Історичний політ до Юпітера не відбувся через загрозу ударів із неба: що сталося

Ракета-носій Ariane 5 не відправила в космос апарат JUICE, але друга спроба відбудеться вже у п'ятницю, 14 квітня.

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13 квітня 2023 року перший в історії європейський космічний апарат JUICE для дослідження Юпітера та трьох його головних супутників нікуди не полетів через погану погоду. Друга спроба відбудеться вже у п'ятницю, 14 квітня. А загалом стартове вікно для запуску буде відкрито до кінця цього місяця, пише The Guardian.

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Європейське космічне агентство (ЄКА) відклало на добу запуск у космос найновішого апарату для дослідження Юпітера та трьох його супутників через загрозу ударів блискавки. 13 квітня о 15:15 за Києвом на борту ракети-носія Ariane 5 мав полетіти в космос апарат JUICE зі стартового майданчика, розташованого на космодромі Куру на території Французької Гвіани в Південній Америці.

За словами представників компанії Arianespace, яка створила ракету Ariane 5, всіх підвів трохи неправильний прогноз погоди. Все було готове до запуску, але виявилося, що існує дуже великий ризик ударів блискавки, тож за 10 хвилин до старту було ухвалено рішення перенести запуск у космос на добу. Тому 14 квітня, в п'ятницю, о 15:14 за Києвом очікується, що ракета-носій Ariane 5 все ж таки відправить апарат JUICE до космосу. Навіть якщо й друга спроба не матиме успіху, то стартове вікно для запуску буде відкрито ще до кінця квітня.

Європейське космічне агентство (ЄКА) відклало на добу запуск у космос найновішого апарату для дослідження Юпітера та трьох його супутників через загрозу ударів блискавки. 13 квітня о 15.15 по Києву на борту ракети-носія Ariane 5 мав полетіти в космос апарат JUICE зі стартового майданчика, розташованого на космодромі Куру на території Французької Гвіани в Південній Америці. Фото: space.com

Фокус вже писав докладно про те, що таке стартове вікно і чому космічні місії можуть вирушати до космосу лише у певні дні.

Запуск місії JUICE не зовсім звичайний, адже ракета-носій має вивести апарат на дуже точну орбіту обертання навколо Сонця, щоб наступного року космічний апарат зміг зробити унікальний гравітаційний маневр навколо Землі. Як уже писав Фокус, політ до Юпітера у апарату JUICE займе цілих 8 років, і щоб дістатися газового гіганта йому доведеться виконати кілька гравітаційних маневрів навколо Землі та Венери.

Космічний апарат JUICE вивчить Юпітер і три його супутники Фото: space.com

Що таке місія JUICE?

Це перша місія ЄКА в межах якої космічний апарат вивчатиме атмосферу та магнітне поле Юпітера. Також апарат ретельно вивчить три головні супутники планети, які вкриті льодом, але можуть утримувати всередині підземні океани з рідкої води. А там, де є вода, то потенційно може бути і життя. Відповідно апарат має знайти ознаки потенційного позаземного життя.

Які супутники Юпітера досліджує апарат JUICE?

Через 8 років апарат вартістю 1,7 млрд доларів має вийти на орбіту навколо Юпітера, якщо з ним нічого не станеться під час польоту. Спочатку він вивчатиме найбільшу планету Сонячної системи і разом з цим здійснюватиме близькі прольоти супутників Юпітера Ганімеда, Каллісто та Європи.

Як уже писав Фокус, через 12 років апарат JUICE повинен вперше в історії вивчення космосу вийти на орбіту найбільшого супутника в Сонячній системі, який до того ж має і власне магнітне поле. Цим супутником є Ганімед. Варто зауважити, що ще жоден космічний апарат ніколи не виходив на орбіту супутника іншої планети.

У ЄКА вважають, що знайти позаземне життя можна на всіх трьох супутниках Юпітера, але особлива увага прикута до Європи. Вважається, що під крижаною корою супутника ховається океан із рідкої води глибиною до 150 км. Тобто тут знаходиться вдвічі більше води, ніж у всіх океанах Землі разом узятих.

Пошуки позаземного життя на супутниках Юпітера

Насправді, апарат JUICE не обладнаний спеціальними приладами, щоб виявити потенційне позаземне життя на крижаних супутниках газового гіганта. Але його прилади, по-перше, зможуть підтвердити взагалі наявність там підземних океанів, а по-друге, вони зможуть виявити хімічні сполуки та джерела енергії, які сприяють появі та існуванню позаземних мікроорганізмів.

Особлива ракета-носій

Як уже було сказано вище, апарат JUICE полетить на ракеті Ariane 5. Саме ця ракета-носій у грудні 2021 року вивела в космос космічний телескоп Вебб, що вже став знаменитим. Запуск відбувся настільки точно, що телескоп навіть не довелося витрачати власне паливо для корекції траєкторії польоту, щоб досягти місця призначення. Через це телескоп Вебб зможе працювати довше у космосі, ніж передбачалося спочатку.

Для ракети-носія Ariane 5 запуск апарату JUICE стане останньою космічною місією. Вже наприкінці 2023 року ракету, яка служила ЄКА протягом 30 років, виведуть із експлуатації. З наступного року місії ЄКА обслуговуватиме нова ракета-носій під назвою Ariane 6. Її перший запуск у космос має відбутися наприкінці цього року.