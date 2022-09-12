Пользователей Сети попросили назвать миссию для исследования Урана: варианты удивляют
Если одни пользователи отнеслись к запросу очень серьезно и предложили неплохие варианты названия новой миссии, то у других слишком разыгралась фантазия.
"Анальная пробка", "Клизма" и "Колоноскопия-1" – такие названия можно получить, если попросить пользователей Сети дать название будущей миссии по исследованию Урана, пишет Daily Mail.
Хотя у NASA пока нет никаких планов по исследованию Урана с помощью космических аппаратов, Национальная академия США недавно призвала космическое агентство заняться подготовкой такой миссии. Изучением седьмой планеты от Солнца должны будут заниматься два космических аппарата – орбитальный и спускаемый. Пока что эта возможная миссия получила название Uranus Orbiter and Probe.
Уран – это ледяной гигант, самая холодная планета в Солнечной системе, ось вращения которой сильно наклонена и получается, что там, где у Земли находится экватор, на Уране размещены полюса. У этой планеты еще очень много тайн, которые ученые до сих пор не разгадали. Единственным космическим аппаратом, который пролетел мимо Урана был "Вояджер-2" в 1986 году.
Космические аппараты изучали и изучают дальше Меркурий, Марс, Венеру, Юпитер и Сатурн. Даже к спутникам Юпитера готовятся специальные миссии, но Уран все еще остается неисследованной досконально планетой.
Известно, что Уран состоит из ядра, ледяной оболочки и атмосферы, в которой преобладают водород и гелий. У этой планеты, где минимальная температура составляет -224 градуса Цельсия, даже есть кольца, которые сильно отличаются от колец Сатурна. А еще вокруг Урана вращается 27 спутников разных размеров.
Недавно неофициальный аккаунт в Twitter под названием Ice Giant Missions, который занимается продвижением миссий к ледяным гигантам Солнечной системы (кроме Урана, есть еще Нептун), попросил пользователей дать имя будущей миссии к Урану.
Если одни пользователи отнеслись к запросу очень серьезно и предложили неплохие варианты названия новой миссии, то у других слишком разыгралась фантазия.
Среди вариантов названия новой исследовательской миссии к Урану были следующие:
- "Гершель", в честь первооткрывателя ледяного гиганта Уильяма Гершеля;
- "Лассел", в честь Уильяма Лассела, который открыл спутники Урана — Ариэль и Умбриэль
- "Койпер", в честь Джерарда Койпера, котрый открыл спутник Урана — Миранду;
- "Амундсен", в четь полярного исследователя, который первым побывал на Южном полюсе и стал первым человеком, который побывал на двух полюсах Земли;
- "Эрхарт", в честь американки Амелии Эрхарт, которая стала первой женщиной –пилотом, которая перелетела Аталантику;
- "Целус". Стоит напомнить, что Уран – это единственная планета Солнечной системы, которая носит название бога из древнегреческой, а не древнеримской мифологии. Поэтому имя Целус – это римская версия имени Уран.
- "Один", в честь главного бога скандинавской мифологии;
- "Имир", в честь первого живого существа в скандинавской мифологии, ледяного великана, которого убил Один и его братья, а потом из него же они и создали мир.
Но не все пользователи решили предложить серьезные варианты названий для космической миссии к Урану. Среди достаточно грубых названий были следующие:
- "Анальная пробка";
- "Клизма";
- "Колоноскопия-1";
- Planetary Orbital Observation Probe или сокращенно P.O.O.P, что в переводе означает или процесс дефекации или же просто сами твердые человеческие отходы.
Подробно о том, какие тайны хранит Уран и почему NASA обязательно нужно отправить к этому ледяному гиганту космический аппарат, Фокус уже писал.