Земля не самотня у Всесвіті: вчені вважають, що таких планет дуже багато і ось чому

Нове дослідження передбачає, що планет схожих на Землю набагато більше, ніж вважалося раніше.

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Вчені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі представили нове дослідження, в якому вони припускають, що кам'янисті планети, схожі на Землю, не є рідкістю, як вважалося. За словами вчених, вода тут з'являється майже обов'язково, а це означає, що наш світ не є унікальним. Залишилося лише знайти ці планети, пише New Atlas.

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Вчені кілька десятиліть намагаються виявити в космосі інші кам'янисті екзопланети, які були б схожі на Землю. Але пошук цих світів ускладнений тим фактом, що наразі дослідникам відомий лише один приклад такої планети — це планета, на якій ми живемо.

Тому вчені намагаються не тільки знайти такі ж екзопланети, а й ті світи, які могли б дати інформацію про формування схожих на Землю екзопланет.

Головне, що відрізняє Землю від інших відомих планет, — це величезна кількість рідкої води на поверхні. Згідно з сучасними уявленнями, вода є ключовим фактором для появи та розвитку життя. Сучасні теорії появи води на Землі говорять, що вона потрапила на планету або з кометами, або з уламками астероїдів, або з космічним пилом. Але подібні події вимагають дуже специфічних умов, а це означає, що невеликі кам'янисті планети багаті на воду знайти дуже складно тому, що їх дуже мало.

Але група американських вчених вирішила вивчити, як може з'явитися вода на нещодавно сформованих екзопланетах, що мають атмосферу з водню та океани розплавленої магми на поверхні. Результати показують, що насправді заповнених водою планет, схожих на Землю, в космосі може бути величезна кількість.

Результати показують, що насправді заповнених водою планет, схожих на Землю в космосі, може бути величезна кількість Фото: New Atlas

В межах дослідження вчені використали інформацію про те, що навколо зірок червоних карликів, яких найбільше в нашій галактиці, вже виявлено багато екзопланет, відомих як супер-Земля. Тобто, ці планети кам'янисті, але мають більший розмір, ніж наша планета. Вчені створили моделі того, що може відбуватися на даних світах, коли відбуваються різні хімічні реакції обміну речовин між атмосферою з водню і океанами з розпеченої магми на поверхні.

Вчені з'ясували, що водень у такому разі розчиняється у гарячій магмі, взаємодіє з киснем та формується вода. Це означає, що поява води на таких екзопланетах може бути звичайним явищем. З цього вчені роблять висновок, що і більша частина води на Землі з'явилася таким самим чином. Тепер учені хочуть детальніше вивчити атмосфери кам'янистих екзопланет, щоб перевірити свої теорії.

Вважається, що всі планети у Сонячній системі сформувалися майже одночасно мільярди років тому. Але насправді є планети, які з'явилися раніше, а є ті, що закінчили процес формування набагато пізніше. Тому, як уже писав Фокус, вчені знають, яку планету варто назвати найстарішою, а яку – наймолодшою.

Також Фокус писав про нову екзопланету, виявлену вченими, яка дуже схожа на Юпітер за своїми розмірами та масою. Але ця планета знаходиться напередодні глобальних перетворень, які можуть повністю змінити її.