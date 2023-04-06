Історична місія. До Юпітера летить перший європейський космічний апарат: мета польоту

Запуск першого в історії апарату Європейського космічного агентства для дослідження супутників Юпітера відбудеться вже наступного тижня.

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Вже за тиждень, у четвер, 13 квітня, відбудеться запуск у космос першого космічного апарату, створеного Європейським космічним агентством (ЄКА), для дослідження супутників Юпітера. Апарат JUICE вивчатиме три найбільші льодяні супутники газового гіганта на наявність ознак потенційного позаземного життя, пише Space.

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Після понад десять років із того часу, як уперше було оголошено про підготовку дослідницької місії до Юпітера, космічний апарат JUICE нарешті вирушить в космос наступного тижня. Цей апарат оснащений десятьма найсучаснішими приладами і є одним із найкращих космічних апаратів, які колись відправляли люди до зовнішньої Сонячної системи.

Після понад десять років із того часу, як уперше було оголошено про підготовку дослідницької місії до Юпітера, космічний апарат JUICE нарешті вирушить в космос наступного тижня. Цей апарат оснащений десятьма найсучаснішими приладами і є одним із найкращих космічних апаратів, які колись відправляли люди до зовнішньої Сонячної системи Фото: ледники

Jupiter Icy Moons Explorer, або скорочено JUICE, має вирушити в космос на ракеті Ariane 5 з космодрому в Куру, Французька Гвіана, 13 квітня, о 15:15 за Києвом. Після того, як ракета-носій виведе апарат, вартістю 1,6 млрд доларів у космос, він полетить далі зі швидкістю приблизно 2,5 км/с.

Дослідницький апарат має вийти на орбіту Юпітера у 2031 році. Але для цього йому доведеться здійснити кілька гравітаційних маневрів навколо Землі та Венери, що дозволить набрати більшу швидкість польоту.

Після цього 6-тонний апарат, який працює на сонячній енергії, здійснить серію близьких обльотів трьох із чотирьох найбільших супутників Юпітера — Ганімеда, Європи та Каллісто. Вчені вважають, що під льодяною корою цих супутників ховаються океани з рідкої води, у яких потенційно може бути позаземне життя.

Супутник Юпітера Європа Фото: ступень ракеты

JUICE перші 3-4 роки проведе обертаючись навколо Юпітера, здійснюючи близькі прольоти біля трьох його супутників. Потім, приблизно в 2035 році апарат переміститися на орбіту навколо Ганімеда, який є найбільшим супутником у Сонячній системі. Також Ганімед є єдиним відомим супутником, який має власне магнітне поле, що змушує його взаємодіяти з навколишнім середовищем Юпітера унікальним чином. Унаслідок цієї події JUICE стане першим в історії космічним апаратом, що почне обертатися навколо супутника іншої планети.

Приблизно в 2035 році апарат переміститься на орбіту навколо Ганімеда, який є найбільшим супутником у Сонячній системі Фото: wikipedia

JUICE повинен буде підтвердити наявність підземних океанів на супутниках Юпітера, а також, можливо, зможе виявити там ознаки позаземних мікроорганізмів. Звичайно ж, окрема частина місії присвячена докладному вивченню Юпітера та його навколишнього середовища.

Наступним до Юпітера полетить космічний апарат NASA з назвою Europa Clipper. Як випливає з назви, він детально вивчатиме супутник газового гіганта Європу. Старт цієї місії заплановано на жовтень наступного року. Очікується, що Europa Clipper прибуде до Юпітера у квітні 2030 року.

Супутник Юпітера Каллісто Фото: NASA

Багато вчених вважають, що Європа є одним із найкращих світів у Сонячній системі для появи та розвитку позаземного життя. Це пов'язано з тим, що підземний океан цього супутника схоже перебуває у контакті з його кам'янистим ядром, а це дозволяє відбуватися складним хімічним процесам. Принаймні так вважають науковці зараз.

Наразі Юпітер та його супутники активно досліджує апарат NASA під назвою "Юнона". Він уже провів 7 років біля газового гіганта, і його місія закінчиться у 2025 році. Також зараз до Юпітера летить космічний апарат NASA під назвою "Люсі", але він не досліджуватиме газовий гігант. Його мета — вивчення троянських астероїдів Юпітера.

Фокус уже писав про те, що вчені вважають, що молодий і надто яскравий Юпітер спопелив свої супутники. Нещодавнє дослідження пропонує нове пояснення різного складу галілеєвих супутників планети.