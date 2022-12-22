Обдурити гравітацію. "Прилігша" Пізанська вежа змогла піднятися на 4 сантиметри

Дослідники вважають, що це чудовий результат для 850-річного "пацієнта" з нахилом близько 5 метрів.

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Десятиліттями інженери з різних куточків світу колективно намагалися врятувати культову дзвіницю, яка пережила кілька землетрусів і гойдалася взад і вперед, пише Science Alert.

"Пацієнт" зовсім не з легких — 850-річний пацієнт з нахилом близько п'яти метрів і осіданням більше трьох метрів — обхитрити гравітацію у цьому випадку завдання не з найпростіших. Але, схоже вченим все ж таки вдалося це зробити.

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Не без втручання найкращих інженерів планети Пізанської вежі все ж таки вдалося виграти нерівний бій з гравітацією. Про це свідчать останні показники — за останні 21 рік дзвіниці вдалося не лише не впасти, а й піднятися на 4 сантиметри.

Дослідження було проведено групою інженерів-геотехніків за фінансової підтримки некомерційної організації Opera Primaziale Pisana (O₽A), яка була створена для спостереження за будівельними роботами зі збереження історичного місця. За словами представника O₽A, зараз "стан здоров'я Пізанської вежі чудовий".

Будівництво дзвіниці стартувало 1174 року. Буквально через кілька років, після зведення перших кількох ярусів, стало очевидно, що щось пішло не так. Неглибокий фундамент вежі був побудований на нестійкій основі з глини та піску.

[ + – ] Лазерне сканування Пізанської вежі Фото: CyArk/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

Інженери намагалися виправити ситуацію по ходу справи, роблячи верхні поверхи вищими з однієї зі сторін. Але результат ми бачимо й досі. Протягом багатьох років інженери продовжували боротися з гравітацією, часом лише посилюючи викривлення. 1990-го року Пізанська вежа нахилилася на 5,5 градусів на південь і вчені вважали, що її вже не врятувати — гравітація переможе і дзвіниця впаде.

Незабаром після цього вежу закрили для відвідувачів і група вчених під керівництвом інженера-будівельника Мікеле Яміолковські взялися за порятунок. Спочатку вони думали про закачування цементу під вежу, потім відмовилися від цієї витівки та вирішили стабілізувати дзвіницю за допомогою 900 тонн свинцевих вантажів. Схоже, це спрацювало і в 2001 році стабілізацію було завершено — вежа вирівнялася на 40 сантиметрів, а кут нахилу становив 4 градуси, що, втім, усе ще було вдвічі більше, ніж у 1350 році після завершення будівництва.

У 2013 році дослідники використовували 3D-сканери для розробки кількох цифрових реконструкцій вежі, щоб розробити варіанти, якщо потрібна стабілізація "пацієнта". На щастя, за словами професора геотехніки в Пізанському університеті Нунціанте Скуельї, вежа тепер хитається слабо, коливаючись у середньому близько пів міліметра на рік.

Вчені вважають, що зараз Пізанській вежі нічого не загрожує, принаймні в найближчі 300 років, а може й більше. Понад те, деякі інженери-дослідники налаштовані настільки оптимістично, що вважають, що одного разу Пізанська вежа може вирівнятися.

Цікавим здається і той факт, що ґрунт, який спочатку поставив Пізанську вежу в "незручне становище" перед гравітацією, сьогодні, схоже, навпаки здатний захистити її від землетрусів, даючи конструкції більш тривалий і менш руйнівний період вібрації при розгойдуванні.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося розкрити секрет стійкості Пізанської вежі.