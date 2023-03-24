Інтригуючі зміни на планетах. Телескоп Габбл зробив нові знімки Юпітера та Урана (фото)

NASA показало нові зображення двох гігантів нашої Сонячної системи, на яких видно інтригуючі умови на планетах і їхню зміну з часом.

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Вчені за допомогою космічного телескопа Габбл провели нові спостереження за найбільшою планетою в Сонячній системі — Юпітером і трохи меншим за розмірами крижаним гігантом — Ураном. Хоча спостереження за планетами вчені проводили кілька місяців тому, після опрацювання даних, нові знімки були представлені для загального огляду, пише Forbes.

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Телескоп Габбл робив знімки Юпітера в листопаді 2022 року і в січні 2023 року. На цих зображеннях видно знамениту Велику червону пляму, яка є найбільшим у нашій зоряній системі атмосферним вихором і це найбільший антициклонічний шторм на Юпітері. Також на зображеннях газового гіганта видно хвилі циклонів і антициклонів, які переміщаються в атмосфері за годинниковою стрілкою і проти годинникової стрілки, і вони з'явилися за останні 10 років.

На зображенні нижче (фото зліва) можна побачити найвулканічніший супутник у Сонячній системі, один із чотирьох головних супутників Юпітера — Іо, який пролітає повз планету-гігант і відкидає тінь на вершини хмар планети. Фокус уже писав про те, що нещодавно космічний апарат NASA зробив приголомшливі знімки Іо.

Нові знімки Юпітера. Ліворуч видно пролітаючий супутник Іо, а праворуч - Ганімед Фото: NASA

На зображенні вище (фото праворуч) можна побачити ту саму знамениту Велику червону пляму, яка є 400-річним штормом, що раніше був удвічі більшим від Землі за розмірами, але відтоді трохи зменшився. Цей шторм переміщується проти годинникової стрілки між двома смугами хмар, які рухаються до нього в протилежних напрямках. До речі, вітер у цих шарах атмосфери Юпітера дме зі швидкістю приблизно 680 км/год.

На знімку нижче можна побачити, як на тлі Юпітера пролітає його крижаний супутник Ганімед, який є найбільшим супутником у Сонячній системі. Ганімед за розмірами більший за Меркурій і карликову планету Плутон, і це поки що єдиний відомий вченим супутник, що має магнітне поле. Поруч із Великою червоною плямою, як видно на знімку, праворуч угорі від величезного шторму видно ще один червонуватий вихор продовгуватої форми, що переміщується в протилежному напрямку.

Нові знімки Юпітера. Видно Велику червону пляму і супутник Ганімед, що пролітає на тлі планети Фото: NASA

Якщо звернути увагу на розташування Ганімеда на цьому зображенні, то можна помітити білі овали в атмосфері Юпітера нижче і вище супутника. Це антициклони, які є зменшеною версією Великої червоної плями.

До речі, у квітні цього року досліджувати супутники Юпітера, і зокрема Ганімед, вирушить космічний апарат JUICE, що належить Європейському космічному агентству. Але прилетить він до місця призначення лише у 2031 році.

Космічний телескоп Габбл також сфотографував Уран і на новому зображенні видно зростаючу полярну шапку, яка виглядає як смог над мегаполісом. На зображеннях нижче можна побачити зростання цієї полярної шапки завдяки порівняльним фотографіям, які були зроблені в листопаді 2014 року і в листопаді 2022 року.

На зображеннях можна побачити зростання цієї полярної шапки завдяки порівняльним фотографіям, які були зроблені в листопаді 2014 року і в листопаді 2022 року Фото: NASA

Уран здійснює повний оберт навколо Сонця за 84 роки, але він здійснює обертання ніби "лежачи" на боці, тому протягом 42 років більша частина однієї з півкуль планети не отримує сонячного світла. Але на нових знімках Габбла показаний північний полюс Урана, звернений до Сонця, тоді як у 80-х роках минулого століття космічний апарат "Вояджер-2" зміг зробити знімки південного полюса крижаного гіганта.

Уран здійснює повний оберт навколо Сонця за 84 роки, але він здійснює обертання ніби "лежачи" на боці, тому протягом 42 років більша частина однієї з півкуль планети не отримує сонячного світла Фото: NASA

Фокус вже писав про нове дослідження, в якому вчені припускають, що на двох супутниках Урана, імовірно, знаходяться приховані океани з рідкої води.

Нагадуємо, що вже у вівторок, 28 березня, можна буде спостерігати за тим, як 5 планет Сонячної системи вишикуються в одну лінію. Серед цих планет будуть і Юпітер, і Уран, як писав Фокус.