На спутниках Урана могут быть спрятаны целые океаны жидкой воды: что выяснили ученые

Астрономы пришли к выводу, что на двух спутниках ледяного гиганта скрываются подземные океаны.

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Ученые из Университета Джон Хопкинса, США, считают, что на двух спутниках Урана – Ариэль и Миранда – могут скрываться подземные океаны, которые проявляют свою активность. Она проявляется в виде выбросов частиц в космос, которые кружат вокруг Урана, пишет Space.

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Ученые считают, что на двух из 27 известных спутников ледяного гиганта происходят более необычные процессы, чем считалось ранее. И это предполагает, что спутники Ариэль и Миранда могут иметь подземные океаны, которые проявляют свою активность в виде выбросов потоков частиц в космос, которые улетают к Урану.

В новом исследовании, которое недавно было представлено научному сообществу, ученые использовали архивные данные космического аппарата "Вояджер-2", который еще в 80-х годах прошлого века пролетел мимо Урана.

Астрономы пришли к выводу, что на двух спутниках ледяного гиганта скрываются подземные океаны Фото: NASA

Приборы пока что единственного аппарата, который посетил Уран, зафиксировали наличие энергетических частиц, которые были выброшены либо спутником Миранда, либо Ариэль. А может быть оба эти спутника производят эти выбросы, считают ученые. Пока что точно не известно, что именно провоцирует данные выбросы, но ученые считают, что скорее всего на этих спутниках под их ледяной корой находятся активные жидкие океаны.

Например, изучение таких же выброшенных в космос частиц со спутника Юпитера Европы и со спутника Сатурна Энцелада привели ученых к мнению, что эти миры скрывают под поверхностью океаны из жидкой воды. Ученые считают, что два спутника Урана могут быть такими же мирами.

По словам Яна Коэна из университета Джона Хопкинса, пока что точно нельзя сказать, один или оба спутника производят данные выбросы частиц, но все указывает на то, что частицы были выброшены в виде парового шлейфа, похожего на тот, который наблюдали на Энцеладе. Еще один вариант состоит в том, что подземный океан взаимодействует с ледяной корой и способствует выбросу частиц с поверхности спутника Урана.

"Мы считаем, что данный механизм выброса одинаков для двух спутников, если конечно они оба производят выбросы. Нужно собрать больше данных, что удостовериться в том, что наша теория верна. Но пока что все указывает на существование под поверхностью спутников Урана жидких океанов", — говорит Коэн.

Сейчас в NASA рассматривают вариант запуска к Урану нового космического аппарата, но это произойдет не раньше начала следующего десятилетия. Стоимость данной миссии оценивается в более чем в 4 млрд долларов.

Сейчас в NASA рассматривают вариант запуска к Урану нового космического аппарата, но это произойдет не раньше начала следующего десятилетия. Стоимость данной миссии оценивается в более чем в 4 млрд долларов Фото: wikipedia

Как и в этом исследовании, для того сделать новые открытия, в этот раз касательно Плутона, другие ученые использовали архивные данные космического аппарата New Horizons, как уже писал Фокус. Ученые выяснили, с чем связано изменение положения карликовой планеты.

Также Фокус писал о том, что ученая из NASA настаивает на запуске нового аппарата к Урану, который сможет изучить не только саму планету, но и его спутники. Ученая предполагает, что эта очень странная планета скрывает очень много тайн, которые нужно обязательно разгадать.

Кстати, Уран будет одной из пяти планет, которые можно будет наблюдать в ночном небе в конце марта этого года в рамках события, которое многие люди называют парадом планет, как уже писал Фокус.

Как уже писал Фокус, недавно ученые выяснили, что происходит на спутнике Юпитера Европе и почему ее ледяная поверхность перемещается быстрее, чем внутренняя часть спутника.