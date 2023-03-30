Почти как Солнце. Ученые полагают, что молодой и слишком яркий Юпитер испепелил свои спутники

Новое исследование предлагает новое объяснение различного состава галилеевых спутников Юпитера.

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Группа астрономов во главе с Карвером Бирсоном из Университета штата Аризона, США представила свое новое исследование Юпитера и его четырех главных спутников – Европы, Ио, Ганимеда и Каллисто, которые называют галилеевыми спутниками. Ученые считают, что в самом начале своего существования Юпитер был настолько ярким, что своим излучением просто испепелил 4 своих главных спутника и это объясняет их различный состав, пишет ScienceAlert.

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По словам Бирсона и его коллег, их исследование предлагает новое максимально правдоподобное объяснение необычных различий в составе четырех главных спутников Юпитера, которые, как считается, появились из одного газопылевого диска, он окружал планету в начале ее существования.

Главные спутники Юпитера. Слева направо: Ио, Европа, Ганимед, Каллисто Фото: NASA

Астрономы пришли к выводу, что только сформировавшийся Юпитер был настолько ярким, что его излучение испепелило эти спутники и привело к тому, что здесь испарилось огромное количество воды. То есть именно это излучение может объяснить почему отличаются между собой вулканический спутник Ио, покрытые льдами Европа и Ганимед, а также покрытый самым большим количеством кратеров в Солнечной системе спутник Каллисто.

Спутник Юпитера Ио Фото: NASA

По словам Бирсона, после того, как сформировался Юпитер, а также его главные спутники, газовый гигант начала светится очень ярко и был примерно в 10 тысяч раз ярче, чем сейчас. Конечно, он не излучал столько света, как например Солнце, но это света был достаточно много, чтобы, например, Ио и Европа, которые находятся ближе к планете отражали больше излучения Юпитера, чем Солнца.

Ученые предположили, что все четыре спутника Юпитера миллиарды лет назад находились ближе к планете, чем сейчас, а значит влияние газового гиганта было выше. Это касается в частности его сильного излучения.

Спутник Юпитера Европа Фото: NASA

По словам Бирсона, Ио после завершения формирования имел огромное количество водяного льда в своем составе. Но затем температура на поверхности спутника изменилась, лед начал таять, образовались океаны из жидкой воды, которые начали испаряться, что привело к созданию атмосферы из водяного пара.

Даже сегодня Ио не может удерживать газы в своей атмосфере, которые появляются в результате извержений вулканов. Они быстро улетают к Юпитеру и после взаимодействия с частицами в атмосфере планеты появляются полярные сияния. Ученые считают, что после формирования Ио происходило то же самое, только в космос улетал водяной пар. Поэтому сейчас Ио является самым обезвоженным миром в Солнечной системе.

Спутник Юпитера Ганимед Фото: wikipedia

Что касается Европы, то влияние Юпитера на этот спутник было немного меньше, что позволило сохраниться толстому слою поверхностного льда и подповерхностному океану. Но ученые считают, что современный океан на этом спутнике является лишь лужей по сравнению с тем количеством воды, которая была здесь миллиарды лет назад. Сильное излучение Юпитера испарило большую часть этой воды.

Спутник Юпитера Каллисто Фото: NASA

Что касается спутников Ганимед и Каллисто, то сейчас они в своем составе имеют примерно одинаковое количество льда и камней. То есть раннее мощное излучение Юпитера не настолько сильно повлияло на них, хотя их отличительные черты могли сформироваться, в том числе из-за этого в какой-то мере, считают ученые.

По словам Бирсона, чтобы объяснить различия в плотности и в количестве водяного льда на четырех главных спутниках Юпитера нужно учитывать процесс нагрева излучением планеты его спутников в очень далеком прошлом.

Как сейчас выглядит Ио, самый вулканический спутник в Солнечной системе, можно получить представление благодаря новым снимкам, которые сделал космический аппарат "Юнона", как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что ученые нашли объяснение существованию странных красных полос, которые покрывают поверхность Европы.