Киплячі планети. Що відбувається зі схожими на Землю світами після зближення із зіркою

Астрономи з'ясували, що відбувається з кам'янистими планетами, що обертаються на невеликій відстані від своїх зірок.

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Група вчених представила нове дослідження, де вони проаналізували дані космічного телескопа Kepler. За допомогою цієї обсерваторії вченим вдалося раніше виявити безліч нових екзопланет. Але астрономи також виявили, що навколо деяких зірок, там, де мають бути планети, обертаються тільки кам'яні уламки. Нове дослідження припускає, що ці уламки колись були звичайними кам'янистими планетами, розміром із Землю. Вчені знають, що такі планети найважче виявити і тепер зрозуміло чому, пише Universe Today.

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Зараз астрономи підтвердили існування в нашій галактиці понад 5 тисяч екзопланет, хоча вважається, що в Чумацькому Шляху навколо зірок обертаються приблизно 1 трлн світів. Але вченим досі дуже складно виявити маленькі та кам'янисті планети, які схожі на Землю.

Наразі астрономи при пошуку екзопланет покладаються на транзитний метод. Тобто, коли екзопланета проходить перед своєю зіркою, то світло цієї зірки трохи тьмяніє з нашої точки зору. Але якщо планета дуже маленька (а Земля вважається дуже маленькою планетою), то зміна яскравості зірки практично непомітна. Тому схожі на Землю кам'янисті світи майже неможливо знайти.

Але нове дослідження, засноване на даних спостережень космічного телескопа Kepler, показує, що ці планети можуть бути знищені батьківськими зірками. На це вказує наявність кілець із кам'янистих уламків, які оточують деякі зірки. Вчені вважають, що маленькі кам'янисті планети, які наблизилися надто близько до своєї зірки, отримали таку порцію випромінювання, що просто "згоріли живцем".

Вчені вважають, що маленькі кам'янисті планети, які наблизилися надто близько до своєї зірки, отримали таку порцію випромінювання, що просто "згоріли живцем" Фото: экзопланета атмосфера

За словами вчених, такі світи починають обертатися дуже близько до своїх зірок та мають одну важливу особливість. Завжди одна сторона планети звернена до зірки, а друга – у бік решти космосу. Тобто на одній стороні завжди шалено спекотне літо та цілорічний день, а на іншому боці – дуже холодна зима та вічна ніч. На світлій стороні планети температура стає настільки високою, що вся її поверхня складається з розпеченої магми. Але на темному боці тверда кора зберігається.

Але виявити існування таких екзопланет п'ять дуже складно. Якщо планета має великий розмір або зірка недостатньо яскрава, вона не випаровує з планети достатньо речовини, щоб можна було його виявити. Якщо планета занадто мала або зірка занадто яскрава, вся планета повністю згорить і зникне за досить короткий час, і її навряд чи виявиш.

За словами вчених, таки є окремі випадки, які призводять до появи уламків після руйнування невеликої кам'янистої планети. І ці уламки досить великі, щоб їх можна було побачити. Згідно з розрахунками авторів дослідження, у кожної зірки в нашій галактиці має бути схожа за розмірами на Землю планета або трохи менша.

Як уже писав Фокус, у невеликої зірки вчені виявили кільця, а в них, як виявилося, ховається планета, схожа на Сатурн, існування якої ще належить підтвердити.