Астрофизик из NASA призывает срочно лететь на Уран: в чем причина

В новой научной статье говорится о том, что необходимо в ближайшем будущем изучить все тайны Урана и его спутников.

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Астрофизик Кэтлин Мандт из NASA опубликовала новую научную статью, в которой она призывает агентство в ближайшем будущем создать новый космический аппарат и отправить его для исследования Урана. Этот ледяной гигант представляет собой очень странную планету, а на его спутниках могут быть подземные океаны, поддерживающие жизнь, пишет Futurism.

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Кэтлин Мандт считает, что необходимо не затягивать с созданием космического аппарата, который получил кодовое название Uranus Orbiter and Probe, чтобы отправить его для исследования Урана и его спутников уже к 2032 году.

Ученая предлагает создать космический аппарат, который будет состоять из двух аппаратов – орбитального, который будет изучать всю планету из космоса, а также его спутники, и зонда, который спустится в атмосферу Урана.

Мандт считает, что исследование Урана, который является ледяным гигантом, может помочь в изучении других экзопланет вне Солнечной системы. Оказалось, что такие загадочные планеты, как Уран являются одними из самых распространенных во Вселенной, согласно последним исследованиям.

[ + – ] Мандт считает, что исследование Урана, который является ледяным гигантом, может помочь в изучении других экзопланет вне Солнечной системы. Оказалось, что такие загадочные планеты, как Уран являются одними из самых распространенных во Вселенной, согласно последним исследованиям Фото: wikipedia

Если газовые гиганты, такие как Юпитер и Сатурн, состоят в основном из газа, то Уран и Нептун, которые называют ледяными гигантами (хотя по сути они тоже газовые гиганты), имеют в своем составе более тяжелые элементы. Но до сих пор Уран, как и Нептун, остаются самыми загадочными планетами Солнечной системы, ведь большинство информации о них ученые получили только благодаря космическим аппаратам "Вояджер" еще в 1980-х годах. Но этой информации явно недостаточно.

"У нас до сих пор слишком много вопросов, на которые у нас нет ответов, поэтому нужно не затягивать с отправкой космического аппарата к Урану и лучше это сделать уже к 2032 году", — говорит Мандт.

С другой стороны, будущая миссия к Урану уже получила в NASA наивысший приоритет реализации в ближайшее десятилетие.

"Эта миссия поможет узнать о том, как сформировался Уран, поможет разгадать его главные тайны, также мы сможем узнать больше о его кольцах, а также о спутниках, которые могут скрывать подземные океаны с жидкой водой, где может быть потенциальная жизнь", — говорит Мандт.

[ + – ] Если газовые гиганты, такие как Юпитер и Сатурн, состоят в основном из газа, то Уран и Нептун, которые называют ледяными гигантами (хотя по сути они тоже газовые гиганты), имеют в своем составе более тяжелые элементы. Но до сих пор Уран, как и Нептун, остаются самыми загадочными планетами Солнечной системы, ведь большинство информации о них ученые получили только благодаря космическим аппаратам "Вояджер" еще в 1980-х годах. Но этой информации явно недостаточно Фото: X-ray: NASA/CXO/University College London

Уран, этот бледно-голубой ледяной гигант, в зависимости от времени года на этой планете, находится на расстоянии от 2,6 до 3,15 млрд км от Земли. Полный оборот вокруг Солнца он делает за 84 года и ученым известно о существовании 9 колец у планеты, а также 27 спутников. Одной из самых главных странностей планеты является наклон оси вращения, ведь это единственная планета Солнечной системы, которая вращается вокруг Солнца как бы лежа на боку.

"Считается, что такое положение Урана в космосе могло быть вызвано столкновением планеты с другим объектом. Но так ли это может выяснить новый космический аппарат. Также мы сможем получить больше информации о внутренней структуре ледяного гиганта, из чего она состоит, о том, что происходит в его атмосфере, какая там температура. Также Уран имеет очень необычное магнитное поле, и мы пока не знаем, как Уран его создает", — говорит Мандт.

[ + – ] Сравнение размеров Урана и Земли Фото: wikipedia

В то же время, ученые заметили на некоторых спутниках Урана некоторую геологическую активность, что может свидетельствовать о том, что в своих недрах они таят океаны из жидкой воды. А там, где есть вода, там может быть и микробная жизнь, считает Мандт. Также по словам ученой, новая миссия возможно поможет обнаружить ранее неизвестные спутники ледяного гиганта.

"Миссия к Урану поможет раскрыть не только главные тайны планеты, но и прольет свет на эволюцию Солнечной системы. Также это будет первый шаг к тщательному изучению Нептуна, который также оставляет много вопросов без ответов", — говорит Мандт.

О том, когда ученые открыли Уран, сколько нужно времени, чтобы долететь до планеты, насколько холодно здесь, а также о других особенностях ледяного гиганта Фокус уже подробно писал.

Также Фокус писал о том, что ученые выдвинули новую гипотезу, которая объясняет почему ось вращения Урана имеет такой необычный наклон.

Как уже писал Фокус, осенью прошлого года пользователи Сети предложили свои названия для космического аппарата, который должен полететь к Урану. Некоторые из потенциальных названий могут очень сильно удивить.

Что же касается Нептуна, который также стоит в очереди на тщательное изучение, то Фокус уже писал подробно и главных особенностях этого ледяного гиганта, который является последней, восьмой, планетой Солнечной системы.