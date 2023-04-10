У невеликої зірки виявлені кільця: у них сховалася планета, схожа на Сатурн

Навколо молодої зірки, за розмірами схожої на Сонце, обертається планета, існування якої ще треба підтвердити.

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Астрономи з Університету штату Арізона, США, провели нове спостереження за зіркою червоним карликом під назвою 2MASS J04124068+2438157. Виявилося, що вона оточена протопланетним диском, що складається із двох окремих кілець. Частину речовини здається "викрала" екзопланета, яка за розмірами схожа на Сатурн, пише Space.

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Зірка 2MASS J04124068+2438157 є червоним карликом, розташованим на відстані 485 світлових років від нас. Ця зірка за розмірами схожа на Сонце, але має вдвічі меншу масу. До того ж, це дуже молодий об'єкт, якщо порівнювати з віком Сонця. Якщо нашій зірці 4,6 млрд років, то цьому червоному карлику всього 4,7 млн років.

Попередні спостереження за зіркою показали, що її може оточувати протопланетний диск із газу та пилу, у якому можуть формуватися планети. Американські вчені вирішили провести нове спостереження за допомогою радіотелескопа ALMA, щоб прояснити ситуацію.

Вчені дійсно виявили величезний диск, що оточує зірку, загальний розмір якого становить приблизно 18,8 млрд км. А це набагато більше, ніж розмір подібних дисків, які спостерігали вчені навколо інших червоних карликів.

Вчені дійсно виявили величезний диск, що оточує зірку, загальний розмір якого становить приблизно 18,8 млрд. км. А це набагато більше, ніж розмір подібних дисків, які спостерігали вчені інших червоних карликів. Ілюстрація Фото: space.com

Але подальше спостереження дозволило виявити цікавий факт. Виявилося, що протопланетний диск складається з двох частин, тобто двох кілець з газу і пилу.

Ближнє до зірки кільце має ширину 840 тисяч км і знаходиться на відстані 10,5 млрд км від червоного карлика. Дальнє кільце має ширину 1,27 млн км і розташоване на відстані 16 млрд км від своєї зірки.

Вчені вважають, що частина газу та пилу, що знаходилася між двома цими кільцями, пішла на формування екзопланети, за розмірами схожої на Сатурн. Тобто, вчені вважають, що навколо червоного карлика обертається планета на відстані приблизно 13,5 млрд км від зірки. Для порівняння, це в 10 разів далі, ніж "наш" Сатурн знаходиться від Сонця і в 90 разів далі, ніж знаходиться Земля.

Вчені вважають, що частина газу та пилу, що знаходилася між двома цими кільцями пішла на формування екзопланети, за розмірами схожою на Сатурн (на фото) Фото: NASA

Поки що астрономи не можуть точно сказати, чи справді тут знаходиться екзопланета, але їхні дані вказують саме на цей факт. Щоб підтвердити існування "іншого" Сатурна у цій зірковій системі, астрономи планують провести спостереження за допомогою космічного телескопа Вебб.

До речі, як уже писав Фокус, ця обсерваторія зараз проводить спостереження за дуже далекими галактиками, які можна побачити лише за допомогою такого явища, як гравітаційне лінзування. На новому зображенні космосу телескоп Вебб відобразив космічного морського коника.

Повертаючись до нашої Сонячної системи, варто нагадати, що телескоп Веб також проводить спостереження за планетами в ближньому космічному просторі. Наприклад, нещодавно обсерваторія зробила чудове зображення кілець Урану. У цього крижаного гіганта також є кільця, хоча їх не так добре видно, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що вчені вважають, що їм вдалося виявити так звану дивну зірку, яка здебільшого складається з таких частинок, як кварки. Вважається, що ці зірки теоретично існують, але ще жодного разу вчені не знаходили доказів цього факту.