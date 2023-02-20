Астрофізик із NASA закликає терміново летіти на Уран: у чому причина

У новій науковій статті йдеться про те, що необхідно найближчим часом вивчити всі таємниці Урана та його супутників.

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Астрофізик Кетлін Мандт із NASA опублікувала нову наукову статтю, в якій вона закликає агентство у найближчому майбутньому створити новий космічний апарат та відправити його для дослідження Урана. Цей крижаний гігант є дуже дивною планетою, а на його супутниках можуть бути підземні океани, що підтримують життя, пише Futurism.

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Кетлін Мандт вважає, що необхідно не затягувати зі створенням космічного апарату, який отримав кодову назву Uranus Orbiter and Probe, щоб відправити його для дослідження Урана та його супутників уже до 2032 року.

Вчена пропонує створити космічний апарат, який складатиметься з двох апаратів — орбітального, який вивчатиме всю планету з космосу, а також його супутники, та зонда, що спуститься в атмосферу Урану.

Мандт вважає, що дослідження Урана, який є крижаним гігантом, може допомогти у вивченні інших екзопланет поза Сонячною системою. Виявилося, що такі загадкові планети, як Уран, є одними з найпоширеніших у Всесвіті, згідно з останніми дослідженнями.

[ + – ] Мандт вважає, що дослідження Урана, який є крижаним гігантом, може допомогти у вивченні інших екзопланет поза Сонячною системою. Виявилося, що такі загадкові планети, як Уран, є одними з найпоширеніших у Всесвіті, згідно з останніми дослідженнями. Фото: wikipedia

Якщо газові гіганти, такі як Юпітер і Сатурн, складаються переважно з газу, то Уран і Нептун, які називають крижаними гігантами (хоча по суті вони теж газові гіганти), мають у своєму складі важчі елементи. Але досі Уран, як і Нептун, залишаються найзагадковішими планетами Сонячної системи, адже більшість інформації про них вчені отримали лише завдяки космічним апаратам "Вояджер" ще у 1980-х роках. Але цієї інформації явно замало.

"У нас досі занадто багато питань, на які ми не маємо відповідей, тому потрібно не затягувати з відправкою космічного апарату до Урану і краще це зробити вже до 2032 року", — каже Мандт.

З іншого боку, майбутня місія до Урану вже здобула у NASA найвищий пріоритет реалізації у найближче десятиліття.

"Ця місія допоможе дізнатися про те, як сформувався Уран, допоможе розгадати його головні таємниці, також ми зможемо дізнатися більше про його кільця, а також про супутників, які можуть приховувати підземні океани з рідкою водою, де можливо потенційне життя", — говорить Мандт.

[ + – ] Якщо газові гіганти, такі як Юпітер і Сатурн, складаються переважно з газу, то Уран і Нептун, які називають крижаними гігантами (хоча по суті вони теж газові гіганти), мають у своєму складі важчі елементи. Але досі Уран, як і Нептун, залишаються найзагадковішими планетами Сонячної системи, адже більшість інформації про них вчені отримали лише завдяки космічним апаратам "Вояджер" ще у 1980-х роках. Але цієї інформації явно недостатньо Фото: X-ray: NASA/CXO/University College London

Уран, цей блідо-блакитний крижаний гігант, залежно від пори року на цій планеті, знаходиться на відстані від 2,6 до 3,15 млрд км від Землі. Повний оберт навколо Сонця він робить за 84 роки і вченим відомо про існування 9 кілець у планети, а також 27 супутників. Однією з найголовніших дивин планети є нахил осі обертання, адже це єдина планета Сонячної системи, яка обертається навколо Сонця, ніби лежачи на боці.

"Вважається, що таке становище Урана в космосі могло бути викликане зіткненням планети з іншим об'єктом. Але чи це так може з'ясувати новий космічний апарат. Також ми зможемо отримати більше інформації про внутрішню структуру крижаного гіганта, з чого вона складається, про те, що відбувається у його атмосфері, яка там температура. Також Уран має дуже незвичайне магнітне поле, і ми поки що не знаємо, як Уран його створює", — каже Мандт.

[ + – ] Порівняння розмірів Урану та Землі Фото: wikipedia

Водночас вчені помітили на деяких супутниках Урана певну геологічну активність, що може свідчити про те, що у своїх надрах вони тануть океани з рідкої води. А там, де є вода, там може бути мікробне життя, вважає Мандт. Також за словами вченої, нова місія можливо допоможе виявити раніше невідомі супутники крижаного гіганта.

"Місія до Урану допоможе розкрити не лише головні таємниці планети, а й проллє світло на еволюцію Сонячної системи. Також це буде перший крок до ретельного вивчення Нептуна, який також залишає багато питань без відповідей", — каже Мандт.

Про те, коли вчені відкрили Уран, скільки потрібно часу, щоб долетіти до планети, наскільки тут холодно, а також про інші особливості крижаного гіганта Фокус вже докладно писав.

Також Фокус писав про те, що вчені висунули нову гіпотезу, яка пояснює чому вісь обертання Урана має такий незвичайний нахил.

Як уже писав Фокус, восени минулого року користувачі Мережі запропонували свої назви для космічного апарату, який має полетіти до Урану. Деякі з потенційних назв можуть дуже здивувати.

Що ж до Нептуна, який також стоїть у черзі на ретельне вивчення, то Фокус вже писав докладно й головні особливості цього крижаного гіганта, який є останньою, восьмою, планетою Сонячної системи.