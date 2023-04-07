Невидима особливість Урану. Телескоп Вебб зробив чудовий знімок крижаного гіганта (фото)

На новому зображенні особливо чітко видно кільця, що оточують планету, його супутники, а також особливості атмосфери Урану.

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Найвідомішими кільцями в Сонячній системі володіє звичайно Сатурн, але й деякі інші планети мають також кільцеву систему, хоча вона не так яскраво виражена. Це, наприклад, стосується й сьомої планети від Сонця – Урану. Завдяки своїм дуже чутливим приладам, космічний телескоп Вебб зміг показати, як детально виглядають кільця крижаного гіганта. Також на нових знімках можна побачити деякі супутники планети, пише Space.

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Приголомшливі зображення Урана нещодавно зробив космічний телескоп Вебб, завдяки чому детально можна побачити 11 із 13 відомих кілець планети. Деякі з цих кілець настільки яскраві, що, здається, зливаються воєдино.

Приголомшливі зображення Урана нещодавно зробив космічний телескоп Вебб, завдяки чому детально можна побачити 11 із 13 відомих кілець планети. Деякі з цих кілець настільки яскраві, що, здається, зливаються воєдино Фото: NASA

Минулого року, як уже писав Фокус, космічна обсерваторія зробила такі ж чудові зображення Нептуна, який виглядає на цих знімках зовсім не так, як на інших популярних зображеннях. Найголовніше, що на цих знімках планети видно також кільцеву систему. Що стосується Урана, то телескопу Вебб вдалося відобразити два найбільш внутрішні тьмяні кільця крижаного гіганта.

Вперше ледь помітні кільця Урана ще 1986 року зміг сфотографувати космічний апарат "Вояджер-2". Але це було зовсім інше зображення планети і в основному на знімках було видно просто блакитну величезну кулю, яка не має чітких зовнішніх особливостей. Але нове зображення телескопа Вебб різко контрастує із зображеннями майже 40-річної давнини.

Хоча Уран постає в новому вигляді, з чіткими кільцями навколо, все ж це та ж блакитна сфера, яка складається з замерзлої води, метану і аміаку, що покривають невелике кам'янисте ядро планети.

Уран дуже дивна планета. Тут переважають найнижчі температури серед усіх планет у нашій Сонячній системі. Також Уран обертається навколо Сонця з дуже великим нахилом осі, тому вчені кажуть, що планета ніби лежить на боці, коли здійснює свою подорож навколо нашої зірки.

За словами вчених, зараз на північному полюсі Урану весна, тому північна полярна крижана шапка, яка звернена до Сонця, виглядає набагато яскравішою. Фото: NASA

Через такий нахил осі на Урані в одній півкулі кожні 42 роки дуже холодно і завжди темно, а в іншій все навпаки. Це ж стосується і полюсів планети, коли один із них постійно освітлений Сонцем, а інший занурений у пітьму протягом чотирьох десятків років.

За словами вчених, зараз на північному полюсі Урану весна, тому північна полярна крижана шапка, яка звернена до Сонця, виглядає набагато яскравішою. До речі, вчені вперше лише за допомогою зображення телескопа Вебб спромоглися виявити такий ефект на полюсі Урана. Полярна крижана шапка виглядає як біла пляма на блакитному тлі планети. Що стосується наступного сезону на північному полюсі крижаного гіганта, то літо тут настане лише 2028 року.

На більш розширеному зображенні Урану можна побачити 6 із 27 супутників планети, які краще відбивають світло, а тому світяться дуже яскраво. Фото: NASA

Дуже близько до полярної шапки, з її лівого боку, а також на лівому краю Урана видно дві дуже яскраві хмари. За словами вчених, такі хмари є звичайним явищем на планеті, але їх можна побачити лише в інфрачервоному діапазоні. Власне, таку можливість має космічний телескоп Вебб. Астрономи вважають, що такі хмари є наслідком появи атмосферних бурь на Урані. Якщо північний полюс планети зараз звернений до Сонця, то південний полюс зараз занурений у пітьму і його не видно.

На більш розширеному зображенні Урану можна побачити 6 із 27 супутників планети, які краще відбивають світло, а тому світяться дуже яскраво. Інші супутники Урана надто тьмяні і не потрапили до кадру.

Уран виявив у 1781 році астроном Вільям Гершель. Докладніше про цю загадкову планету, Фокус вже писав раніше.

Також Фокус писав про те, що в NASA розглядають можливість відправки дослідницького апарату до крижаного гіганта для того, щоб розкрити всі його таємниці.

Нагадуємо, що нещодавно космічний телескоп Хаббл також зробив приголомшливий знімок Урану.