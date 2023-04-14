Космический аппарат NASA впервые сделал снимки астероидов, преследующих Юпитер (фото)

Аппарат "Люси" все еще находится в сотнях миллионов километров от троянских астероидов, но смог впервые сделать их изображения.

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Космический аппарат "Люси" является первым зондом, который исследует загадочные троянские астероиды Юпитера. Сейчас аппарат летит к своим целям и смог с расстояния в сотни миллионов километров сделать снимки четырех космических камней, пишет Gizmodo.

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Космический аппарат NASA под названием "Люси" отправился в далекий космос осенью 2021 года для того, чтобы впервые изучить троянские астероиды Юпитера. Это астроиды, которые вращаются вокруг Солнца по той же орбите, что и газовый гигант, поэтому иногда ученые говорят, что данные космические камни преследуют Юпитер во время своего движения.

Эти загадочные астероиды еще никогда не изучал ни один космический аппарат, а они представляют большую научную ценность, так могут рассказать о том, как была создана Солнечная система. В рамках своей 12-летней миссии аппарат "Люси" исследует в общей сложности 10 астероидов: 8 "троянцев" и два камня из главного пояса астероидов. Фокус уже подробно писал о миссии NASA к троянским астероидам Юпитера, а также о том, что только недавно один из астероидов, который будет изучать "Люси" получил свое официальное название.

Троянские астероиды Юпитера Левк и Орус Фото: NASA

К троянским астероидам космический аппарат прибудет только в 2027 и в 2028 году и начнет изучение таких камней как:

Эврибат и его спутник Квета;

Полимел и его спутник;

Левк;

Орус;

Патрокл и его спутник Менетий.

Для того, чтобы добраться к троянским астероидам аппарат "Люси" преодолеет в общей сложности 6,4 млрд км.

Космический аппарат "Люси" является первым зондом, который исследует загадочные троянские астероиды Юпитера. Сейчас аппарат летит к своим целям и смог с расстояния в сотни миллионов километров сделать снимки четырех космических камней Фото: NASA

Согласно сообщению NASA, во время своего полета в космосе исследовательский зонд смог сделать фотографии четырех троянских астероидов, Эврибата, Полимела, Левка и Оруса, с расстояния в 530 млн км. А это более, чем в 3 раза больше расстояния Земли от Солнца. Поэтому первые изображения троянских астероидов немного нечеткие, и сами астероиды кажутся просто светящимися точками на фоне темного космоса, усеянного звездами.

Согласно сообщению NASA, во время своего полета в космосе исследовательский зонд смог сделать фотографии четырех троянских астероидов, Эврибата, Полимела, Левка и Оруса, с расстояния в 530 млн км Фото: NASA

Для того, чтобы получить эти изображения, аппарат "Люси" использовал свою высокоточную камеру и на эту съемку ушло целых 2 дня. На съемку каждого из троянских астероидов ушло разное количество времени. Чтобы сделать фото Эврибата аппарат потратил 6,5 часов, на фото Полимела ушло 2,5 часа, на фото Левка – 2 часа и на фото Оруса — более 10 часов.

Согласно сообщению NASA, это первое наблюдение аппарата "Люси" за троянскими астероидами, и оно позволяет оценить, как эти камни отражают свет, если смотреть на них под немного другим углом, чем это делают наземные телескопы.

В прошлом году, как уже писал Фокус, космический аппарат "Люси" во время пролета мимо Земли сделал потрясающие снимки нашей планеты из космоса.

Также Фокус писал о том, что полет космического аппарата JUICE, предназначенного для исследования Юпитера и его спутников, не состоялся из-за угрозы ударов молнии. Поэтому запуск в космос перенесли.