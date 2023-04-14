Космічна загадка: яка планета в Сонячній системі є найстарішою, а яка наймолодшою

Не всі планети відразу стали такими, якими ми їх знаємо сьогодні. Тому деякі з них можна вважати молодшими за часом їхнього повного формування.

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Приблизно 5 млрд років тому Сонце почало перетворювати водень на гелій у своєму ядрі, щоб перетворитись на повноцінну зірку жовтого карлика, якою ми знаємо її зараз. Спочатку Сонце оточував величезний диск із речовини, яка залишилася від газової хмари, з якої народилася зірка. У цьому протопланетному диску, що складається з газу та пилу, в результаті різних процесів почали формуватися крижані та кам'яні частки, які почали об'єднуватись одна з одною. В результаті з'явилися планети, астероїди та комети. Але яка ж планета вважається найстарішою, а яка є наймолодшою за часом появи та формування у нашій Сонячній системі? Відповідь може бути не такою очевидною, як здається, пише IFLScience.

У цьому протопланетному диску, що складається з газу та пилу, в результаті різних процесів почали формуватися крижані та кам'яні частинки, які почали об'єднуватись одна з одною. В результаті з'явилися планети, астероїди та комети Фото: CORDIS

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Найстаріша планета Сонячної системи

Вчені вважають, що найстарішою планетою Сонячної системи є Юпітер. Саме він сформувався протягом перших 3 млн років існування нашої зіркової системи. Маса найбільшої планети у Сонячній системі становить приблизно 318 мас Землі і насправді Юпітер навіть не обертається точно навколо Сонця. Справа в тому, що баріцентр між Юпітером і Сонцем, тобто точка, навколо якої Юпітер обертається навколо Сонця, — це не центр нашої зірки, вона знаходиться одразу за її поверхнею.

Вчені вважають, що найстарішою планетою Сонячної системи є Юпітер Фото: NASA

Слідом за Юпітером почав свій зріст Сатурн, а за ним почали набирати масу Нептун та Уран. Хоча на той час, коли останні дві планети ще формувалися Юпітер і Сатурн вже поглинули більшу частину газу зовнішньої частини Сонячної системи.

Після цього у внутрішній частині Сонячної системи з'явилися чотири кам'янисті планети – Земля, Венера, Марс та Меркурій. Вчені припускають, що можливо Марс сформувався швидше за три інших кам'янисті планети.

Наймолодша планета Сонячної системи

Хоча Юпітер можна вважати найстарішою планетою на основі моделей формування, знайти наймолодшу планету не так просто. Деякі планети, щоб стати такими, якими ми їх знаємо, сьогодні пережили катастрофічні зіткнення з іншими об'єктами. Тому можна сказати, що Земля та Уран не до кінця сформувалися на початковому етапі існування Сонячної системи та можуть претендувати на статус наймолодшої планети. Справа в тому, що обидві планети у різні періоди часу зіткнулися протопланетними об'єктами, що призвело до повного завершення їхнього формування.

Хоча Юпітер можна вважати найстарішою планетою на основі моделей формування, знайти наймолодшу планету не так просто. Деякі планети, щоб стати такими, якими ми їх знаємо, сьогодні пережили катастрофічні зіткнення з іншими об'єктами. Фото: Земля

Наприклад, вважається, що приблизно 4,5 млрд років тому в Землю врізався планетоїд розміром з Марс, що призвело до викиду величезної кількості уламків, з яких протягом наступних 200 млн років сформувався Місяць. А щоб стати планетою, на якій формувалися літосферні плити та з'явилися океани, Землі знадобилося ще багато часу, адже це сталося лише приблизно 3,6 млрд. років тому. У той же час вважається, що в період між 3 і 4 млрд років тому в Уран врізався планетоїд розміром із Землю, що змінило його внутрішню структуру і змусило його обертатися на боці.

У той же час вважається, що в період між 3 і 4 млрд років тому в Уран врізався планетоїд розміром із Землю, що змінило його внутрішню структуру і змусило його обертатися на боці. Фото: wikipedia

Тобто питання про наймолодшу планету в Сонячній системі досить складне. Нагадуємо, що зараз планетами вважаються лише 8 світів, адже з 2006 року Плутон не є планетою. Цей світ вважається карликовою планетою.

Як уже писав Фокус, космічний апарат NASA вперше зробив знімки астероїдів, які переслідують Юпітер. Апарат "Люсі" все ще знаходиться за сотні мільйонів кілометрів від троянських астероїдів, але зміг вперше зробити їх зображення.

Також Фокус писав про те, що астрономи змогли зловити 5 нових сигналів із далекого космосу. Джерело їх походження поки що залишається невідомим.