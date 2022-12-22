Обмануть гравитацию. "Прилегшая" Пизанская башня смогла подняться на 4 сантиметра

Исследователи полагают, что это отличный результат для 850-летнего "пациента" с наклоном около 5 метров.

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Десятилетиями инженеры из разных уголков мира коллективно пытались спасти культовую колокольню, которая пережила несколько землетрясений и качалась взад и вперед, пишет Science Alert.

Стоит отметить, что "пациент" вовсе не из легких — 850-летний пациент с наклоном около пяти метров и оседанием более трех метров — обхитрить гравитацию в данном случае задачка не из простых. Но, похоже ученым все же удалось это сделать.

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Не без вмешательства лучших инженеров планеты Пизанской башне все же удалось выиграть неравный бой с гравитацией. Об этом свидетельствуют последние показатели — за последние 21 год колокольне удалось не только не упасть, но и подняться на 4 сантиметра.

Исследование было проведено группой инженеров-геотехников при финансовой поддержке некоммерческой организации Opera Primaziale Pisana (O₽A), которая была создана для наблюдения за строительными работами по сохранению исторического места. По словам представителя O₽A, в данный момент "состояние здоровья Пизанской башни отличное".

Строительство колокольни стартовало в 1174 году. Буквально через несколько лет, после возведения всего первых нескольких ярусов, стало очевидно, что что-то пошло не так. Неглубокий фундамент башни был построен на неустойчивом основании из глины и песка.

[ + – ] Лазерное сканирование Пизанской башни Фото: CyArk/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

Инженеры пытались исправить ситуацию по ходу дела, делая верхние этажи выше с одной из сторон. Но результат мы видим и по сей день. Долгие годы после инженеры продолжали бороться с гравитацией, порой лишь усугубляя искривление. В 1990-м годам Пизанская башня наклонилась на 5,5 градусов к югу и ученые полагали, что ее уже не спасти — гравитация победит и колокольня рухнет.

Вскоре после этого башню закрыли для посетителей и группа ученых под руководством инженера-строителя Микеле Ямиолковски принялись за спасение. Изначально они думали о закачке цемента под башню, затем отказались от этой затеи и приняли решение стабилизировать колокольню с помощью 900 тонн свинцовых грузов. Похоже это сработало и в 2001 году стабилизации были завершены — башня выровнялась на 40 сантиметров, а угол наклона составил 4 градуса, что, впрочем, все еще было вдвое больше, чем в 1350 году после завершения строительства.

В 2013 году исследователи использовали 3D-сканеры для разработки нескольких цифровых реконструкций башни, чтобы разработать варианты, если потребуется стабилизация "пациента". К счастью, по словам профессора геотехники в Пизанскогом университете Нунцианте Скуэльи, башня теперь качается слабо, колеблясь в среднем около полмиллиметра в год.

Ученые полагают, что в данный момент Пизанской башне ничего не угрожает, по крайней мере в ближайшие 300 лет, а может и больше. Более того, некоторые инженеры-исследователи настроены настолько оптимистично, что полагают, что однажды Пизанская башня и вовсе может выровняться.

Любопытным кажется и тот факт, что почва, которая изначально поставила Пизанскую башню в "неловкое положение" перед гравитацией, сегодня, похоже, наоборот способна защитить ее от землетрясений, давая конструкции более длительный и менее разрушительный период вибрации при раскачивании.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось раскрыть секрет устойчивости Пизанской башни.