Прилег отдохнуть. Ученые выяснили причину, почему Уран "лежит" на боку

Появилась новая теория, которая предполагает, что всему виной другой космический объект.

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Два ледяных гиганта, которые находятся в Солнечной системе, Уран и Нептун, очень похожи. Но в то же время Уран имеет свои отличительные особенности. Например, ось этой планеты настолько наклонена, что Уран как бы лежит на боку при вращении вокруг Солнца. Это значит, что там, где у Земли находится экватор, у ледяного гиганта находятся полюса. Этот наклон составляет целых 98 градусов от плоскости его орбиты. Но и это еще не все. Уран вращается вокруг своей оси по часовой стрелке в отличие от большинства планет нашей Солнечной системы. Согласно новому исследованию, ученые обнаружили возможную причину такого наклона оси Урана, пишет ScienceAlert.

Мелейн Сайленфест и ее коллеги из Национального центра научных исследований Франции представили новое исследование, которое еще не прошло оценку научного сообщества. И тем не менее в нем излагается интересная теория, которая объясняет странное положение Урана.

[ + – ] Мелейн Сайленфест и ее коллеги из Национального центра научных исследований Франции представили новое исследование, которое еще не прошло оценку научного сообщества. И тем не менее в нем излагается интересная теория, которая объясняет странное положение Урана Фото: NASA

Два года назад группа американских ученых уже предположила свое объяснение странному наклону оси Урана, и оно состоит в том, что возможно на такое положение дел повлияла система колец ледяного гиганта или же влияние большого спутника в начале формирования планеты.

В рамках исследования ученые провели моделирование влияния спутников Юпитера на саму планету. Оказалось, что этот газовый гигант изменит угол наклона своей оси через несколько миллиардов лет благодаря удалению от него спутников.

Также ученые пришли к выводу, что наклон оси Сатурна в 26 градусов может быть также причиной удаления от этого газового гиганта его самого большого спутника – Титана. Исходя из полученной информации ученые решили выяснить могут ли подобные действия спутников Урана также привести к тому, что его ось будет иметь такой сильный наклон. На самом деле нет ничего необычного в том, что спутники удаляются от планет. Например, Луна улетает от Земли со скоростью примерно в 4 см в год.

Ученые создали моделирование и выяснили, что спутник Урана, который имеет массу в 2 раза меньшую, чем у нашей Луны, может изменить наклон планеты на 90 градусов во время своего постепенного удаления от планеты.

[ + – ] По сравнению с Ураном наша Земля выглядит настоящим маленьким шариком Фото: wikipedia

Но также моделирование показало, что наклон в 98 градусов может вызвать влияние спутника размером с Ганимед (спутник Юпитера и самый большой спутник Солнечной системы). Также ученые пришли к выводу, что в определенный период времени этот спутник изменил свою орбиту и столкнулся с Ураном. В результате чего ось вращения планеты была зафиксирована навсегда.

О всех интересных особенностях Урана, Фокус уже писал. Например, несмотря на то, что Нептун находится дальше от Солнца, все же на Уране холоднее всего в Солнечной системе.

Также Фокус писал о том, что NASA планирует отправить космический аппарат для изучения Урана и пользователям Сети предложили придумать название для этой миссии. Среди более-менее приемлемых вариантов оказались и по-настоящему безумные.

Если говорить о столкновениях планет с другими космическими объектами, то Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, какой астероид мог бы разрушить Землю.