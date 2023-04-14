Исторический полет к Юпитеру не состоялся из-за угрозы ударов с неба: что произошло

Ракета-носитель Ariane 5 не отправила в космос аппарат JUICE, но вторая попытка состоится уже в пятницу, 14 апреля.

Related video

13 апреля 2023 года первый в истории европейский космический аппарат JUICE для исследования Юпитера и трех его главных спутников никуда не полетел из-за плохой погоды. Вторая попытка состоится уже в пятницу, 14 апреля. А вообще стартовое окно для запуска будет открыто до конца этого месяца, пишет The Guardian.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Европейское космическое агентство (ЕКА) отложило на сутки запуск в космос новейшего аппарата для исследования Юпитера и трех его спутников из-за угрозы ударов молнии. 13 апреля в 15:15 по Киеву на борту ракеты-носителя Ariane 5 должен был полететь в космос аппарат JUICE cо стартовой площадки, расположенной на космодроме Куру на территории Французской Гвианы в Южной Америке.

По словам представителей компании Arianespace, создавшей ракету Ariane 5, всех подвел немного неправильный прогноз погоды. Все было готово к запуску, но оказалось, что существует очень большой риск ударов молнии, поэтому за 10 минут до старта было принято решение перенести запуск в космос на сутки. Поэтому 14 апреля, в пятницу, в 15:14 по Киеву ожидается, что ракета-носитель Ariane 5 все же отправит аппарат JUICE в космос. Даже если и вторая попытка не увенчается успехом, то стартовое окно для запуска будет открыто еще до конца апреля.

Европейское космическое агентство (ЕКА) отложило на сутки запуск в космос новейшего аппарата для исследования Юпитера и трех его спутников из-за угрозы ударов молнии. 13 апреля в 15.15 по Киеву на борту ракеты-носителя Ariane 5 должен был полететь в космос аппарат JUICE cо стартовой площадки, расположенной на космодроме Куру на территории Французской Гвианы в Южной Америке Фото: space.com

Фокус уже писал подробно о том, что такое стартовое окно и почему космические миссии могут отправляться в космос только в определенные дни.

Запуск миссии JUICE не совсем обычен, ведь ракета-носитель должна вывести аппарат на очень точную орбиту вращения вокруг Солнца, чтобы в следующем году космический аппарат смог совершить уникальный гравитационный маневр вокруг Земли. Как уже писал Фокус, полет к Юпитеру у аппарата JUICE займет целых 8 лет, и чтобы добраться к газовому гиганту ему придется выполнить несколько гравитационных маневров вокруг Земли и Венеры.

Космический аппарат JUICE изучит Юпитер и три его спутника Фото: space.com

Что такое миссия JUICE?

Это первая миссия ЕКА в рамках которой космический аппарат будет изучать атмосферу и магнитное поле Юпитера. Также аппарат тщательно изучит три главных спутника планеты, которые покрыты льдом, но могут содержать внутри подземные океаны из жидкой воды. А там, где есть вода, значит потенциально может быть и жизнь. Соответственно аппарат должен найти признаки потенциальной внеземной жизни.

Какие спутники Юпитера исследует аппарат JUICE?

Через 8 лет аппарат стоимостью в 1,7 млрд долларов должен выйти на орбиту вокруг Юпитера, если с ним ничего не случится во время полета. Изначально он будет изучать самую большую планету Солнечной системы и вместе с этим будет совершать близкие пролеты спутников Юпитера Ганимеда, Каллисто и Европы.

Как уже писал Фокус, через 12 лет аппарат JUICE должен впервые в истории изучения космоса выйти на орбиту самого большого спутника в Солнечной системе, который к тому же обладает и собственным магнитным полем. Этим спутником является Ганимед. Стоит заметить, что еще ни один космический аппарат никогда не выходил на орбиту спутника другой планеты.

В ЕКА считают, что найти внеземную жизнь можно на всех трех спутниках Юпитера, но особенное внимание приковано к Европе. Считается, что под ледяной корой спутника скрывается океан из жидкой воды глубиной до 150 км. То есть здесь находится в 2 раза больше воды, чем во всех океанах Земли вместе взятых.

Поиски внеземной жизни на спутниках Юпитера

На самом деле аппарат JUICE не оборудован специальными приборами, чтобы обнаружить потенциальную внеземную жизнь на ледяных спутниках газового гиганта. Но его приборы, во-первых, смогут подтвердить вообще наличие там подземных океанов, а во-вторых они смогут обнаружить химические соединения и источники энергии, которые способствуют появлению и существованию внеземных микроорганизмов.

Особенная ракета-носитель

Как уже было сказано выше, аппарат JUICE полетит на ракете Ariane 5. Именно эта ракета-носитель в декабре 2021 года вывела в космос уже ставший знаменитым космический телескоп Уэбб. Запуск состоялся настолько точно, что телескопу даже не пришлось тратить собственное топливо для коррекции траектории полета, чтобы достичь места назначения. Из-за этого телескоп Уэбб сможет работать дольше в космосе, чем предполагалось изначально.

Для ракеты-носителя Ariane 5 запуск аппарата JUICE станет последней космической миссией. Уже в конце 2023 года, ракету, которая служила ЕКА в течение 30 лет, выведут из эксплуатации. Со следующего года миссии ЕКА будет обслуживать новая ракета-носитель под названием Ariane 6. Ее первый запуск в космос должен состоятся в конце этого года.