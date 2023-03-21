На супутниках Урану можуть бути заховані цілі океани рідкої води: що з'ясували вчені

Астрономи дійшли висновку, що у двох супутниках крижаного гіганта ховаються підземні океани.

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Вчені з Університету Джон Гопкінса, США, вважають, що на двох супутниках Урану – Аріель та Міранда – можуть ховатися підземні океани, які виявляють свою активність. Вона проявляється у вигляді викидів частинок у космос, які кружляють навколо Урану, пише Space.

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Вчені вважають, що на двох із 27 відомих супутників крижаного гіганта відбуваються незвичайніші процеси, ніж вважалося раніше. І це припущення, що супутники Аріель і Міранда можуть мати підземні океани, які виявляють свою активність у вигляді викидів потоків частинок у космос, що відлітають до Урану.

У новому дослідженні, яке нещодавно було представлено науковій спільноті, вчені використали архівні дані космічного апарату "Вояджер-2", який ще в 80-х роках минулого століття пролетів повз Уран.

Астрономи дійшли висновку, що на двох супутниках крижаного гіганта ховаються підземні океани Фото: NASA

Прилади поки що єдиного апарату, який відвідав Уран, зафіксували наявність енергетичних частинок, викинутих або супутником Міранда, або Аріелем. А може, обидва ці супутники виробляють ці викиди, вважають вчені. Поки що точно не відомо, що саме провокує ці викиди, але вчені вважають, що швидше за все на цих супутниках під їхньою крижаною корою знаходяться активні рідкі океани.

Наприклад, вивчення таких самих викинутих у космос частинок із супутника Юпітера Європи та з супутника Сатурна Енцелада привели вчених до думки, що ці світи приховують під поверхнею океани з рідкої води. Вчені вважають, що два супутники Урану можуть бути такими ж світами.

За словами Яна Коена з університету Джона Хопкінса, поки що точно не можна сказати, один або обидва супутники роблять ці викиди частинок, але все вказує на те, що частинки були викинуті у вигляді парового шлейфу, схожого на той, який спостерігали на Енцеладі. Ще один варіант полягає в тому, що підземний океан взаємодіє з крижаною корою та сприяє викиду частинок із поверхні супутника Урану.

"Ми вважаємо, що даний механізм викиду однаковий для двох супутників, якщо вони обидва роблять викиди. Потрібно зібрати більше даних, що переконатися в тому, що наша теорія вірна. Але поки що все вказує на існування під поверхнею супутників Урану рідких океанів", — Каже Коен.

Зараз у NASA розглядають варіант запуску до Урану нового космічного апарату, але це станеться не раніше за початок наступного десятиліття. Вартість цієї місії оцінюється в більш ніж 4 млрд доларів.

Зараз у NASA розглядають варіант запуску до Урану нового космічного апарату, але це станеться не раніше за початок наступного десятиліття. Вартість цієї місії оцінюється в більш ніж 4 млрд доларів Фото: wikipedia

Як і в цьому дослідженні, для того зробити нові відкриття, цього разу щодо Плутона, інші вчені використовували архівні дані космічного апарату New Horizons, як уже писав Фокус. Вчені з'ясували, із чим пов'язана зміна становища карликової планети.

Також Фокус писав про те, що науковець із NASA наполягає на запуску нового апарату до Урану, який зможе вивчити не лише саму планету, а й його супутники. Вчена припускає, що ця дуже дивна планета приховує багато таємниць, які потрібно обов'язково розгадати.

До речі, Уран буде однією з п'яти планет, які можна буде спостерігати в нічному небі наприкінці березня цього року в рамках події, яку багато людей називають парадом планет, як писав Фокус.

Як уже писав Фокус, нещодавно вчені з'ясували, що відбувається на супутнику Юпітера Європі і чому її крижана поверхня переміщується швидше, ніж внутрішня частина супутника.