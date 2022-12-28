Инопланетный бейсбол. Ученый показал, как далеко полетит мяч на планетах Солнечной системы (видео)

Если бы Пирамида Хеопса находилась на Плутоне, то обычный бейсбольный мяч можно было с легкостью перебросить через нее.

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Астроном Джеймс О'Донохью из Японского агентства аэрокосмических исследований создал специальное иллюстративное видео, чтобы показать, как будет вести себя бейсбольный мяч на других планетах Солнечной системы, а также на Плутоне и Луне. То есть насколько высоко и далеко сможет лететь этот мяч в других мирах, пишет ScienceAlert.

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Бросить обычный мяч на Земле достаточно легко, правда он может пролететь не очень большое расстояние. Что касается бейсбольного мяча, то он может полететь намного дальше, ведь он меньше. Но что будет, если бросить бейсбольный мяч, например, на Луне?

[ + – ] Чтобы иметь представление о том, какая сила гравитации на нашем спутнике можно посмотреть видео с астронавтами миссии "Аполлон", которые перемещались по поверхности Луны Фото: NASA

Чтобы иметь представление о том, какая сила гравитации на нашем спутнике можно посмотреть видео с астронавтами миссии "Аполлон", которые перемещались по поверхности Луны. Но более четко можно представить поведение предметов на нашем спутнике можно с помощью следующего утверждения О'Донохью: если бросить бейсбольный мяч на нашем спутнике, то он запросто смог бы перелететь Пизанскую башню (если бы она там находилась), высота которой составляет 57 метров.

Кстати Фокус уже писал о том, что "прилегшая" Пизанская башня смогла подняться на 4 сантиметра.

[ + – ] Если бросить бейсбольный мяч на Луне, то он запросто смог бы перелететь Пизанскую башню (если бы она там находилась), высота которой составляет 57 метров Фото: Insider

Немного сложнее представить действие гравитации на Сатурне, ведь еще никто там не был, и тем более никто не снимал видео на этой планете. Но астроном Джеймс О'Донохью создал видео, которое показывает полет мяча на каждой планете Солнечной системы, а также на Плутоне и Луне.

По словам ученого, о том, что происходит на других планетах мы может судить только с помощью изображений и видео (только с Луны и Марса). Поэтому его работа предназначена для того, чтобы понять, как действует гравитация в других мирах.

[ + – ] Масса Сатурна в 95 раз больше массы Земли, но это наименее плотная планета в Солнечной системе. Поэтому сила притяжения здесь будет меньше, чем на Земле Фото: NASA

Ученый для своих расчетов использовал данные о том, с какой силой и максимальной скоростью может бросить бейсбольный мяч среднестатистический взрослый человек. А затем добавил известные значения гравитации на разных мирах, что и определяет полет этого предмета.

Именно сила притяжения на разных планетах Солнечной системы, а также на Луне и Плутоне, определяет, насколько высоко и далеко может полететь мяч. Сила притяжения любого космического объекта зависит от его массы. Чем больше масса у планеты, тем сильнее ее сила притяжения, но еще играет важную роль и плотность планеты.

"Например, масса Сатурна в 95 раз больше массы Земли, но это наименее плотная планета в Солнечной системе. Поэтому сила притяжения здесь будет меньше, чем на Земле", — говорит О'Донохью.

[ + – ] Плутон на треть меньше по диаметру, чем Луна и у него очень слабая гравитация Фото: NASA

Поэтому, если бросить мяч на Сатурне, то он будет лететь почти так же, как и на Земле. Но вот на Плутоне, который когда-то считался планетой, а теперь перешел в статус карликовой планеты, бросок мяча будет действительно впечатляющим.

Плутон на треть меньше по диаметру, чем Луна и у него настолько слабая гравитация, то есть брошенный бейсбольный мяч смог бы запросто перелететь самую большую египетскую пирамиду, пирамиду Хеопса (высота 139 метров), и он улетел бы очень далеко, примерно в 16 раз дальше, чем на Земле.

[ + – ] Плутон на треть меньше по диаметру, чем Луна и у него настолько слабая гравитация, то есть брошенный бейсбольный мяч смог бы запросто перелететь самую большую египетскую пирамиду, пирамиду Хеопса (высота 139 метров), и он улетел бы очень далеко, примерно в 16 раз дальше, чем на Земле Фото: Insider

Также на видео показано количество времени, которое потребуется мячу, для того чтобы пролететь определенное расстояние до момента падения на каждой планете, а также Плутоне и Луне. Например, на карликовой планете мяч бы летел целых 47 секунд. Для сравнения на Земле мяч бы пролетел после броска меньше 3 секунд.

"Я даже подумал о том, насколько скучно было бы споткнутся во время бега на поверхности Плутона", — говорит О'Донохью.

Фокус уже писал о том, что ученые смогли раскрыть одну из загадок спутника Плутона Харона, что меняет представление и самой карликовой планете.

Подробно о главных особенностях Плутона и чем эта карликовая планета заинтриговала ученых, Фокус уже писал.

Что касается Луны, то как уже писал Фокус, NASA активно готовится к повторной высадке астронавтов на нашем спутнике. Пока что на пути к осуществлению этой задачи удалось успешно выполнить только первый этап новой лунной программы Artemis.