Загадочный Плутон. Космический аппарат NASA сделал важные открытия во внешней Солнечной системе

Хотя аппарат New Horizons побывал возле Плутона 8 лет назад ученые продолжают использовать его данные для того, чтобы делать новые открытия.

Related video

Космический аппарат New Horizons в 2015 году приблизился к Плутону на расстояние 12,5 тысяч км, что позволило ученым получить подробные изображения карликовой планеты, а также много новых научных данных. Ученые до сих проводят их анализ и представили результат своей новой работы. Благодаря аппарату NASA ученые смогли сделать важные открытия, которые касаются самой карликовой планеты, а также более далекого объекта в Солнечной системе, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые уже знают, что в далеком прошлом Плутон, как и Земля, немного наклонился набок. Но каким было его положение было до этого и насколько сильно он наклонился, до сих ученые д оконца и не выяснили. Но данные аппарата New Horizons дают некоторые подсказки о том, как произошло это событие.

Загадочный Плутон

Согласно новому исследованию, наклон Плутона связан с формированием ледяной равнины на поверхности карликовой планеты под названием Равнина Спутника, диметр которой составляет примерно 1,5 тысяч км. Как уже известно ученым данная равнина, которая заполнена азотным льдом, сыграла важную роль в формировании поверхности Плутона.

С помощью изображений New Horizons ученые обнаружили на Плутоне параллельные горные хребты и глубокие долины, которые образуют глобальную тектоническую систему. По оценкам ученых данные особенности поверхности имеют в ширину примерно 300 км и на такое же расстояние они тянутся от северного полюса карликовой планеты.

Космический аппарат New Horizons в 2015 году приблизился к Плутону на расстояние 12,5 тысяч км, что позволило ученым получить подробные изображения карликовой планеты, а также много новых научных данных Фото: NASA

По словам Оливера Уайта из Института SETI, США, учитывая, что Плутон в прошлом изменил свое положение, то ни один из поверхностных ландшафтов не находится на своем первоначальном месте. Скорее всего эти структуры находились ближе к экватору, а затем переместились ближе к полюсу как раз из-за наклона Плутона. Ученые также предполагают, что подземный океан на Плутоне также повлиял на изменение ориентации карликовой планеты и помог сместить большую часть ее массы ближе к ее экватору.

Также ученые обнаружили огромные залежи метанового льда на поверхности Плутона вблизи экватора и некоторые из них имеют высоту в несколько сотен метров. Ученые пришли к выводу, что такие залежи метанового льда являются одной из самых распространенных форм рельефа на Плутоне.

Необычный очень далекий астероид

В 2019 году аппарат New Horizons пролетел мимо необычного транснептунового астероида, который находится в поясе Койпера и называется Аррокот. Этот объект на сегодня является самым далеким, а он находится на расстоянии в 6,6 млрд км от нас, который посетил земной космический аппарат.

В 2019 году аппарат New Horizons пролетел мимо необычного транснептунового астероида, который находится в поясе Койпера и называется Аррокот. Этот объект на сегодня является самым далеким, а он находится на расстоянии в 6,6 млрд км от нас, который посетил земной космический аппарат Фото: wikipedia

На самом деле Аррокот представляет собой астероид, который состоит из двух камней, которые соединились вместе. До этого оба космических камня вращались вокруг друг друга. Две части Аррокота имеют разный размер – одна больше, а другая меньше.

Новое исследование показывает, что большая часть этого астероида сама состоит из 12 отдельных камней, которые соединились воедино. Астрономы выяснили, что каждый из 12 камней имеет в ширину примерно 5 км. Это добавляет больше вопросов о том, как именно формировались объекты в поясе Койпера, который находится на краю Солнечной системы, говорят ученые.

Уран и Нептун: ждем новые данные

По словам руководителей миссии New Horizons, аппарат продолжит свою активную научную деятельность в этом году после 10 месяцев, проведенных в "спящем режиме" для экономии энергии.

Космический аппарат будет делать новые уникальные снимки Урана и Нептуна со стороны внешней части Солнечной системы. Новые изображения помогут астрономам лучше понять, как развиваются облачные структуры на двух ледяных гигантах. Также New Horizons начнет изучать дальнюю часть пояса Койпера.

Нептун. Космический аппарат будет делать новые уникальные снимки Урана и Нептуна со стороны внешней части Солнечной системы Фото: wikipedia

Как уже писал Фокус, в прошлом году ученые представили исследование, которое меняет представление о спутнике Плутона Хароне. Ученые нашли объяснение кроваво-красному цвету одного из регионов на этом спутнике.

Также Фокус писал о том, что ученый показал, как далеко полетит мяч на планетах Солнечной системы. Если бы пирамида Хеопса находилась на Плутоне, то обычный мяч можно было с легкостью перебросить через нее.

Напоминаем, что 28 марта этого года в ночном небе можно будет увидеть редкий парад планет, когда сразу 5 известных миров выстроятся в одну линию, как уже писал Фокус.