным фонарем.

Космический телескоп Джеймса Уэбба выводит эти наблюдения на новый уровень, позволяя проанализировать свет, который проходит через атмосферу планеты. Поскольку разные элементы в атмосфере поглощают свет разной длины, спектр звездного света показывает, какие газы присутствуют в атмосфере планеты.

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Планета Wasp-107b по массе похожа на Нептун, но ее размер почти достигает Юпитера, такая особенность позволяет телескопу заглянуть глубоко в атмосферу планеты.

"Это отличная мишень, потому что она очень пушистая. Это одна из самых пушистых планет, и именно поэтому мы можем получить такие сильные сигналы, когда анализируем ее атмосферу. Мы работали над сбором и анализом данным на протяжении 10 лет, но ничто не подготовило нас к тому, что мы на самом деле увидели", — говорит планетолог из Университета Опен Джоанна Барстоу, которая занимается анализом данных телескопа.

Она объясняет, что в атмосфере планеты Wasp-107b происходит нечто похожее на круговорот воды на Земле, но вместо этого циклически перемещается песок из твердого в газообразное состояние.

Температура нижних слоях атмосферы достигает +1000°C, именно оттуда пары силикатов поднимаются вверх, где охлаждаются и превращаются в микроскопические песчинки.

В конце концов, такие облака из песчаной пыли становятся достаточно плотными, чтобы пролился дождь из песка в нижние слои атмосферы. Ниже определенного уровня песок снова превращается в пар, завершая цикл.

"Облака будут походить на песчаные бури, где частицы песка движутся с чрезвычайно высокой скоростью, до нескольких километров в секунду", — подытожили ученые.

Напомним, ученые обнаружили напрямую новую гигантскую экзопланету, которая в 16 раз больше Юпитера. Изображение далекой экзопланеты удалось сделать с помощью наземного телескопа Subaru на Гавайях.