Ученые обнаружили напрямую новую гигантскую экзопланету: она в 16 раз больше Юпитера (фото)

Данный метод поиска экзопланет приведет к тому, что ученые смогут найти еще большее количество далеких миров.

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Астрономы смогли обнаружить напрямую новый огромный газовый гигант и сделать его снимок, используя данные космического телескопа Gaia. Изображение далекой экзопланеты удалось сделать с помощью наземного телескопа Subaru на Гавайях. Эта планета является первой подтвержденной экзопланетой, которая обнаружена благодаря способности телескопа Gaia обнаруживать гравитационное влияние, которое планета оказывает на свою звезду, пишет Space.

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Сейчас ученые ищут экзопланеты вокруг других звезд с помощью разных методов поиска. Это могут быть как косвенные данные, так и прямые изображения. Но только 20 из 5200 экзопланет астрономы смогли обнаружить напрямую, то есть телескоп действительно может увидеть данный мир. В других случаях о существовании планеты может говорить потеря яркости звезды во время движения той или иной планеты на ее фоне.

Астрономы смогли обнаружить напрямую новый огромный газовый гигант и сделать его снимок, используя данные космического телескопа Gaia Фото: ESA

Для того, чтобы удалось обнаружить планету напрямую, нужно чтобы она находилась очень далеко от своей звезды и была гораздо крупнее Юпитера. Но ученые не всегда знают, где искать такие планеты. Но данные, собранные космическим телескопом Gaia указали на то, что вокруг далекой звезды HIP 99770 действительно вращается огромная планета, ведь было замечено ее гравитационное влияние, которое она оказывает на свою звезду. После этого астрономы использовали телескоп Subaru, расположенный на Гавайях, чтобы сфотографировать напрямую обнаруженный газовый гигант, получивший название HIP 99770B.

Экзопланета HIP 99770B обведена белым кругом в нижней левой части изображения Фото: ESA

По словам ученых, новая экзопланета, как и Юпитер является газовым гигантом, но она в 16 раз больше этой планеты по массе и вращается вокруг большей в 2 раза, чем Солнце, звезды. Несмотря на то, что планета HIP 99770B находится в 3 раза дальше от своей звезды, чем Юпитер от Солнца, она получает почти такое же количество света, потому что ее родительская звезда намного ярче Солнца. Благодаря прямому обнаружению планеты, ученые смогли получить информацию о составе ее атмосферы и температуре.

По словам ученых, данные космического телескопа Gaia дают точные подсказки относительно того, где искать планеты, которые можно увидеть напрямую. Таким образом, как считают астрономы, можно будет найти еще больше экзопалнет с помощью прямых наблюдений, и среди них могут быть планеты, похожие на Землю.

По словам одного из авторов исследования, американского астронома Тейна Карри, с помощью такого метода поиска планет увеличивается шанс обнаружить мир, который будет похожим на Землю.

Как уже писал Фокус, телескоп Уэбб сделал снимок особенной космической катастрофы, и этот объект выделяет столько света, сколько могли бы выделить 1 трлн Солнц одновременно. Речь идет о слиянии двух галактик, в которых происходит процесс бурного образования новых звезд.

Также Фокус писал о том, что астрономы считают, что Земля не является уникальной планетой и таких миров можно обнаружить очень много в нашей галактике. Новое исследование показывает, почему это возможно.