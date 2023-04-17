Земля не одинока во Вселенной: ученые считают, что таких планет очень много и вот почему

Новое исследование предполагает, что планет похожих на Землю намного больше, чем считалось ранее.

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Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе представили новое исследование, в котором они предполагают, что каменистые планеты, похожие на Землю не являются редкостью, как считалось. По словам ученых, вода здесь появляется почти обязательно, а это значит, что наш мир не является уникальным. Осталось лишь найти эти планеты, пишет New Atlas.

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Ученые несколько десятилетий пытаются обнаружить в космосе другие каменистые экзопланеты, которые были бы похожи на Землю. Но поиск этих миров затруднен тем фактом, что на данный момент исследователям известен только один пример такой планеты — это та планета, на которой мы живем.

Поэтому ученые пытаются не только найти такие же экзопланеты, но и те миры, которые могли бы дать информацию о формировании похожих на Землю экзопланет.

Главное, что отличает Землю от других известных планет – это огромное количество жидкой воды на поверхности. Согласно современным представлениям, вода является ключевым фактором для появления и развития жизни. Современные теории появления воды на Земле говорят, что она попала на планету либо с кометами, либо с обломками астероидов, либо с космической пылью. Но подобные события требуют очень специфических условий, а это значит, что небольшие каменистые планеты богатые водой найти очень сложно, потому как их очень мало.

Но группа американских ученых решила изучить, как может появиться вода на недавно сформированных экзопланетах, имеющих атмосферу из водорода и океаны расплавленной магмы на поверхности. Результаты показывают, что на самом деле заполненных водой планет, похожих на Землю в космосе может быть огромное количество.

Результаты показывают, что на самом деле заполненных водой планет, похожих на Землю в космосе может быть огромное количество Фото: New Atlas

В рамках исследования ученые использовали информацию о том, что вокруг звезд красных карликов, которых больше всего в нашей галактике, уже обнаружено много экзопланет, известных как супер-Земля. То есть эти планеты каменистые, но имеют больший размер, чем наша планета. Ученые создали модели того, что может происходить на данных мирах, когда происходят разные химические реакции обмена веществами между атмосферой из водорода и океанами из раскаленной магмы на поверхности.

Ученые выяснили, что водород в таком случае растворяется в горячей магме, взаимодействует с кислородом и формируется вода. Это значит, что появление воды на таких экзопланетах может быть обычным явлением. Из этого ученые делают вывод, что и большая часть воды на Земле появилась таким же образом. Теперь ученые хотят подробнее изучить атмосферы каменистых экзопланет, чтобы проверить свои теории.

Считается, что все планеты в Солнечной системе сформировались почти одновременно миллиарды лет назад. Но на самом деле есть планеты, которые появились раньше, а есть те, которые закончили процесс формирования намного позднее. Поэтому, как уже писал Фокус, ученые знают, какую планету стоит назвать самой старой, а какую – самой молодой.

Также Фокус писал о новой экзопланете, обнаруженной учеными, которая очень похожа на Юпитер по своим размерам и массе. Но эта планета находится в преддверии глобальных преобразований, которые могут ее полностью изменить.