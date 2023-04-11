Історичний політ до Юпітера триватиме цілих 8 років: чому місія JUICE летітиме так довго

Вже в четвер, 13 квітня, дослідницький апарат Європейського космічного агентства вирушить до газового гіганта, але прибуде він до Юпітера лише у липні 2031 року.

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Перший європейський космічний апарат для дослідження Юпітера та трьох його найбільших супутників, Ганімеда, Каллісто та Європи, вирушить у свій політ з космодрому Куру у Французькій Гвіані (Південна Америка) вже 13 квітня. Апарат JUICE, скорочено від Jupiter Icy Moons Explorer, створений Європейським космічним агентством (ЕКА), в космос відправить ракета-носій Ariane 5. Основне завдання цього дослідницького апарату – це ретельне вивчення трьох супутників Юпітера, щоб підтвердити існування там підземних океанів та потенційного позаземного життя. Також апарат дослідить сам Юпітер. Але щоб долетіти до цієї планети потрібно цілих 8 років і вчені пояснили, чому ця подорож займе так багато часу, пише Space.

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Не завжди летіти до Юпітера потрібно дуже довго

Юпітер знаходиться на відстані приблизно 715 млн км від Землі, але деяким іншим космічним апаратам знадобилося менше часу, щоб долетіти до цієї планети. Виявляється, на час польоту впливає такий фактор як, чи пролетить апарат повз Юпітер або вийде на орбіту навколо планети для тривалого перебування.

Наприклад, першим апаратом, що прилетів до Юпітера, був "Піонер-10", запущений у 1972 році. Із Землі до газового гіганта він долетів лише за 640 днів. А апарат "Піонер-11" дістався туди ще швидше – за 606 днів. Але вони просто пролетіли повз і не виходили на орбіту навколо Юпітера.

Юпітер знаходиться на відстані приблизно 715 млн км від Землі, але деяким іншим космічним апаратам знадобилося менше часу, щоб долетіти до цієї планети. Виявляється, на час польоту впливає такий фактор як, чи пролетить апарат повз Юпітер або вийде на орбіту навколо планети для тривалого перебування Фото: NASA

За словами вчених, апарати, які мають вийти на орбіту навколо Юпітера, а не пролетіти повз нього, повинні рухатися повільніше наприкінці своєї подорожі, щоб їх захопила гравітація планети і вони могли вийти на її орбіту.

У той же час космічний апарат "Галілео", запущений до Юпітера в 1989 році, долетів до планети за 6 років. А апарат "Юнона", запущений у 2011 році, прибув до газового гіганта за 5 років. Але апарату JUICE доведеться летіти цілих 8 років, щоб прибути до Юпітера 2031 року.

Чому відрізняється тривалість польоту до Юпітера?

За словами вчених, різний час польоту до цієї планети пов'язаний із кількома чинниками.

По-перше, відстань між Землею та Юпітером сильно змінюється з часом.

По-друге, всі космічні апарати, які мають вийти на орбіту Юпітера, не летять прямо через космос. Вони здійснюють обльоти навколо інших планет під час гравітаційних маневрів, щоб отримати прискорення та відповідно збільшити швидкість польоту.

Гравітаційні маневри

Наприклад, той же апарат "Галілео" поки дістався Юпітера, подолав загалом приблизно 4 млрд км у космосі, здійснюючи обльоти Землі, Венери і навіть одного з астероїдів. Щось подібне має зробити і апарат JUICE. Тобто він також здійснить обльоти Землі та Венери, щоб отримати необхідне прискорення.

Наприклад, той же апарат "Галілео" поки що дістався Юпітера подолав загалом приблизно 4 млрд км у космосі, здійснюючи обльоти Землі, Венери і навіть одного з астероїдів. Щось подібне має зробити і апарат JUICE. Тобто він також здійснить облети Землі та Венери (на фото), щоб отримати необхідне прискорення. Фото: NASA/JPL-Caltech

За словами вчених з ЄКА, виконання гравітаційних маневрів необхідне для заощадження палива. Використовуючи гравітацію інших планет або їх супутників, космічний апарат може отримати додаткову енергію і таким чином не витрачатиме занадто багато палива.

Вчені пояснюють, що апарату JUICE спочатку просто не вистачає енергії, щоб полетіти більш прямою траєкторією до Юпітера. Тому потрібні гравітаційні маневри. Але це збільшує дальність польоту і час перебування в космосі.

За словами вчених з ЄКА, під час подорожі до Юпітера апарат JUICE здійснить чотири гравітаційні маневри навколо Землі та Венери. Спочатку планувалося здійснити ще й обліт Марса, але згодом від цієї ідеї відмовилися.

Мета польоту апарату JUICE

Останній гравітаційний маневр перед досягненням Юпітера апарат здійснить у 2029 році. Після виходу на орбіту навколо Юпітера в липні 2031 року, космічний апарат використовуватиме гравітацію планети для обльотів трьох його супутників — Ганімеда, Європи та Каллісто. До 2035 року JUICE обертатиметься навколо Юпітера, вивчатиме саму планету, а також його супутники. Потім вперше в історії апарат вийде на орбіту супутника іншої планети, і це буде Ганімед.

Після виходу на орбіту навколо Юпітера в липні 2031 року, космічний апарат використовуватиме гравітацію планети для обльотів трьох його супутників — Ганімеда, Європи та Каллісто. До 2035 року JUICE обертатиметься навколо Юпітера, вивчатиме саму планету, а також його супутники. Фото: space.com

Вчені сподіваються, що даний космічний апарат надасть багато дуже важливих наукових даних не тільки про Юпітера, а й про його найбільших супутників. Зокрема, дослідники покладають великі надії, що буде доведено існування на крижаних супутниках Юпітера підземних океанів з рідкої води. Але ще більшим досягненням буде те, що, можливо, апарат знайде на супутниках Юпітера ознаки існування позаземного життя.

Докладніше про цю та інші місії до супутників Юпітера Фокус вже писав раніше.

Також Фокус писав у тому, що дивні форми життя можуть ховатися над обитаемых зонах зірок, у про обчислювальних зонах. Вчені представили нове дослідження, де докладно пояснюють свою теорію.