Приліг відпочити. Вчені з'ясували причину, чому Уран "лежить" на боці

З'явилася нова теорія, яка передбачає, що в усьому винен інший космічний об'єкт.

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Два крижані гіганти, які знаходяться в Сонячній системі, Уран і Нептун, дуже схожі. Але водночас Уран має відмінні риси. Наприклад, вісь цієї планети настільки нахилена, що Уран ніби лежить на боці під час обертання навколо Сонця. Це означає, що там, де у Землі знаходиться екватор, у крижаного гіганта знаходяться полюси. Цей нахил складає 98 градусів від площини його орбіти. Але це ще не все. Уран обертається навколо своєї осі за годинниковою стрілкою на відміну від більшості планет нашої Сонячної системи. Згідно з новим дослідженням, вчені виявили можливу причину такого нахилу осі Урана, пише ScienceAlert.

Мелейн Сайленфест та її колеги з Національного центру наукових досліджень Франції представили нове дослідження, яке ще не пройшло оцінку наукової спільноти. Проте в ньому викладається цікава теорія, яка пояснює дивне положення Урану.

[ + – ] Мелейн Сайленфест та її колеги з Національного центру наукових досліджень Франції представили нове дослідження, яке ще не пройшло оцінку наукової спільноти. Проте в ньому викладається цікава теорія, яка пояснює дивне положнення Урану Фото: NASA

Два роки тому група американських учених вже запропонувала своє пояснення дивному нахилу осі Урана, і воно полягає в тому, що можливо на такий стан справ вплинула система кілець крижаного гіганта або вплив великого супутника на початку формування планети.

У межах дослідження вчені провели моделювання впливу супутників Юпітера на саму планету. Виявилося, що цей газовий гігант змінить кут нахилу своєї осі за кілька мільярдів років завдяки віддаленню від нього супутників.

Також вчені дійшли висновку, що нахил осі Сатурна в 26 градусів може бути причиною віддалення від цього газового гіганта його найбільшого супутника — Титана. Виходячи з отриманої інформації, вчені вирішили з'ясувати, чи можуть такі дії супутників Урана також призвести до того, що його вісь матиме такий сильний нахил. Насправді немає нічого незвичайного в тому, що супутники віддаляються від планет. Наприклад, Місяць відлітає від Землі зі швидкістю приблизно 4 см на рік.

Вчені створили моделювання та з'ясували, що супутник Урану, який має масу в 2 рази меншу, ніж у нашого Місяця, може змінити нахил планети на 90 градусів під час свого поступового віддалення від планети.

[ + – ] Порівняно з Ураном наша Земля виглядає справжньою маленькою кулькою Фото: wikipedia

Але також моделювання показало, що нахил 98 градусів може викликати вплив супутника розміром з Ганімеда (супутник Юпітера та найбільший супутник Сонячної системи). Також вчені дійшли висновку, що у певний час цей супутник змінив свою орбіту і зіткнувся з Ураном. Внаслідок чого вісь обертання планети була зафіксована назавжди.

Про всі цікаві особливості Урану, Фокус вже писав. Наприклад, попри те, що Нептун знаходиться далі від Сонця, все ж таки на Урані найхолодніше в Сонячній системі.

Також Фокус писав про те, що NASA планує відправити космічний апарат для вивчення Урану та користувачам мережі запропонували вигадати назву для цієї місії. Серед більш-менш прийнятних варіантів виявились і по-справжньому божевільні.

Якщо говорити про зіткнення планет з іншими космічними об'єктами, то Фокус вже писав про те, що вчені розповіли, який астероїд міг би зруйнувати Землю.