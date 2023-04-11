Дивні форми життя можуть ховатися не в зонах зірок, придатних для життя: що кажуть учені

Нове дослідження передбачає, що позаземне життя варто шукати не стільки на основі можливості його існування, скільки на можливості здійснення обчислень.

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Зараз учені шукають ознаки позаземного життя на інших планетах, які розташовані в так званій зоні зірок, придатній для життя. Тобто на цих планетах створені досить комфортні умови, як і на Землі, для існування води в рідкому вигляді. Але автори нового дослідження вважають, що потрібно шукати позаземні життєві форми не в таких зонах, а в так званих обчислювальних зонах, пише ScienceAlert.

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Група вчених представила нову наукову роботу, де вони стверджують, що потрібен новий метод пошуку позаземних життєвих форм, заснований не стільки на можливості існування життя, скільки на можливості здійснення обчислень.

За словами вчених, одним із способів визначення життя як такого є набір обчислень, що впливають на інформацію. Ця інформація зберігається в ДНК, а обчислення виконують різні білки. Здатність зберігати інформацію та впливати на довкілля дозволяє життю постійно перебувати під впливом природного відбору. А він, зі свого боку, знаходить дедалі складніші механізми для реалізації.

Автори дослідження кажуть, що зараз учені вважають, що позаземне життя має відповідати тим уявленням, що склалися з огляду на земні умови. Тобто позаземні організми, що живуть на іншій планеті, яка розташована на правильній відстані від своєї зірки (тобто, як і на Землі, тут не дуже холодно та не дуже спекотно), використовує воду для проведення хімічних реакцій. Але в космосі можуть існувати дивні, зовсім інші, складніші життєві форми, які відрізняються від наших уявлень про життя, кажуть учені.

Зараз учені шукають ознаки позаземного життя на інших планетах, які розташовані в так званій зоні зірок, придатній для життя. Тобто на цих планетах створені досить комфортні умови, як і на Землі, для існування води в рідкому вигляді. Але автори нового дослідження вважають, що потрібно шукати позаземні життєві форми не в таких зонах, а в так званих обчислювальних зонах. Фото: Live Science

Позаземне життя може не використовувати воду, і її еволюції потрібні зовсім інші речовини. Можливо, вважають науковці, що позаземні біологічні системи створили такі технологічні системи, які не відповідають нинішньому визначенню життя. Але вони є живими.

Учені пропонують змінити концепцію зони, придатної для життя, використовуючи фундаментальну концепцію обчислень. Тобто найлегше знайти позаземне життя на тих планетах, де існує найлегший спосіб для проведення обчислень.

У новому дослідженні стверджується, що для існування так званих обчислювальних зон потрібні три важливі складові.

По-перше, мають існувати можливості для обчислень, тобто тут є великий набір доступних хімічних процесів;

По-друге, на планеті повинна існувати форма чистої енергії, чи-то світло від зірки, чи гідротермальні джерела;

По-третє, для обчислень потрібна основа, тобто щось, у чому можуть відбуватися ці обчислення.

Отже, вчені вважають, що концепцію зони, придатної для життя, можна розглядати як підмножину набагато ширшої концепції обчислювальних зон. Там, де є життя, таке як ми його розуміємо, відбуваються обчислення. Але, за словами вчених, новий підхід до пошуку позаземного життя дозволяє шукати його, виходячи за межі уявлень, які існують.

Як уже писав Фокус, учені з'ясували, що відбувається зі схожими на Землю світами після зближення із зіркою. Астрономи з'ясували, що відбувається з кам'янистими планетами, які обертаються на невеликій відстані від своїх зірок.

Також Фокус писав про те, що деякі вчені вважають, що позаземне життя вдасться виявити вже найближчим часом. Тільки можливо, це будуть не ті інопланетяни, яких показують у фільмах.