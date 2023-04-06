Историческая миссия. К Юпитеру летит первый европейский космический аппарат: цель полета

Запуск первого в истории аппарата Европейского космического агентства для исследования спутников Юпитера состоится уже на следующей неделе.

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Уже через неделю, в четверг, 13 апреля состоится запуск в космос первого космического аппарата, созданного Европейским космическим агентством (ЕКА), для исследования спутников Юпитера. Аппарат JUICE будет изучать три крупнейших ледяных спутника газового гиганта на наличие признаков потенциальной внеземной жизни, пишет Space.

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Спустя более десяти лет после того, как впервые было объявлено о подготовке исследовательской миссии к Юпитеру, космический аппарат JUICE наконец-то отправится в космос на следующей неделе. Этот аппарат оснащен десятью самыми современными приборами и является одним из лучших космических аппаратов, которые когда-либо отправляли люди во внешнюю Солнечную систему.

Спустя более десяти лет после того, как впервые было объявлено о подготовке исследовательской миссии к Юпитеру, космический аппарат JUICE наконец-то отправится в космос на следующей неделе. Этот аппарат оснащен десятью самыми современными приборами и является одним из лучших космических аппаратов, которые когда-либо отправляли люди во внешнюю Солнечную систему Фото: ESA

Jupiter Icy Moons Explorer, или сокращенно JUICE, должен отправится в космос на ракете Ariane 5 с космодрома в Куру, Французская Гвиана, 13 апреля, в 15:15 по Киеву. После того, как ракета-носитель выведет аппарат, стоимостью в 1,6 млрд долларов в космос, он полетит дальше со скоростью примерно 2,5 км/с.

Исследовательский аппарат должен выйти на орбиту Юпитера в 2031 году. Но для этого ему придется совершить несколько гравитационных маневров вокруг Земли и Венеры, что позволит набрать большую скорость полета.

После этого, 6-тонный аппарат, который работает на солнечной энергии, совершит серию близких облетов трех из четырех самых больших спутников Юпитера — Ганимеда, Европы и Каллисто. Ученые считают, что под ледяной корой этих спутников скрываются океаны из жидкой воды, в которых потенциально может существовать внеземная жизнь.

Спутник Юпитера Европа Фото: NASA/ JPL-Caltech

JUICE первые 3-4 года проведет, вращаясь вокруг Юпитера, совершая близкие пролеты возле трех его спутников. Затем, примерно в 2035 году аппарат переместиться на орбиту вокруг Ганимеда, который является самым большим спутников в Солнечной системе. Также Ганимед является единственным известным спутником, обладающим собственным магнитным полем, которое заставляет его взаимодействовать с окружающей средой Юпитера уникальным образом. В результате этого события, JUICE станет первым в истории космическим аппаратом, который начнет вращаться вокруг спутника другой планеты.

Примерно в 2035 году аппарат переместиться на орбиту вокруг Ганимеда, который является самым большим спутников в Солнечной системе Фото: wikipedia

JUICE должен будет подтвердить наличие подземных океанов на спутниках Юпитера, а также возможно сможет обнаружить там признаки внеземных микроорганизмов. Конечно же отдельная часть миссии посвящена подробному изучению Юпитера и его окружающей среды.

Следующим к Юпитеру полетит космический аппарат NASA под названием Europa Clipper. Как следует из названия, он будет подробно изучать спутник газового гиганта Европу. Старт этой миссии запланирован на октябрь следующего года. Ожидается, что Europa Clipper прибудет к Юпитеру в апреле 2030 года.

Спутник Юпитера Каллисто Фото: NASA

Многие ученые считают, что Европа является одним из лучших миров в Солнечной системе для появления и развития внеземной жизни. Это связано с тем, что подземный океан этого спутника похоже находится в контакте с ее каменистым ядром, а это позволяет происходить сложным химическим процессам. По крайней мере, так считают ученые сейчас.

В настоящее время Юпитер и его спутники активно исследует аппарат NASA под названием "Юнона". Он уже провел 7 лет возле газового гиганта, и его миссия закончится в 2025 году. Также сейчас к Юпитеру летит космический аппарат NASA под названием "Люси", но он не будет исследовать газовый гигант. Его цель – изучение троянских астероидов Юпитера.

Фокус уже писал о том, что ученые полагают, что молодой и слишком яркий Юпитер испепелил свои спутники. Недавнее исследование предлагает новое объяснение различного состава галилеевых спутников планеты.