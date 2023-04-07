Невидимая особенность Урана. Телескоп Уэбб сделал потрясающий снимок ледяного гиганта (фото)

На новом изображении особенно четко видны кольца, окружающие планету, его спутники, а также особенности атмосферы Урана.

Related video

Самыми известными кольцами в Солнечной системе обладает конечно же Сатурн, но и некоторые другие планеты имеют также кольцевую систему, хотя она не так ярко выражена. Это, например, касается и седьмой планеты от Солнца – Урана. Благодаря своим очень чувствительным приборам, космический телескоп Уэбб смог показать, как детально выглядят кольца ледяного гиганта. Также на новых снимках можно увидеть некоторые спутники планеты, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Потрясающие изображения Урана недавно сделал космический телескоп Уэбб, благодаря чему детально можно увидеть 11 из 13 известных колец планеты. Некоторые из этих колец настолько яркие, что, кажется сливаются воедино.

Потрясающие изображения Урана недавно сделал космический телескоп Уэбб, благодаря чему детально можно увидеть 11 из 13 известных колец планеты. Некоторые из этих колец настолько яркие, что, кажется сливаются воедино Фото: NASA

В прошлом году, как уже писал Фокус, космическая обсерватория сделала такие же потрясающие изображения Нептуна, который выглядит на этих снимках совсем не так, как на других популярных изображениях. Самое главное, что на этих снимках планеты видна также кольцевая система. Что касается Урана, то телескопу Уэбб удалось запечатлеть два самых внутренних тусклых кольца ледяного гиганта.

Впервые еле видимые кольца Урана еще в 1986 году смог сфотографировать космический аппарат "Вояджер-2". Но это было совсем другое изображение планеты и в основном на снимках был виден просто голубой огромный шар, которые не имеет четких внешних особенностей. Но новое изображение телескопа Уэбб резко контрастирует с изображениями почти 40-летней давности.

Хотя Уран предстает в новом виде, с потрясающе четкими кольцами вокруг, все же это та же голубая сфера, которая состоит из замерзшей воды, метана и аммиака, которые покрывают небольшое каменистое ядро планеты.

Уран – очень странная планета. Здесь преобладают самые низкие температуры среди всех планет в нашей Солнечной системе. Также Уран вращается вокруг Солнца с очень большим наклоном оси, поэтому ученые говорят, что планета как бы лежит на боку, когда совершает свое путешествие вокруг нашей звезды.

По словам ученых, сейчас на северном полюсе Урана весна, поэтому северная полярная ледяная шапка, которая обращена к Солнцу, выглядит намного ярче Фото: NASA

Из-за такого наклона оси на Уране в одном полушарии каждые 42 года очень холодно и всегда темно, а в другом все наоборот. Это же касается и полюсов планеты, когда один из них постоянно освещен Солнцем, а другой погружен во тьму в течение четырех десятков лет.

По словам ученых, сейчас на северном полюсе Урана весна, поэтому северная полярная ледяная шапка, которая обращена к Солнцу, выглядит намного ярче. Кстати, ученые впервые только с помощью изображения телескопа Уэбб смогли обнаружить такой эффект на полюсе Урана. Полярная ледяная шапка выглядит как белое пятно на синем фоне планеты. Что касается следующего сезона на северном полюсе ледяного гиганта, то лето здесь наступит только в 2028 году.

На более расширенном изображении Урана можно увидеть 6 из 27 спутников планеты, которые лучше отражают свет, а потому светятся очень ярко Фото: NASA

Очень близко к полярной шапке, с ее левой стороны, а также на левом краю Урана видны два очень ярких облака. По словам ученых, такие облака являются обычным явлением на планете, но их увидеть можно только в инфракрасном диапазоне. Собственно, такую возможность имеет как раз космический телескоп Уэбб. Астрономы считают, что подобные облака являются следствием появления атмосферных бурь на Уране. Если северный полюс планеты на данный момент обращен к Солнцу, то южный полюс сейчас погружен во тьму и его не видно.

На более расширенном изображении Урана можно увидеть 6 из 27 спутников планеты, которые лучше отражают свет, а потому светятся очень ярко. Остальные спутники Урана слишком тусклые и не попали в кадр.

Уран обнаружил в 1781 году астроном Уильям Гершель. Подробнее об этой загадочной планете, Фокус уже писал ранее.

Также Фокус писал о том, что в NASA рассматривают возможность отправки исследовательского аппарата к ледяному гиганту, для того, чтобы раскрыть все его тайны.

Напоминаем, что недавно космический телескоп Хаббл также сделал потрясающий снимок Урана.