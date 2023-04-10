Кипящие планеты. Что происходит с похожими на Землю мирами после сближения со звездой

Астрономы выяснили, что происходит с каменистыми планетами, которые вращаются на не очень большом расстоянии от своих звезд.

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Группа ученых представила новое исследование, в котором они проанализировали данные космического телескопа Kepler. С помощью этой обсерватории ученым удалось раньше обнаружить множество новых экзопланет. Но астрономы также обнаружили, что вокруг некоторых звезд, там где должны быть планеты, вращаются только каменные обломки. Новое исследование предполагает, что эти обломки когда-то были обычными каменистыми планетами, размером с Землю. Ученые знают, что такие планеты труднее всего обнаружить и теперь понятно почему, пишет Universe Today.

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Сейчас астрономы подтвердили существование в нашей галактике более 5 тысяч экзопланет, хотя считается, что в Млечном Пути вокруг звезд вращаются примерно 1 трлн миров. Но ученым до сих пор очень сложно обнаружить маленькие и каменистые планеты, которые похожие на Землю.

Сейчас астрономы при поиске экзопланет полагаются на транзитный метод. То есть, когда экзопланета проходит перед своей звездой, то свет этой звезды немного тускнеет с нашей точки зрения. Но если планета очень маленькая (а Земля считается очень маленькой планетой), то изменение в яркости звезды практически незаметно. Поэтому похожие на Землю каменистые миры почти невозможно найти.

Но новое исследование, основанное на данных наблюдений космического телескопа Kepler, показывает, что эти планеты могут быть уничтожены их родительскими звездами. На это указывает наличие колец из каменистых обломков, окружающие некоторые звезды. Ученые считают, что маленькие каменистые планеты, которые приблизились слишком близко к своей звезде получили такую порцию излучения, что просто "сгорели заживо".

Ученые считают, что маленькие каменистые планеты, которые приблизились слишком близко к своей звезде получили такую порцию излучения, что просто "сгорели заживо" Фото: Engine House VFX, At-Bristol Science Centre, University of Exeter

По словам ученых, такие миры начинают вращаться очень близко к своим звездам и имеют одну важную особенность. Всегда одна сторона планеты обращена к звезде, а вторая – в сторону остального космоса. То есть на одной стороне всегда безумно жаркое лето и круглогодичный день, а на другой стороне – очень холодная зима и вечная ночь. На светлой стороне планеты температура становится настолько высокой, что, что вся ее поверхность состоит из раскаленной магмы. Но на темной стороне твердая кора сохраняется.

Но обнаружить существование таких экзопланет пять таки очень сложно. Если планета имеет большой размер или звезда недостаточно яркая, то она не испаряет с планеты достаточно вещества, чтобы можно было его обнаружить. Если планета слишком мала или звезда слишком яркая, вся планета полностью сгорит и исчезнет за достаточно короткое время, и ее также вряд ли обнаружишь.

По словам ученых, все-таки есть отдельные случаи, которые приводят к появлению обломков после разрушения небольшой каменистой планеты. И эти обломки достаточно большие, чтобы их можно было увидеть. Согласно расчетам авторов исследования, у каждой звезды в нашей галактике должна быть похожая по размерам на Землю планета или немного меньше.

Как уже писал Фокус, у небольшой звезды ученые обнаружили кольца, а в них, как оказалось, скрывается планета, похожая на Сатурн, существование которой еще предстоит подтвердить.