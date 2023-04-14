Космическая загадка: какая планета в Солнечной системе является самой старой, а какая самой молодой

Не все планеты сразу же стали такими, какими мы их знаем сегодня. Поэтому некоторые из них можно считать моложе по времени их полного формирования.

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Примерно 5 млрд лет назад Солнце начало превращать водород в гелий в своем ядре, чтобы превратится в полноценную звезду желтого карлика, какой мы знаем ее сейчас. Изначально Солнце окружал огромный диск из вещества, которое осталось от газового облака, из которого родилась звезда. В этом протопланетном диске, состоящем из газа и пыли, в результате разных процессов начали формироваться ледяные и каменные частицы, которые начали объединяться друг с другом. В результате появились планеты, астероиды и кометы. Но какая же планета считается самой старой, а какая является самой молодой по времени появления и формирования в нашей Солнечной системе? Ответ может быть не таким очевидным, как кажется, пишет IFLScience.

В этом протопланетном диске, состоящем из газа и пыли, в результате разных процессов начали формироваться ледяные и каменные частицы, которые начали объединяться друг с другом. В результате появились планеты, астероиды и кометы Фото: CORDIS

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Самая старая планета Солнечной системы

Ученые считают, что самой старой планетой Солнечной системы является Юпитер. Именно он сформировался в течение первых 3 млн лет существования нашей звездной системы. Масса самой большой планеты в Солнечной системе составляет примерно 318 масс Земли и на самом деле Юпитер даже не вращается точно вокруг Солнца. Дело в том, что барицентр между Юпитером и Солнцем, то есть точка, вокруг которой Юпитер вращается вокруг Солнца — это не центр нашей звезды, она находится сразу за его поверхностью.

Ученые считают, что самой старой планетой Солнечной системы является Юпитер Фото: NASA

Вслед за Юпитером начал свой рост Сатурн, а за ним начали набирать массу Нептун и Уран. Хотя к тому времени, когда последние две планеты еще формировались Юпитер и Сатурн уже поглотили большую часть газа во внешней части Солнечной системы.

После этого во внутренней части Солнечной системы появились четыре каменистые планеты – Земля, Венера, Марс и Меркурий. Ученые предполагают, что возможно Марс сформировался быстрее трех остальных каменистых планет.

Самая молодая планета Солнечной системы

Хотя Юпитер можно считать самой старой планетой на основе моделей формирования, найти самую молодую планету не так просто. Некоторые планеты, чтобы стать такими, какими мы их знаем сегодня пережили катастрофические столкновения с другими объектами. Поэтому можно сказать, что Земля и Уран не до конца сформировались на начальном этапе существования Солнечной системы и могут претендовать на статус самой молодой планеты. Дело в том, что обе планеты в разные периоды времени столкнулись протопланетными объектами, что привело к полному завершению их формирования.

Хотя Юпитер можно считать самой старой планетой на основе моделей формирования, найти самую молодую планету не так просто. Некоторые планеты, чтобы стать такими, какими мы их знаем сегодня пережили катастрофические столкновения с другими объектами Фото: Medium

Например, считается, что примерно 4,5 млрд лет назад в Землю врезался планетоид размером с Марс, что привело к выбросу огромного количества обломков, из которых в течение следующих 200 млн лет сформировалась Луна. А чтобы стать планетой, на которой формировались литосферные плиты и появились океаны, Земле потребовалось еще много времени, ведь это произошло только примерно 3,6 млрд лет назад. В то же время, считается, что в период между 3 и 4 млрд лет назад в Уран врезался планетоид размером с Землю, что изменило его внутреннюю структуру и заставило его вращаться на боку.

В то же время, считается, что в период между 3 и 4 млрд лет назад в Уран врезался планетоид размером с Землю, что изменило его внутреннюю структуру и заставило его вращаться на боку Фото: wikipedia

То есть вопрос о самой молодой планете в Солнечной системе достаточно сложный. Напоминаем, что сейчас планетами считаются только 8 миров, ведь с 2006 года Плутон не является планетой. Этот мир считается карликовой планетой.

Как уже писал Фокус, космический аппарат NASA впервые сделал снимки астероидов, преследующих Юпитер. Аппарат "Люси" все еще находится в сотнях миллионов километров от троянских астероидов, но смог впервые сделать их изображения.

Также Фокус писал о том, что астрономы смогли поймать 5 новых сигналов из далекого космоса. Источник их происхождения пока остается неизвестным.