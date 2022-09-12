Пользователей Сети попросили назвать миссию для исследования Урана: варианты удивляют

Если одни пользователи отнеслись к запросу очень серьезно и предложили неплохие варианты названия новой миссии, то у других слишком разыгралась фантазия.

"Анальная пробка", "Клизма" и "Колоноскопия-1" – такие названия можно получить, если попросить пользователей Сети дать название будущей миссии по исследованию Урана, пишет Daily Mail.

Хотя у NASA пока нет никаких планов по исследованию Урана с помощью космических аппаратов, Национальная академия США недавно призвала космическое агентство заняться подготовкой такой миссии. Изучением седьмой планеты от Солнца должны будут заниматься два космических аппарата – орбитальный и спускаемый. Пока что эта возможная миссия получила название Uranus Orbiter and Probe.

Уран – это ледяной гигант, самая холодная планета в Солнечной системе, ось вращения которой сильно наклонена и получается, что там, где у Земли находится экватор, на Уране размещены полюса. У этой планеты еще очень много тайн, которые ученые до сих пор не разгадали. Единственным космическим аппаратом, который пролетел мимо Урана был "Вояджер-2" в 1986 году.

Космические аппараты изучали и изучают дальше Меркурий, Марс, Венеру, Юпитер и Сатурн. Даже к спутникам Юпитера готовятся специальные миссии, но Уран все еще остается неисследованной досконально планетой.

Известно, что Уран состоит из ядра, ледяной оболочки и атмосферы, в которой преобладают водород и гелий. У этой планеты, где минимальная температура составляет -224 градуса Цельсия, даже есть кольца, которые сильно отличаются от колец Сатурна. А еще вокруг Урана вращается 27 спутников разных размеров.

[ + – ] Известно, что Уран состоит из ядра, ледяной оболочки и атмосферы, в которой преобладают водород и гелий. У этой планеты, где минимальная температура составляет -224 градуса Цельсия, даже есть кольца, которые сильно отличаются от колец Сатурна Фото: The Guardian

Недавно неофициальный аккаунт в Twitter под названием Ice Giant Missions, который занимается продвижением миссий к ледяным гигантам Солнечной системы (кроме Урана, есть еще Нептун), попросил пользователей дать имя будущей миссии к Урану.

Если одни пользователи отнеслись к запросу очень серьезно и предложили неплохие варианты названия новой миссии, то у других слишком разыгралась фантазия.

Среди вариантов названия новой исследовательской миссии к Урану были следующие:

"Гершель", в честь первооткрывателя ледяного гиганта Уильяма Гершеля;

"Лассел", в честь Уильяма Лассела, который открыл спутники Урана — Ариэль и Умбриэль

"Койпер", в честь Джерарда Койпера, котрый открыл спутник Урана — Миранду;

"Амундсен", в четь полярного исследователя, который первым побывал на Южном полюсе и стал первым человеком, который побывал на двух полюсах Земли;

"Эрхарт", в честь американки Амелии Эрхарт, которая стала первой женщиной –пилотом, которая перелетела Аталантику;

"Целус". Стоит напомнить, что Уран – это единственная планета Солнечной системы, которая носит название бога из древнегреческой, а не древнеримской мифологии. Поэтому имя Целус – это римская версия имени Уран.

"Один", в честь главного бога скандинавской мифологии;

"Имир", в честь первого живого существа в скандинавской мифологии, ледяного великана, которого убил Один и его братья, а потом из него же они и создали мир.

[ + – ] У этой планеты еще очень много тайн, которые ученые до сих пор не разгадали. Единственным космическим аппаратом, который пролетел мимо Урана был "Вояджер-2" в 1986 году Фото: wikipedia

Но не все пользователи решили предложить серьезные варианты названий для космической миссии к Урану. Среди достаточно грубых названий были следующие:

"Анальная пробка";

"Клизма";

"Колоноскопия-1";

Planetary Orbital Observation Probe или сокращенно P.O.O.P, что в переводе означает или процесс дефекации или же просто сами твердые человеческие отходы.

Подробно о том, какие тайны хранит Уран и почему NASA обязательно нужно отправить к этому ледяному гиганту космический аппарат, Фокус уже писал.