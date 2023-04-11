Странные формы жизни могут скрываться не в обитаемых зонах звезд: что говорят ученые

Новое исследование предполагает, что внеземную жизнь стоит искать не на основе возможности ее существования, а на возможности для проведения вычислений.

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Сейчас ученые ищут признаки внеземной жизни на других планетах, которые находятся в так называемой обитаемой зоне звезды. То есть на этих планетах созданы достаточно комфортные условия, как и на Земле, для существования воды в жидком виде. Но авторы нового исследования считают, что нужно искать внеземные жизненные формы не в обитаемых зонах, а в так называемых вычислительных зонах, пишет SciеnceAlert.

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Группа ученых представила новую научную работу, в которой они утверждают, что нужен новый метод для поиска внеземных жизненных форм, основанных не на возможности для существования жизни, а на возможности для проведения вычислений.

По словам ученых, одним из способов определения жизни как таковой является набор вычислений, которые влияют на информацию. Эта информация хранится в ДНК, а вычисления выполняют разные белки. Способность хранить информацию и воздействовать на окружающую среду позволяет жизни постоянно находиться под воздействием естественного отбора. А он в свою очередь находит все более сложные механизмы для реализации.

Авторы исследования говорят, что сейчас ученые считают, что внеземная жизнь должна соответствовать тем представлениям, которые сложились, учитывая земные условия. То есть внеземные организмы, живущие на другой планете, которая находится на правильном расстоянии от своей звезды (то есть, как и на Земле здесь не очень холодно и не слишком жарко), использует воду для проведения химических реакций. Но в космосе могут существовать странные, совсем другие, более сложные жизненные формы, которые отличаются от наших представлений о жизни, говорят ученые.

Сейчас ученые ищут признаки внеземной жизни на других планетах, которые находятся в так называемой обитаемой зоне звезды. То есть на этих планетах созданы достаточно комфортные условия, как и на Земле, для существования воды в жидком виде. Но авторы нового исследования считают, что нужно искать внеземные жизненные формы не в обитаемых зонах, а в так называемых вычислительных зонах Фото: Live Science

Внеземная жизнь может не использовать воду и для ее эволюции нужны совсем другие вещества. Возможно, считают ученые, внеземные биологические системы создали такие технологические системы, которые не соответствуют нынешнему определению жизни. Но они все-таки являются живыми.

Ученые предлагают изменить концепцию обитаемой зоны, используя более фундаментальную концепцию вычислений. То есть легче всего найти внеземную жизнь на тех планетах, где существует наиболее легкий способ для проведения вычислений.

В новом исследовании утверждается, что для существования так называемых вычислительных зон нужны три важные составляющие.

Во-первых, должны существовать возможности для вычислений, то есть здесь существует большой набор доступных химических процессов;

Во-вторых, на планете должна существовать форма чистой энергии, будь то свет от звезды или же это гидротермальные источники;

В-третьих, для вычислений нужна основа, то есть что-то, в чем могут происходить эти вычисления.

Таким образом, ученые считают, что концепцию обитаемой зоны можно рассматривать как подмножество гораздо более широкой концепции вычислительных зон. Там, где есть жизнь, такая как мы ее понимаем, происходят вычисления. Но, по словам ученых, новый подход к поиску внеземной жизни позволяет искать ее, выходя за рамки существующих представлений.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что происходит с похожими на Землю мирами после сближения со звездой. Астрономы выяснили, что происходит с каменистыми планетами, которые вращаются на не очень большом расстоянии от своих звезд.

Также Фокус писал о том, что некоторые ученые считают, что внеземную жизнь удастся обнаружить уже в ближайшем будущем. Только возможно это будут не те инопланетяне, которых показывают в фильмах.