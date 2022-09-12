Користувачів мережі попросили назвати місію для дослідження Урана: варіанти дивують

Якщо одні користувачі поставилися до запиту дуже серйозно та запропонували непогані варіанти назви нової місії, то в інших надто розігралася фантазія.

"Анальна пробка", "Клізма" та "Колоноскопія-1" — такі назви можна отримати, якщо попросити користувачів мережі дати назву майбутній місії з дослідження Урану, пише Daily Mail.

Хоча NASA поки не має жодних планів щодо дослідження Урану за допомогою космічних апаратів, Національна академія США нещодавно закликала космічне агентство зайнятися підготовкою такої місії. Вивченням сьомої планети від Сонця повинні будуть займатися два космічні апарати — орбітальний і поверхневий. Наразі ця можлива місія отримала назву Uranus Orbiter and Probe.

Уран — це крижаний гігант, найхолодніша планета в Сонячній системі, вісь обертання якої сильно нахилена і виходить, що там, де Земля має екватор, на Урані розміщені полюси. Ця планета має ще дуже багато таємниць, які вчені досі не розгадали. Єдиним космічним апаратом, який пролетів повз Уран був "Вояджер-2" у 1986 році.

Космічні апарати вивчали та вивчають далі Меркурій, Марс, Венеру, Юпітер та Сатурн. Навіть до супутників Юпітера готуються спеціальні місії, але Уран все ще залишається недослідженою досконально планетою.

Відомо, що Уран складається з ядра, крижаної оболонки та атмосфери, в якій переважають водень та гелій. Ця планета, де мінімальна температура становить -224 градуси Цельсія, навіть має кільця, які сильно відрізняються від кілець Сатурна. А ще довкола Урану обертається 27 супутників різних розмірів.

[ + – ] Відомо, що Уран складається з ядра, крижаної оболонки та атмосфери, в якій переважають водень та гелій. Ця планета, де мінімальна температура становить -224 градуси Цельсія, навіть має кільця, які сильно відрізняються від кілець Сатурна Фото: The Guardian

Нещодавно неофіційний обліковий запис у Twitter під назвою Ice Giant Missions, який займається просуванням місій до крижаних гігантів Сонячної системи (крім Урана, є ще Нептун), попросив користувачів дати ім'я майбутньої місії до Урану.

Якщо одні користувачі поставилися до запиту дуже серйозно та запропонували непогані варіанти назви нової місії, то в інших надто розігралася фантазія.

Серед варіантів назви нової дослідницької місії до Урану були такі:

"Гершель", на честь першовідкривача крижаного гіганта Вільяма Гершеля;

"Лассел", на честь Вільяма Лассела, який відкрив супутники Урану — Аріель та Умбріель

"Койпер", на честь Джерарда Койпера, який відкрив супутник Урану — Міранду;

"Амундсен", на честь полярного дослідника, який першим побував на Південному полюсі і став першою людиною, яка побувала на двох полюсах Землі;

"Ерхарт", на честь американки Амелії Ерхарт, яка стала першою жінкою-пілотом, яка перелетіла Атлантику;

"Целус". Уран — це єдина планета Сонячної системи, яка має назву бога з давньогрецької, а не давньоримської міфології. Тому ім'я Целус є римською версією імені Уран.

"Один", на честь головного бога скандинавської міфології;

"Імір", на честь першої живої істоти в скандинавській міфології, крижаного велетня, якого вбив Один і його брати, а потім з нього вони створили світ.

[ + – ] Ця планета має ще дуже багато таємниць, які вчені досі не розгадали. Єдиним космічним апаратом, який пролетів повз Уран, був "Вояджер-2" у 1986 році Фото: wikipedia

Але не всі користувачі вирішили запропонувати серйозні варіанти назв для космічної місії до Урану. Серед досить грубих назв були такі:

"Анальна пробка";

"Клізма";

"Колоноскопія-1";

Planetary Orbital Observation Probe або скорочено POOP, що в перекладі означає процес дефекації або просто самі тверді людські відходи.

Докладно про те, які таємниці зберігає Уран і чому NASA обов'язково потрібно відправити до цього крижаного гіганта космічний апарат, Фокус уже писав.